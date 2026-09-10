El Congreso devuelve la nacionalidad a los saharauis entre reproches al PSOE por su "sumisión" a Marruecos

El PP se abstuvo y Vox votó en contra; los socios parlamentarios criticaron la actitud del PSOE y su supuesta sumisión a Marruecos.

El debate estuvo marcado por reproches al PSOE por su postura respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental, y por el giro del Gobierno sobre el conflicto.

La norma equipara a los saharauis con latinoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos para acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España.

El Congreso ha aprobado una ley que devuelve la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española, beneficiando a unas 70.000 personas.

El Congreso devuelve este jueves a los saharauis una nacionalidad que España les retiró hace casi medio siglo. Y lo hace mientras sobre el hemiciclo sobrevuela, inevitablemente, la sombra de Marruecos.

La Cámara ha respaldado la ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española.

Una norma que, según sus impulsores, beneficiará a unas 70.000 personas y que también tendrá efectos sobre las nuevas generaciones: equipara a los saharauis de la diáspora y a los que permanecen en el Sáhara Occidental con latinoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos para acceder a la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España.

"Hoy le devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó", ha afirmado la diputada de Sumar Tesh Sidi, impulsora de la norma.

Sidi, que nació en un campo de refugiados de Tinduf, ha recordado ante el Pleno lo que significa vivir como apátrida: "El pueblo saharaui lleva 50 años en colas de extranjería con menores y con un funcionario que te termina despidiendo con un ' no existes'".

La votación, prevista desde julio para esta semana, llega además en un momento especialmente delicado en las relaciones entre Madrid y Rabat. Apenas siete días después de que la Comisión de Justicia diese luz verde a la ley se produjo la invasión de Ceuta, mientras este mismo jueves se ha conocido que el CNI había avisado de la avalancha.

La ley podría tener además consecuencias sobre la investigación de la represión sufrida por los saharauis a manos de Marruecos. Una vez que obtengan la nacionalidad española, se abre la puerta a plantear ante la Audiencia Nacional la persecución de determinados crímenes cometidos contra ellos, aunque sus efectos jurídicos dependerán de las circunstancias de cada caso.

Y Marruecos ha terminado convirtiéndose en el elefante en la habitación del debate.

No sólo por la ocupación del Sáhara Occidental y el giro de Pedro Sánchez, que abonó la propuesta tradicional de España de un referéndum y admitió que la propuesta de autonomía marroquí como el plan "más viable" para resolver el conflicto, sino también por las críticas de los socios parlamentarios del Gobierno al PSOE por su posición sobre esta ley. También por muchos diputados que no ocultaban que votaban a favor con más ganas como vendetta a Rabat por su hostilidad.

El PP se abstuvo porque, para su diputados, Pedro Muñoz Abrines, la nacionalidad debería ser "por residencia" y "no por carta de naturaleza". Sólo Vox ha votado en contra, aunque también ha reconocido la importancia que el Sáhara tiene en la historia de España mientras que Junts también se ha abstenido.

"Se puede reconocer una injusticia histórica sin cometer una irresponsabilidad", ha afirmado Ignacio de Hoces, que ha centrado sus críticas en la concesión de la nacionalidad por "entregar el vínculo más preciado que tiene un español".

Pero las mayores críticas al PSOE han llegado desde sus propios socios.

El diputado de ERC Francesc Marc Alvaro ha recordado los intentos de los socialistas de paralizar la norma y ha denunciado que, finalmente, se sustituyera el término "pueblo saharaui" por "saharauis". Para el republicano, estos movimientos están vinculados a las presiones de Rabat.

"Aquí es inevitable que les pregunte, sin participar en una idea conspiratoria ¿Qué les pide Marruecos para que hagan estas cosas?", ha afirmado, antes de reprochar al Gobierno el giro de Sánchez sobre el Sáhara: "Saben que han traicionado los anhelos y esperanzas del pueblo saharaui".

También Josep Pagés, de Junts, ha cargado contra la "incoherencia" del PSOE de Sánchez con el Sáhara, pese a admitir que ahora respalda "una causa justa".

Tras repasar los distintos giros del Gobierno, ha preguntado: "¿Qué juego portan entre manos ustedes y Marruecos? ¿Es Pegasus? ¿Por dónde los tiene agarrados Marruecos?"

Desde Bildu, Jon Iñárritu ha advertido de que "esta reparación individual no corrige la situación injusta a la que se sometió el pueblo saharaui".

Frente a ellos, el socialista Artemi Rallo ha defendido la norma como una forma de "reparar una injusticia histórica" y "atender una causa humanitaria", sin entrar a responder a las acusaciones de sus socios.

Pero el momento más emotivo del pleno ha llegado al final.

Tesh Sidi, que en los últimos meses ha denunciado en varias ocasiones los obstáculos que el PSOE estaba poniendo a la norma, ha reivindicado la existencia de "buenas personas socialistas".

Entre ellas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, madre de acogida de dos niñas saharauis y cuya implicación personal ha sido una de las claves para sortear el retraso de la ley.

"Acoger es un acto político, no un mero acto de solidaridad", ha afirmado Sidi, que llegó a España como niña de acogida a los ocho años. Armengol no ha podido contener la emoción. Desde su escaño, en la presidencia, le ha mandado un beso a la diputada.

Desde la tribuna, un grupo de saharauis y miembros del Frente Polisario aplaudían.

Una votación que ha gustado poco en Rabat y mucho en Tinduf.