Page, llanero solitario, los 16 minutos en que puso voz a las bases: "Estamos aterrados por los escándalos de corrupción"

Las intervenciones críticas de Page generaron respuestas duras de otros dirigentes socialistas y evidenciaron la tensión interna en el partido.

El presidente de Castilla-La Mancha sugirió adelantar elecciones y cuestionó la estrategia de pactos del PSOE con partidos independentistas.

Page expresó preocupación por los escándalos de corrupción y pidió autocrítica, señalando el temor de la militancia ante la situación actual del partido.

Emiliano García-Page fue el único líder socialista que criticó abiertamente a Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE.

Fue apenas un cuarto de hora de intervención, pero bastó para quebrar el coro de aplausos que durante seis horas arropó a Sánchez; un goteo de discursos complacientes dispuestos a ratificar el monólogo del secretario general.

Los más veteranos del lugar recuerdan que, en los tiempos de Felipe González, este órgano se utilizaba precisamente para cuestionar a la dirección. Hoy, solo un llanero solitario se atreve a verbalizar en público lo que muchos socialistas rumorean en privado.

“No me importa ni que se me tilde por parte de la dirección de que soy un Pepito Grillo o un verso suelto ", admitía Emiliano García-Page frente a Pedro Sánchez.

El presidente de Castilla-La Mancha reconocía que “a veces” se plantea “cuál es su papel”, “qué tengo que hacer y por qué decirlo”, pero al encontrarse “todos los días en el candelero público” resulta “muy complicado abstraerse”.

Al iniciar su turno, el único barón del PSOE que retiene una mayoría absoluta se dirigió directamente a “Pedro” para afearle su falta de realismo: “Ni una sola palabra para los procesos electorales autonómicos que llevamos este año”, criticó, censurando que el líder del partido obviara los descalabros en Extremadura, Aragón y Andalucía, donde se firmaron los peores resultados históricos de las siglas socialistas.

“¿Ni la Dirección Federal ni la política nacional han tenido nada que ver con los resultados?”, se preguntó en voz alta.

El líder castellano-manchego constató que “el 95% de la gente está pendiente de otra cosa” para, acto seguido, señalar al elefante en la habitación: la crisis por corrupción que Sánchez se afana en tildar de puntual y circunscrita a la "antigua Secretaría de Organización".

Porque, confesó, los militantes y dirigentes del partido llevan semanas y meses "aterrados por los escándalos" de corrupción.

Fue entonces cuando sentenció que “hace falta autocrítica”, un dardo dirigido no solo al presidente, sino al resto de líderes territoriales que le habían precedido de forma dócil en el uso de la palabra.

Page rompió otro gran veto: el adelanto electoral. “No hay que tener miedo a ir a elecciones”, zanjó.

El presidente de Castilla-La Mancha compartió “la impresión” de que se está instalando un temor generalizado en el bloque: “tanto los supuestos socios” como “nosotros mismos” a lo que “le tenemos miedo es a convocar, porque en vista de que no hay movilización electoral, podemos hasta perder el Gobierno”.

Una advertencia incómoda en un Comité Federal plagado de intereses personales: tres ministros ejercen a la vez como secretarios generales de sus territorios (Diana Morant, Óscar López y Ángel Víctor Torres), otras dos piezas tenían carteras en el Ejecutivo a comienzos de este año (Pilar Alegría y María Jesús Montero) y la presidenta del Congreso y líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, depende de estirar la legislatura para conservar su estatus como tercera autoridad del Estado.

Pero Page continuó disparando: “Yo preferiría sinceramente que se pudieran anticipar las elecciones”.

Recordó que, desde la última reunión del órgano, en julio del año pasado, “la cosa se ha multiplicado por cinco” en lo que ya califica como el “momento más grave para el PSOE en nuestra historia reciente”.

Al menos, apostilló, “en términos de credibilidad”.

En caso de que las urnas terminen imponiéndose —ahora que Sánchez ya no habla de agotar la legislatura sino de llegar a 2027—, el barón exigió que se haga “pensando en la infantería del partido” y nunca “por la presión o exigencia de algunos socios nacionalistas”, en referencia al PNV.

