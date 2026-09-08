Moncloa trata de acallar a Vivas: Albares le contraprograma en la UE, los ministros le ignoran en Ceuta y Puente le descalifica

Vivas denuncia que Marruecos está detrás de la crisis migratoria y pide mayor apoyo europeo y una posición más firme de Bruselas ante Marruecos, reclamando además el retorno de los migrantes llegados ilegalmente.

Óscar Puente, ministro de Transportes, acusa a Vivas de sabotear la acción del Gobierno tras la polémica por la ocupación de parcelas del puerto para instalar carpas de migrantes.

El ministro Albares viaja a Bruselas para reunirse con los mismos comisarios europeos que horas antes recibirán a Vivas, mientras varios ministros visitan Ceuta sin avisar al Ejecutivo local.

Moncloa responde a la creciente visibilidad de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, con contraprogramación política e institucional y falta de coordinación en visitas ministeriales.

Moncloa ha activado una respuesta política e institucional a la fuerza que ha adquirido Juan Jesús Vivas como líder político desde el estallido de la crisis de Ceuta.

Para empezar, José Manuel Albares viaja este mismo martes a Bruselas para reunirse con Magnus Brunner y Dubravka Šuica, los mismos comisarios europeos que habrán recibido, horas antes, al presidente de la ciudad autónoma.

Por otro lado, ya son tres las visitas de ministros en tres días seguidos a Ceuta que no han sido comunicadas al Ejecutivo local: la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este domingo; la de Educación, Milagros Tolón, este lunes; y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes.

"No hay información, no hay coordinación", expresa un alto cargo del entorno de Vivas. "Redondo sólo se vio de pasada con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina", continúa esta fuente. "Tolón ni siquiera ha convocado a la consejera de Educación, a un día del inicio del curso".

Y como colofón, están los ataques directos del ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista radiofónica este lunes.

Al calor de la polémica de la ocupación del puerto de la ciudad para ubicar más carpas con cientos de los 10.000 asaltantes que permanecen en Ceuta, Puente ha acusado al presidente Vivas de "sabotear la acción del Gobierno de España".

"Contraprogramación" en Bruselas

El Ejecutivo ceutí asegura que se enteró "por los medios de comunicación" de la agenda de Albares en Bruselas. Fuentes del equipo de Vivas sostienen que ni Exteriores, ni Moncloa, ni el mando único de la crisis dirigido por Ángel Víctor Torres (y del que forma parte Vivas) les comunicaron que el ministro coincidiría en su periplo por la Comisión.

"Nadie ha llamado al gabinete de Vivas, ni para esto ni para las últimas visitas de ministros a la ciudad autónoma", señalan esas fuentes. El entorno del presidente popular interpreta la coincidencia como una "contraprogramación" y acusa al Gobierno de querer neutralizar "la verdad" de Vivas "con su relato cambiante" ante las instituciones comunitarias.

Brunner recibirá a Vivas a las 16.15 horas, después de la cita del presidente ceutí con Šuica, a las 15:00.

Albares, por su parte, se entrevistará con el comisario Interior y Migración en torno a las 18:00. También verá a la comisaria croata para el Mediterráneo, responsable de la relación comunitaria con Marruecos, a una hora no determinada aún.

Tras una jornada de silencio sin responder preguntas, Exteriores comunicó finalmente que Albares viaja a Bruselas y miércoles para "avanzar en un mejor encaje de Ceuta y Melilla" en la Unión.

Es decir, a la luz de los anuncios de Pedro Sánchez, el jueves pasado en el Congreso, de buscar un tratamiento como el de las regiones ultraperiféricas, su entrada en la Unión Aduanera, y mejorar su régimen fiscal.

Albares también ha concertado encuentros con el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič; la alta representante, Kaja Kallas, y responsables del Comité Europeo de las Regiones con este objetivo.

Según una nota oficial, el titular de Exteriores propondrá reforzar la presencia de ambas ciudades en las instituciones europeas y explorar una integración "más plena" en el proyecto comunitario.

