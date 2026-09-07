Vivas: "Marruecos está detrás del golpe y ha usado la invasión como instrumento para poner en jaque a un Estado de la UE"

Feijóo reclama explicaciones claras sobre la respuesta diplomática española y exige la comparecencia de la directora del CNI ante las Cortes.

El acto reunió a numerosos líderes del PP, con Feijóo respaldando a Vivas y criticando la gestión del Gobierno central frente a la crisis.

Vivas pide que se restablezca la normalidad en Ceuta lo antes posible y exige responsabilidades tanto al Gobierno español como al marroquí.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, acusa a Marruecos de estar detrás de la reciente crisis migratoria, calificándola de instrumento para poner en jaque a España y la UE.

Tardó más en empezar el primer acto de esta mañana de vuelta al cole política a causa de la inmensa cantidad de saludos y abrazos a Juan Jesús Vivas, que él deseaba devolver, "a todos", que por la retahíla de menciones a las autoridades presentes, al inicio de las intervenciones, que ya fue larga.

Ante unos salones del Hotel Four Seasons más abarrotados que nunca, el diagnóstico de Vivas sobre la "crisis existencial" de su ciudad fue categórico:

"Marruecos está detrás del golpe, esto no es una crisis migratoria, sino un uso de ella para poner en jaque la integridad territorial de España y la soberanía de un Estado miembro de la UE".

Apenas cinco días después de que "salieran millones de españoles a la calle para decirnos que no estamos solos", y a 24 horas de reunirse con las instituciones europeas, Vivas ofreció un desayuno informativo, este lunes, en Madrid.

Y en él, el presidente de Ceuta, siempre institucional y respetuoso, quiso dar un paso adelante, uno más. Y habló con tanto "respeto a la verdad" como a las "instituciones, la Corona y la Constitución".

Es decir, exigió "la vuelta a la normalidad lo antes posible" porque, dijo, se puede y hay instrumentos legales para ello, además de un refuerzo de "la disuasión" frente a Marruecos.

Porque se debe. Y además porque "el pilar fundamental" de la Constitución es, precisamente, "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

O lo que es lo mismo, tal como explicó: que los dos Gobiernos implicados en "la invasión" se hagan responsables.

Uno, el de Pedro Sánchez de "ponerle fecha" al retorno "de todos los que entraron ilegalmente los días 30 y 31 de julio y permanecen en Ceuta":

Y el otro, el de Mohamed VI, de entender que "no nos podemos llevar bien si no nos respetan".

Después de una presentación (y discurso) de Alberto Núñez Feijóo, el pequeño gran hombre que preside Ceuta dio las "gracias" por el bárbaro aforo. "Este cariño, este apoyo y esta solidaridad, se reflejan en esta asistencia, no lo olvidaremos nunca, jamás".

Porque efectivamente, jamás tanto alto cargo, líder autonómico, presidente del Senado, el popular Pedro Rollán; el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo... habían arropado a un líder de ningún partido, o de alguna institución, empresa o fundación en este tipo de eventos.

Además de toda la dirección nacional del Partido Popular, casi todos sus eurodiputados, no pocos parlamentarios y senadores e incluso meritorios de la formación política del invitado.

"Gracias al presidente Feijóo", dijo Vivas, "por haber aceptado presentar este acto. Por las numerosas llamadas, varias cada día, y por las propuestas para Ceuta", a las que dedicó el jueves pasado en el congreso, más de un tercio de sus minutos en la tribuna.

"Y gracias por el consejo que trato de seguir", desveló, "de que cuando está en juego la integridad territorial de España y su soberanía, hay que defenderla por encima de todo, incluso de los intereses del partido".

El desayuno informativo había reunido a todo el PP visible e invisible, la práctica totalidad de la cúpula nacional y a una amplia representación de sus gobiernos y direcciones autonómicas.

El acto tuvo así un marcado tono de presentar la crisis de Ceuta como "una crisis existencial", dijo Vivas, o una "crisis de Estado", como diagnosticó Feijóo.

Junto a ellos, también se dejó ver un nutrido entorno profesional vinculado a la estrategia, la comunicación y los asuntos públicos.

Exministros, expertos y responsables relacionados con el ámbito de la defensa... perfiles conectados con el debate que Vivas quiere elevar a Bruselas: la presión migratoria en la frontera, la integridad territorial, la cooperación con Marruecos "sólo si hay respeto" y la respuesta europea.

A Feijóo, la presentación ante el micrófono de Vivas le permitió convertir ese respaldo al presidente ceutí en una impugnación frontal de la respuesta del Gobierno ante la crisis.

El líder popular exigió "conocer qué ha trasladado España a Marruecos y qué contestación ha recibido", a la vista de las informaciones manejadas por los servicios de inteligencia y la Policía, en esas quejas diplomáticas "que consistieron en convocar a una embajadora que estaba de vacaciones".

Porque una situación de esa dimensión, dijo, no puede gestionarse "con silencio, ambigüedad o subordinación". Sino que España "debe hablar con claridad y hacerse respetar" tanto ante Rabat como ante las instituciones europeas.

Feijóo situó a Vivas como contrapunto del Ejecutivo de Pedro Sánchez: elogió su "energía y su sosiego", su capacidad para unir a los ceutíes. Y le atribuyó un liderazgo político y moral frente a lo que describió como "falta de respuesta" del Ejecutivo de Sánchez.

El presidente del PP aseguró que Ceuta no puede pagar el precio de la "impotencia diplomática" del Gobierno y reclamó explicaciones en la comisión de Secretos Oficiales de las Cortes, donde "tiene que comparecer la directora del CNI".

Porque los ceutíes, dijo, han reaccionado con "serenidad y firmeza" frenando lo que él dijo "no dudar" de que respondía a "un plan que pretendía aprovechar la entrada irregular, la resignación de la población y la indiferencia del resto de España para desembocar en alguna clase de cesión a Marruecos".