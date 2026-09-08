Sánchez inicia una ronda de entrevistas en medios afines y suscita en el seno del PSOE la idea de un adelanto electoral

Pedro Sánchez junto a Francina Armengol, a su llegada este miércoles a la interparlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados. Europa Press

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de entrevistas semanales en medios afines, recordando la estrategia previa a las elecciones generales de 2023. La repentina visibilidad mediática del presidente ha alimentado en el PSOE las especulaciones sobre un posible adelanto electoral. El Gobierno afronta críticas internas por la gestión de la crisis en Ceuta, mientras Sánchez insiste en que las elecciones serán en 2027. Diversos cargos del PSOE consideran que el rechazo a los Presupuestos podría precipitar la convocatoria de elecciones en febrero o marzo de 2027.

De no conceder ninguna entrevista en todo 2026 a dar una por semana. El presidente del Gobierno cambia de estrategia y recupera una que recuerda mucho a la de 2023 cuando, poco antes de las elecciones generales, emprendió una maratoniana tournée por medios y platós que no había pisado desde su llegada a La Moncloa.

Ahora, Sánchez acudirá a los medios más afines para hablar a su parte “del muro”. Tras pasar el pasado día 31 de agosto por la Cadena SER con Aimar Bretos, este miércoles acudirá a TVE.

El jefe del Ejecutivo será entrevistado por Jesús Cintora y Esther Palomera apenas una hora y media después del cara a cara que mantendrá con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, durante una sesión de control en la que el PP quiere poner el foco en la gestión del Gobierno en Ceuta.

Además, ese mismo día se conocerán los informes relativos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta que aprobará el Consejo de Ministros este martes.

Solo cinco días después estará en 'El Intermedio', con el Gran Wyoming. Una entrevista más informal que, una vez más, recuerda a la precampaña de 2023, cuando trató de mostrar su lado más personal paseándose por programas de entretenimiento e incluso un pódcast dirigido a un público joven como 'La Pija y la Quiqui'.

El inusual frenesí de entrevistas contrasta con su actividad reciente. Sánchez llevaba sin conceder una entrevista desde el 2 de diciembre de 2025. Aquel día ofreció dos a medios catalanes: 'El món a RAC1' y el programa de TVE Catalunya 'Cafè d'idees'.

En el PSOE, esta repentina vuelta a los estudios de radio y televisión ha alimentado las especulaciones sobre un hipotético adelanto electoral. Varios cargos interpretan el cambio de estrategia como una señal de que el presidente quiere recuperar iniciativa y empezar a dirigirse directamente a electorados que se están distanciando del PSOE tras la errática gestión en Ceuta.

La sospecha se reforzó este lunes durante la reunión de diputados y senadores socialistas en el Congreso.

Un discurso plano, dedicado a hacer balance de una legislatura que, a su juicio, "merece la pena", a venderse como freno a la ultraderecha. Un relato que ya tiene hecho mientras trata de remontar al prometer que Ceuta será “su prioridad”. Todo ello justo cuando el Gobierno se encuentra más asediado políticamente por su gestión de la crisis en la ciudad autónoma.

Varios parlamentarios alertaron en privado de "la falta de iniciativa política" y cuestionaron un discurso de Sánchez que, según algunos asistentes, estuvo marcado por la ausencia de autocrítica sobre la gestión de la crisis de Ceuta.

Una mea culpa que, de momento, sólo ha sugerido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Durante su discurso, Sánchez volvió a insistir en que las elecciones serán en 2027. "Y tras ocho años, el año que viene, otros cuatro años más", añadía al tiempo que prometía que presentarán este otoño los Presupuestos y que su eje central será la inversión en vivienda.

La Constitución establece que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Es decir, antes del 1 de octubre.

Algunos altos cargos del PSOE llevan tiempo augurando que las cuentas ni siquiera llegarán a debatirse, sino que decaerán en la primera votación, cuando sean tumbadas las enmiendas a la totalidad que presentarán PP, Vox y Junts. Un debate que, si se respeta el calendario incluido en la Carta Magna, podría celebrarse a finales de octubre.

Con los Presupuestos tumbados y ya sin iniciativa, la cuestión es cuándo Sánchez convocará las elecciones. La mayoría apuesta por unos comicios en febrero o marzo. La LOREG establece que estos se celebrarán el día 54 posterior a la convocatoria. Así que el presidente del Gobierno podría esperar incluso a enero para disolver las cortes.

La incógnita en el PSOE ya no es tanto si Sánchez agotará o no la legislatura —el presidente insiste públicamente en que habrá elecciones en 2027—, sino cuándo comenzará a comportarse como si estuviera ya en campaña.

Su repentina vuelta a los estudios de radio y televisión ha llevado a algunos dirigentes a pensar que ese momento puede haber empezado antes de lo previsto.