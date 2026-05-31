La corrupción pasa factura al PSOE y sus socios: la oposición les saca 66 escaños en el sondeo que publicará hoy El Español

Adelante Andalucía, partido fundado por Teresa Rodríguez, tendría opciones de entrar por primera vez en el Congreso, representando a la izquierda soberanista andaluza.

El PP de Alberto Núñez Feijóo se consolida como ganador, ampliando su distancia con el PSOE y acercándose a una mayoría absoluta con sus socios.

El PSOE retrocede en intención de voto y arrastra a Sumar y Podemos, mientras crecen los partidos nacionalistas y la izquierda radical como Bildu, ERC y BNG.

El bloque de la oposición (PP, Vox y UPN) lograría 66 escaños más que el bloque de investidura de Sánchez, según el sondeo de SocioMétrica.

El presidente Pedro Sánchez ha reducido este domingo a un simple "tropiezo" los últimos reveses judiciales que ha sufrido el PSOE: la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz, en la investigación sobre la cloaca de Leire Díez.

Dos mazazos que dejan temblando al PSOE, pero que también golpean a sus socios de la izquierda, como muestra el sondeo de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche.

Si hoy se celebraran las elecciones generales, los tres partidos de la oposición (PP, Vox y UPN) superarían en 66 escaños a todo el bloque de investidura que apoyó a Pedro Sánchez en 2023.

Un abismo que difícilmente podrá salvar Sánchez para mantenerse en el poder, aunque retrase un año la convocatoria de los comicios.

PP, Vox y UPN sumarían hoy una amplísima mayoría absoluta de 208 escaños, su mejor resultado en toda la serie de encuestas de SocioMétrica de la legislatura.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría los comicios con claridad: avanza con fuerza y amplía su distancia con el PSOE, según el sondeo que publicará esta noche EL ESPAÑOL.

También crece Vox, aunque lo hace más tímidamente y queda lejos del listón del 20% del voto que le permitiría rentabilizar mejor la asignación de escaños en las provincias.

Una marca que parecía a punto de tocar con los dedos en los recientes comicios de Extremadura y Aragón.

Hasta que sufrió el frenazo provocado por sus guerras internas y por su posición de bloqueo en la negociación de los pactos autonómicos con el PP.

En cuanto al bloque de investidura de 2023, se desmenuza y hoy quedaría reducido a 140 escaños.

O 142, si se incluye a Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez que dio la sorpresa en las recientes elecciones andaluzas, y que ahora tendría opciones de entrar en el Congreso.

Según la encuesta, el PSOE retrocede, y arrastra en su caída a Sumar y Podemos. Aunque estos partidos hayan intentado marcar distancias con los socialistas en la última semana.

Durante un acto celebrado este sábado en Barcelona, los principales líderes de Sumar (Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Mónica García y Antonio Maíllo) aseguraron que la "corrupción cero" es posible y exigieron a Pedro Sánchez que "dé la cara" por los escándalos de corrupción del PSOE.

También el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reprochado a Sánchez que pretenda demorar un mes sus explicaciones sobre la corrupción en el Congreso.

El presidente lo hará, además, mezclando en su comparecencia la información sobre su asistencia al próximo Consejo Europeo.

A lo largo de la última semana, han reclamado a Sánchez que convoque elecciones el PNV y Junts (que ya hace meses rompió el bloque de investidura), además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

En sus múltiples comparecencias y entrevistas, el exjefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, ha ofrecido la receta que permitiría a Sánchez mantenerse en el poder más allá de 2027.

Si en 2020 pudo continuar en la Moncloa gracias al pacto con Podemos, que luego sustituyó por la alianza con Sumar, ahora encontraría su salvavidas en la izquierda soberanista emergente: la "España plural".

La encuesta de SocioMétrica no confirma este pronóstico. El bloque de partidos nacionalistas crece, desde los 27 escaños que tiene actualmente en el Congreso, hasta 30.

Pero esto se debe, en buena medida, a que por primera vez podría obtener representación en las Cortes Adelante Andalucía.

El partido fundado por Teresa Rodríguez se define como una fuerza de izquierda "soberanista".

Y aspira a jugar en la misma liga que ERC y Bildu, con un mensaje identitario que reivindica el "derecho a la autodeterminación" y que halla su hecho diferencial en las singularidades de la lengua andaluza.

En cualquier caso, los 30 escaños del bloque nacionalista serían completamente insuficientes para que Sánchez se mantenga en la Moncloa, debido a la fuerza menguante del PSOE, Sumar y Podemos.

Aunque sí hay algunos movimientos en el bloque nacionalista. Crecen los partidos de la izquierda radical, como Bildu, ERC y BNG, en detrimento de las fuerzas tradicionales como PNV y Junts.

En Cataluña, Junts se diluye y no se desprende de la dentellada de Aliança Catalana, el partido independentista y xenófobo de la alcaldesa Sílvia Orriols, que no tiene intención de presentarse a las elecciones generales.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 28 y 30 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analítica.