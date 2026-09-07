El comisario de Inmigración y Metsola piden reunirse con Vivas en Bruselas para que les informe del asalto a Ceuta

El debate sobre la crisis de Ceuta será tratado en el pleno de Estrasburgo, coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Unión y una posible resolución más dura contra Marruecos.

El Gobierno español evita responsabilizar oficialmente a Marruecos del asalto, mientras que la oposición y socios parlamentarios exigen una respuesta contundente contra Rabat.

El presidente ceutí busca trasladar la crisis a nivel de la Unión Europea, reclamando apoyo operativo, recursos y una postura más firme frente a Marruecos.

El comisario europeo de Interior y Migración y la presidenta del Parlamento Europeo han solicitado reunirse con el presidente de Ceuta en Bruselas para informarse sobre el asalto masivo a la ciudad desde Marruecos.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han pedido reunirse este martes en Bruselas con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que viaja a la capital europea para llevar la crisis de su ciudad a las instituciones comunitarias.

Fuentes del PP en la capital comunitaria aseguran que los dirigentes europeos solicitaron estas reuniones. Quieren escuchar de primera mano su informe sobre el asalto a la frontera de más de 70.000 personas desde Marruecos y sus consecuencias para la ciudad autónoma.

La cita con Brunner será previsiblemente la principal de la agenda, el martes a las 16:15 horas. El comisario austriaco dirige las políticas europeas de Interior, migración y gestión de fronteras.

En su cartera están incluidos los mecanismos de apoyo a los Estados miembros y el desarrollo del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que España solicitó casi un mes después de los hechos y ahora están bloqueados por la falta de respuestas de España a preguntas de Bruselas.

Vivas se entrevistará con Metsola un poco antes, a las 14:00 horas, en la sede de la Eurocámara. El encuentro refuerza la ofensiva del presidente ceutí para situar lo ocurrido a finales de julio como "una crisis de la Unión Europea" y no sólo como un problema bilateral entre España y Marruecos.

El presidente de la ciudad autónoma llegará a Bruselas el lunes por la tarde-noche. Esa misma noche asistirá a una cena organizada por el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, junto con los miembros de la delegación española del PP en la Eurocámara.

Al día siguiente, Vivas iniciará su agenda a las 10.30 horas con Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo. El jefe del Ejecutivo ceutí buscará asegurar el respaldo del principal grupo de la Eurocámara al próximo debate sobre Ceuta y a la resolución que se negociará después.

Tras verse con Metsola, Vivas acudirá a la Comisión Europea, y a las 15:00 horas mantendrá una reunión con la comisaria para el Mediterráneo, la croata Dubravka Šuica, responsable de la relación con los países de la ribera sur y en contacto con Rabat.

Además, el PP negocia un posible encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estará presente la semana siguiente en Estrasburgo cuando se celebrará el debate monográfico sobre el asalto, coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Unión.

Unas 200 personas se concentran frente al Parlamento Europeo en Bruselas en apoyo a Ceuta EFE/ Luis Cerdeira

Los populares atribuyen parte de ese interés a la concentración que convocaron el pasado miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, ante las puertas del Parlamento Europeo. La califican de "éxito de convocatoria" y afirman que asistieron representantes de grupos y países como Portugal, Alemania, Grecia, Suecia, Francia, Italia o Chipre.

La visita se produce después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El Gobierno ha cifrado las entradas masivas entre 70.000 y 80.000 personas procedentes de Marruecos, una dimensión muy superior a la crisis de mayo de 2021, cuando cruzaron hacia Ceuta alrededor de 10.000 personas.

Los informes de la Policía sostienen que no se trató de "un episodio migratorio convencional", sino de una presión organizada contra la integridad territorial española.

Mientras, el Gobierno evita atribuir oficialmente a Rabat la responsabilidad del asalto y mantiene que "no existen pruebas concluyentes" de una acción promovida por las autoridades marroquíes.

Ese fue el principal choque del pleno extraordinario celebrado esta semana en el Congreso.

Pedro Sánchez quedó totalmente aislado al defender que no había elementos para acusar a Marruecos, mientras PP, Vox y todos sus socios de coalición y parlamentarios responsabilizaron a Rabat de la crisis y exigieron una respuesta más contundente.

Pleno en Estrasburgo

La ofensiva europea de Vivas busca prolongar ese debate en la Unión. El presidente ceutí reclamará más apoyo operativo y político de la UE, recursos de emergencia, cooperación en la frontera y una posición más firme frente a Marruecos.

La Comisión puede movilizar asistencia técnica, financiación y mecanismos de coordinación, pero buena parte de esos instrumentos depende de la solicitud y cooperación del Estado miembro afectado.

Brunner y Šuica deberán valorar el margen de refuerzo europeo, mientras la relación estratégica con Marruecos condiciona cualquier respuesta de mayor presión.

El miércoles, Vivas participará en la reunión habitual del grupo del PPE con todos sus eurodiputados. Se trata del encuentro preparatorio del pleno de Estrasburgo de la semana siguiente, en el que está previsto un debate monográfico sobre el asalto a Ceuta.

Los populares han logrado que la discusión coincida con el Debate sobre el Estado de la Unión. La presencia de Von der Leyen convertirá el hemiciclo de Estrasburgo en el principal foco político y mediático europeo de esos días, según fuentes parlamentarias.

El PP español logró introducir Ceuta en el orden del día pese a las reticencias de los socialistas españoles.

El grupo encabezado por Iratxe García ha enviado una carta a eurodiputados, a la que ha tenido acceso este diario, en la que reivindica una supuesta "rápida reacción" del Gobierno y reclama a la UE, al mismo tiempo, "reforzar fronteras exteriores, alertas tempranas, inteligencia previa a los cruces" y la lucha contra las redes de tráfico.

El debate desembocará en una resolución que los populares esperan que sea más dura con Marruecos que la aprobada tras el precedente de 2021. La votación medirá si Ceuta conserva el consenso europeo de aquella crisis o si la fractura política española se traslada al pleno de la Eurocámara.