Moncloa critica las cautelares de Peinado contra Begoña y se apoya en los motivos de Calama para no imponerlas a Zapatero

El ministro de Justicia y portavoces socialistas han calificado la resolución judicial como un día nefasto para la Justicia y han expresado su confianza en que la verdad prevalecerá.

El PSOE defiende la inocencia de Begoña Gómez y denuncia una persecución injusta, resaltando el daño causado a su reputación por ser esposa del presidente.

El juez Peinado ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez y la obliga a firmar cada 15 días en el juzgado, mientras que el juez Calama no impuso esas restricciones a José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno critica duramente las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado a Begoña Gómez, calificándolas de desproporcionadas y motivadas políticamente.

El Gobierno ha recibido este sábado con indignación el auto del juez Peinado que envía a juicio a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, le retira el pasaporte y le obliga a acudir a firmar al Juzgado cada 15 días.

La resolución, señalan fuentes de la Moncloa, refleja "la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción carente de todo sentido jurídico, que sólo atiende a motivos políticos".

Las mismas fuentes recuerdan que, esta misma semana, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó retirar el pasaporte al expresidente Zapatero, al descartar que exista el riesgo de fuga.

Calama rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que Zapatero "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".

Retirar el pasaporte y obligar al expresidente a acudir a firmar al Juzgado cada quince días, argumentó Calama, "supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".

En cambio, el juez Peinado sí ha impuesto estas medidas a Begoña Gómez, pese a que reside en la Moncloa, lo que hace inverosímil que pueda decidir huir de España.

Fuentes oficiales del PSOE han reiterado su convicción de que "Begoña Gómez es inocente", aunque "algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran".

La dirección del partido denuncia que se está "jugando con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno".

El PSOE considera que las medidas cautelares impuestas a la mujer del presidente del Gobierno son "desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar".

Culminan así, señalan desde Ferraz, "dos años de una persecución injusta contra una persona inocente", en la que se ha intentado "destruir su reputación y se ha causado un daño irreparable a Begoña".

"Quienes creen que con esto nos doblegan, no nos conocen. Ahora más que nunca, vamos a seguir haciendo política con mayúsculas, con toda la fuerza del PSOE", concluye la nota oficial de los socialistas.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha considerado que "hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia" y se ha preguntado "quién reparará el daño causado".

No obstante, ha reiterado su "confianza" en la Justicia y se ha mostrado convencido de que "la verdad se acabará imponiendo".

Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia.



Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo.



¿Quién reparará el daño causado? — Félix Bolaños (@felixbolanosg) June 20, 2026

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha resumido la situación con tres palabras: "Delirante, obsesivo y vergonzoso".