Lo que no aclara el comunicado es si Albares llevará las respuestas reclamadas por Bruselas para activar los 32 millones bloqueados, la ayuda del Frontex y de la Agencia de Asilo.

España solicitó el 24 de agosto esos fondos de ayuda urgente para la Migración, Asilo e Integración y de Gestión Integrada de Fronteras. Pero pasados 10 días, aún no había remitido a Bruselas la información requerida.

Brunner y Marlaska ya han abierto contactos técnicos, mientras la Comisión prevé enviar esta semana una misión de expertos a Ceuta y otra delegación a Madrid.

"Credibilidad a la baja"

La operación acallar a Vivas no ha pasado inadvertida en el equipo del presidente ceutí.

"Les ganamos por goleada en credibilidad, porque no estamos haciendo un relato. El presidente está contando la verdad; ellos arman una novela que les vaya encajando", sostienen fuentes del Ejecutivo de Ceuta.

"Por eso su credibilidad va a la baja y tienen que contraprogramar en Bruselas, porque él ha dicho exactamente lo mismo desde el primer día", añaden. Exteriores tampoco quiso responder a las preguntas de EL ESPAÑOL sobre cuándo se decidió la agenda.

La agenda de Vivas llevaba días cerrada. El presidente ceutí se reunirá también con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y con Manfred Weber, líder del PPE, antes de participar el miércoles en la reunión preparatoria del grupo popular para el pleno de Estrasburgo.

Vivas reclamará apoyo político y operativo europeo, refuerzo de la frontera y una posición más firme de Bruselas ante Marruecos. También busca que Ceuta gane visibilidad en el pleno que coincidirá con el Debate sobre el Estado de la Unión de Ursula von der Leyen.

"Marruecos está tras el golpe"

El presidente ceutí expuso este lunes ese diagnóstico en un desayuno informativo en Madrid.

"Marruecos está detrás del golpe y ha usado la invasión migratoria como instrumento para poner en jaque la integridad territorial de España y la soberanía de un Estado miembro de la UE", afirmó.

Vivas pidió "la vuelta a la normalidad lo antes posible" y reclamó al Gobierno que fije "una fecha para el retorno de quienes entraron ilegalmente a finales de julio y aún permanecen en Ceuta". Defendió además que España y Marruecos asuman sus responsabilidades y que la UE refuerce la "disuasión".

El Ejecutivo ceutí vincula, además, el episodio de Bruselas con la serie de visitas ministeriales que se están desarrollando sin aviso ni coordinación con la Ciudad. "Van a Ceuta casi a escondidas porque quieren ahorrarse los abucheos", añaden desde el entorno de Vivas.

"Y luego nos piden a nosotros institucionalidad, como Puente, mientras insultan al presidente Vivas", añaden.

"Vivas ha olvidado su papel"

El deterioro institucional halló su cénit con las palabras agresivas del ministro de Transportes por las dos parcelas del puerto que ha ocupado para instalar carpas de acogida temporal. La Autoridad Portuaria, ligada a la Ciudad, se opuso al plan y el Gobierno impuso la ocupación por razones de interés general y atención humanitaria.

Puente sostiene que los terrenos están vacíos y son adecuados para identificar y alojar provisionalmente a los migrantes. "Es Ceuta, un lugar pequeño, no es California", afirmó.

El ministro asegura que, de inicio, Vivas aceptó el uso de las parcelas en el Consejo de Seguridad Nacional y cambió de posición días después. El equipo del presidente local argumenta que lo hizo a la vista de los informes policiales y de la autoridad portuaria.

Puente califica esa actuación de "profundamente desleal" y acusa al presidente ceutí de "boicotear" y "sabotear" al Gobierno y, "de manera indirecta", a los ceutíes.

También sostiene que Vivas ha "olvidado su papel institucional" y actúa para tratar de "salvar al soldado Feijóo", dificultando la gestión de la crisis.