Respecto a los escándalos que han sacudido al partido, el dirigente manchego pidió separar “la culpa y la responsabilidad”.

“Yo no culpabilizo a nadie de la corrupción”, aclaró.

Pero, matizó, “creo que es bastante normal pensar que la gente nos responsabiliza, o de no haberlo evitado, o de no haberlo prevenido, o en todo caso de connivencia” con las irregularidades.

Además, reprochó a la cúpula que “ha habido demasiadas teorías, demasiadas reacciones y todas muy contradictorias”.

Denunció el doble rasero con ejemplos concretos: recordó que con José Luis Ábalos, “sin apelar a la presunción de inocencia”, se actuó fulminantemente sin esperar “ningún tipo de procesamiento, ni de imputación”.

"Unas veces hemos apoyado los informes de la UCO y otras veces lo contrario", lamentó, para concluir: “Yo lo que veo es una reacción muy contradictoria, muy conflictiva”.

Fue ahí cuando verbalizó el temor más profundo de Ferraz: “Me gustaría poder tener una cierta tranquilidad de que, al menos a la organización, no nos van a imputar”, deslizó, sembrando dudas sobre el blindaje judicial de las siglas.

Page calificó de “terrorífico” ese escenario y recordó que “la ciudadanía se plantea, más allá de las consecuencias judiciales o de los delitos, las actitudes, los comportamientos morales, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

“No podemos abstraernos de que ese es el debate de la gente”, remató. Y se mostró partidario de que el partido emprenda “acciones judiciales” contra la fontanera Leire Díez.

Page habló en nombre de una militancia asfixiada por la actualidad: “esta coyuntura nos agobia”, pero reclamó “no sólo pensar en el PSOE de hoy” sino en el de “pasado mañana”.

A su juicio, “muchas cosas que iban mal antes de la ecuación” se deben a los “pactos antinatura” del Gobierno con formaciones “de extrema derecha”, dijo en clara alusión a Junts.

Y planteando una última pregunta al aire: “¿En qué medida nuestra acción, nuestro discurso, nuestros pactos no están haciendo que crezca la derecha y la extrema derecha?”.

La réplica de la guardia pretoriana de Sánchez no se hizo esperar. Óscar López le afeó el tono con dureza: “¿Qué sentido tiene que se venga a un Comité Federal a decir que el PSOE deje de gobernar y que este es el peor momento de la historia del PSOE?"

El ministro argumentó que "el peor momento fue de 1993 a 1996 (con Felipe González) y no se tomaron medidas. Ahora sí".

Por su parte, María Jesús Montero acusó directamente a Page de colaborar, por acción u omisión, con quien va "en contra de nuestro partido".

Para rizar el rizo, el propio Pedro Sánchez aprovechó su turno de clausura para enviarle un recado directo, aunque eludiendo la mención directa: “Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016”.

Aunque el mayor aplauso al líder nacional fue cuando, a puerta cerrada y tras esta mención a Page, descartó unir su suerte a la suya en un superdomingo.

En toda la sala, solo la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, se alineó con las tesis críticas de Page, al confesar su tristeza por ver que casi nadie se atrevía a señalar que “el Rey va desnudo”.

El secretario de organización de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, apuntaló el mensaje de su jefe reclamando adelantar las elecciones generales para celebrarlas antes de las municipales, permitiendo así que los alcaldes protejan sus campañas locales del asfixiante clima nacional.

Al salir, desde la delegación manchega lamentaban amargamente que la cita se hubiera convertido en “un comité de control a Page, no a la Ejecutiva”. “Deberíamos estar hablando de Leire Díez y no de Page”, zanjaba otra voz anónima.

El líder castellano-manchego abandonaba la sede con andares de Sancho Panza tras recordarle al Quijote de la Moncloa que lo que tiene delante “no son monstruos sino molinos”.

Todo ello en un Comité diseñado, única y exclusivamente, para jalear al caballero andante.