Feijóo, demoledor sobre la invasión de Ceuta: "Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la Justicia y ante las urnas"

El presidente del PP pide que se publiquen todos los informes previos al asalto, incluidas las conversaciones interceptadas por Pegasus durante el anterior incidente en Ceuta.

Feijóo exige la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, cuestionando también el papel de Robles y Marlaska en la crisis.

El líder del PP critica la gestión del Gobierno y señala que ya existen investigaciones judiciales abiertas sobre lo ocurrido, que podrían llegar al Tribunal Supremo.

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ocultar información sobre el asalto a Ceuta y le advierte de que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia y las urnas.

Alberto Núñez Feijóo subió a la tribuna "perplejo" y recordando los que "millones de personas" dijeron en las calles este miércoles "a pesar del boicot del Gobierno".

Que Ceuta "no está sola", y que España volverá a ser "una nación dueña de su destino y un Estado al servicio de sus ciudadanos".

Es más, el líder del PP jugó a reírse del presidente, Pedro Sánchez, preguntándole si sabe "lo que es una nación", como le reprochaba en las primarias del PSOE, Patxi López.

Pero sobre todo, con el informe de la Policía ya judicializado en las manos, fue demoledor con un presidente que, grogui, escuchaba con los ojos en el infinito desde su banco azul: "Señor Sánchez, míreme", le dijo. "Lo va a pagar ante la Justicia y ante las urnas".

Porque Feijóo advirtió de que "las responsabilidades políticas" se dirimirán "aunque usted lleve un mes mintiendo y esta mañana lo haya vuelto a hacer aquí".

Pero las "responsabilidades judiciales ya se están investigando" en la Audiencia Nacional, "y muy probablemente escalen al Tribunal Supremo".

Y es que el líder del PP insistió en que "usted lo sabía y lo tapó, y lo ha vuelto a tapar ante la Cámara ocultando adrede que el CENIF le advirtió días antes del 'riesgo extremo' de que ocurriera una avalancha".

Robles y Marlaska

Si el combate dialéctico era un cara a cara, desequilibrado por el escaso cuarto de hora del que dispuso Feijóo frente a la hora larga de Sánchez, el político incluyó a Margarita Robles y a Fernando Grande-Marlaska.

"No puede usted ridiculizar durante un mes al CNI", dijo nombrando a la "señora ministra de Defensa", para remarcar la "vergüenza" y la "descomunal irresponsabilidad de mostrar al mundo una nación vulnerable".

Si "ése es su plan para salvarse usted", espetó Feijóo de nuevo a Sánchez, "no espere por mi parte la condescendencia que tiene usted con el régimen marroquí".

Y esa responsabilidad judicial, en la que el PP ya se ha personado ante las diligencias de la juez María Tardón, se basa "en el ataque a la integridad territorial" que el mismo Sánchez diagnosticó el 31 de julio, en su visita a Ceuta, y ahora rebaja a "crisis compleja".

"Pero no se va a quedar ahí", advirtió mirando al ministro del Interior, "es evidente que ustedes ya actúan por consejo de sus abogados, ¿verdad, señor Marlaska?", golpeó en referencia a la maniobra de desinformación de este miércoles, tras la exclusiva de EL ESPAÑOL.

Feijóo exigió la dimisión, la convocatoria electoral y prometió "reconstruir un Estado fuerte" cuando le toque gobernar. "Porque España no puede tener un presidente bajo chantaje", advirtió. "¿Por qué tiene miedo a Marruecos, qué sabe de usted?".

Y ante la promesa de Sánchez de "publicar un dosier con todos los informes previos" al asalto a Ceuta, el líder popular le pidió que "incluya en ese documento las conversaciones de Pegasus" que, supuestamente, interceptó Rabat en mayo de 2021... cuando el anterior asalto a Ceuta.

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