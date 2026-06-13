Feijóo acusa al Gobierno de "organizar una cacería contra Policía, Guardia Civil y jueces ": "P.S. maneja la gran cloaca"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo acusa al Gobierno de organizar una "cacería" contra la Policía, Guardia Civil, jueces y fiscales por hacer su trabajo. El líder del PP señala directamente a Pedro Sánchez como responsable de la "gran cloaca de la política española" y exige la disolución de las Cortes. Feijóo compromete su gestión a mejorar los servicios públicos, impulsar la regeneración política y moral, y reactivar la economía y el empleo. Critica la falta de presupuestos del Gobierno, la gestión de la vivienda, inmigración y el deterioro de los servicios públicos como la sanidad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el PSOE por "ser capaz deorganizar una cacería contra la Policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces y contra los fiscales por hacer su trabajo".

Asimismo, ha arremetido directamente contra el presidente del Gobierno: "P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española".

Así se ha manifestado en la tradicional Romería de O Pino celebrada en A Coruña. Feijóo ha basado su discurso en los compromisos que pretende cumplir en lo sucesivo; de hecho, en el inicio de su intervención ha asegurado: "Vengo a comprometerme".

El líder de los populares ha explicado que el primer compromiso "es con Galicia, porque significa comprometerse con la igualdad de los españoles".

"Porque España ahora tiene un Gobierno que persigue a aquellas CCAA que no votan al PSOE e incluso tenemos a un Gobierno que es capaz de organizar una cacería contra la Policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces y contra los fiscales por hacer su trabajo, tenemos un Gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa", ha recriminado.

Feijóo ha prometido una mejora "en los servicios públicos de Galicia y de los españoles". "Lo que es de todos, se habla entre todos y se reparte entre todos", ha apostillado suscribiendo las palabras de Rueda en Barcelona.

El segundo compromiso, ha explicado, es la "regeneración política, institucional y moral de la política española". "Vamos a hacer una limpieza total porque lo han podrido todo", ha avanzado. "Levantar alfombras, abrir cajones y ventanas. No va a quedar un escondite por descubrir ni una responsabilidad sin exigir", ha subrayado.

En ese momento, el presidente del PP ha aprovechado el momento para hacer un recopilatorio de todas las tramas judiciales y los nombres de los investigados relacionados con el PSOE.

“Los que venían a limpiar de corrupción han gobernado todos estos años como una organización criminal. Las siglas P. S. son las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió.P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española", ha manifestado. Es por eso que ha argumentado que "lo que tiene que hacer Pedro Sánchez no es comparecer en las Cortes es disolver las Cortes".

Es ahí cuando ha precisado que "no se trata de cambiar a los suyos por los nuestros. Se trata de cambiar la degeneración por la decencia y de que los españoles recuperen las instituciones del Estado".

En cuanto al tercer compromiso ha dicho que va "a poner a este país a funcionar" ya que "no tiene dirección, ni gestión, ni Presupuestos" y ha recordado "por primera vez en democracia el Gobierno no ha presentado presupuestos durante toda la legislatura".

En este sentido ha clamado porque "existe un problema con la vivienda, en materia de inmigración "España necesita orden, integrarse, cumplir la ley y la convivencia" y "la gestión de los servicios públicos es decadente y sigue una huelga de médicos que anula y retrasa miles de intervencione".

El último compromiso ha estado dirigido al ámbito laboral. "En España tiene que volver a merecer la pena trabajar", ha afirmado. "La gente mantiene en pie este país, pero su economía familiar se hunde, la compra sube más de un 40%, el IPC ha subido casi un 26%, la vivienda ha subido un 60%, los impuestos no han parado de subir y se lo gastan todo porque nos endeudan hasta las cejas".

"Todo sube porque ellos se lo llevan crudo...no puede ser que el jeta tenga más derechos que un currante", ha manifestado.

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