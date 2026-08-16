La ministra Redondo denuncia el 'apartheid' de las mujeres en Afganistán pero calla sobre las 15 menores violadas en Ceuta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, el pasado día 14 durante su visita a un punto morado de las fiestas de Valladolid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra de Igualdad, Ana Redondo, denunció el 'apartheid' de las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán. Redondo no ha hecho declaraciones sobre las 15 mujeres y menores que han sufrido agresiones sexuales en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. La ministra de Sanidad, Mónica García, se refirió solo al dato de cinco víctimas atendidas según autoridades locales, evitando ofrecer cifras del Hospital de Ceuta. El ministro Óscar Puente ha centrado su actividad en redes sociales en asuntos ajenos a la crisis de Ceuta, sin hacer mención a la situación en la ciudad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado este fin de semana el apartheid que sufren las mujeres en Afganistán, cinco años después del regreso de los taliban al poder en aquel país.

"Alzamos la voz por las mujeres en Afganistán a quienes los talibanes han condenado a morir en vida", señaló Redondo el sábado en las redes sociales, "es una vulneración radical e insoportable de todos los derechos y libertades de las mujeres y niñas.

Sin embargo, la ministra socialista no ha dedicado ni una sola palabra sobre uno de los datos más escalofriantes que arroja la crisis de Ceuta: 15 mujeres y menores han sufrido agresiones sexuales desde la invasión del día 30, según ha confirmado la Guardia Civil.

El apartheid de género no puede normalizarse. Alzamos la voz por las mujeres en Afganistán a quienes los talibanes han condenado a morir en vida. Es una vulneración radical e insoportable de todos los derechos y libertades de las mujeres y niñas. https://t.co/DuAvJuwhJK — Ana Redondo (@_anaredondo_) August 15, 2026

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha intentado minimizar este dato durante su visita de este domingo a la ciudad autónoma, donde ha sido recibida con gritos y abucheos.

Preguntada al respecto, la dirigente de Más Madrid se ha limitado a comentar que "acabamos de tener una reunión con las autoridades de la ciudad, la consejera de salud nos ha dicho que han atendido a cinco" mujeres, víctimas de violaciones.

De este modo, la ministra ha aludido únicamente al dato que maneja el gobierno de la ciudad autónoma, que preside Juan Jesús Vivas.

Pero ha evitado facilitar los datos de agresiones sexuales de los que tenga constancia el Hospital de Ceuta, gestionado por su propio Ministerio a través de Ingesa.

Tras eludir esta pregunta, Mónica García ha puesto fin abruptamente a la rueda de prensa que ofrecía en la sede de la delegación del Gobierno.

Con todo, Mónica García ha sido la única ministra que se ha referido a esta cuestión.

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha publicado este fin de semana 22 tuits sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y ha dedicado otros tres a Vox. En uno de ellos, tacha de "bobo de baba" y "idiota esférico" al diputado de esta formación José María Figarero.

Uno de los tuits dedicados este domingo por Óscar Puente a Ayuso. X

También ha publicado un tuit sobre el terremoto que sacudió Granada en la madrugada del viernes.

Pero ni una sola mención a la grave crisis que sufre la ciudad española de Ceuta, donde cerca de 11.000 inmigrantes siguen durmiendo a la intemperie en las calles y en las playas del Tarajal y el Trampolín.