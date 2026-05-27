"Las joyas son el Botsuana de Zapatero, moralmente lo revienta": los socios de Sánchez prevén ya un adelanto electoral

Las formaciones que apoyan a Sánchez aceleran la búsqueda de candidatos y proponen regular el papel de los expresidentes.

Crecen las especulaciones sobre un posible adelanto electoral ante el desgaste del Ejecutivo y la presión interna en el PSOE.

Diputados de Sumar comparan el escándalo con el viaje de Juan Carlos I a Botsuana, señalando el daño moral y político a la izquierda.

El caso Zapatero y la aparición de joyas han provocado una fuerte conmoción en el Gobierno y entre sus socios parlamentarios.

Como la lluvia del norte, ese txirimiri u orbayu que parece que no moja, pero que, gota a gota, fina, acaba calando. Los socios que sustentan a Pedro Sánchez se empiezan a ver, de la noche a la mañana, empapados.

El caso Zapatero ha dejado una legislatura ya de por sí moribunda, sin leyes remarcables ni Presupuestos, en un punto muerto. Las imágenes del ajuar de Zapatero son difíciles de digerir.

En uno de los partidos integrados en Sumar comparan el hallazgo de las joyas con las imágenes de Juan Carlos I en el safari en Botsuana con el elefante muerto como telón de fondo, mientras los españoles padecían una grave crisis económica.

Aquella noche, al monarca se le cayó la corona, y ahora muchos temen que uno "de los faros de la izquierda" haya perdido su cetro.

"Moralmente, lo de las joyas le revientan", afirma este diputado, que ironiza con que es imposible reponerse a esas imágenes, aunque las piezas halladas en la caja fuerte sean "del Shein", en referencia a la página web de baratijas chinas low cost.

La sorpresa se extiende por las bancadas parlamentarias. "Es cutre, hortera", añaden otros diputados de Sumar.

Otros compañeros de coalición creen que es un ataque a la intimidad de Zapatero publicar estas fotografías cuando todavía no se ha certificado la calidad y el valor de las joyas.

Pero el sentir mayoritario es el de "ya está, se acabó".

"Así no se puede aguantar", añaden en una formación que viene sustentando al Ejecutivo en buena parte de las votaciones. Anticipan "un desgaste brutal" durante los próximos meses, conforme se vaya instruyendo el caso y conociendo más novedades.

Hasta en el PSOE la conmoción es total. "No lo entiendo", afirma un destacado diputado. Otros piden esperar a las explicaciones que Zapatero dará ante el juez.

Entre los socios admiten que en la ciudadanía "hay cansancio" por el "goteo diario".

La cuestión es si Sánchez puede aguantar hasta 2027 como promete. Las cábalas sobre cuándo pueden ser las elecciones recorren las bancadas.

La moción de censura no parece viable y algunos creen que las bases y los alcaldes del PSOE pueden presionar para que se convoquen antes. Es, en palabras de Emiliano García-Page, lo que serviría para salvar a "la infantería".

Uno de los partidos que han sustentado a Sánchez desde 2018 lo descartan: "A estas alturas, lo que está claro es que va a tomar esa decisión únicamente en función de sus intereses personales y partidistas".

En Sumar, la mayoría de voces piden a Sánchez que resista. Otros, más pesimistas, admiten que ven imposible que llegue incluso al superdomingo, para hacer coincidir las generales con las autonómicas y municipales. De ahí que auguren elecciones, como muy tarde, en febrero.

En una coalición con muchas voces sí hay unanimidad en que hay que "acelerar" el nombre de su candidato "por lo que pueda pasar".

El casting se está ultimando y creen que se podría conocer al cabeza de cartel antes del verano. De momento, en la coalición ya ultiman un acto en Barcelona con los Comunes como anfitriones.

En la coalición de izquierdas que sustenta a Sánchez le piden que rescate el plan de medidas que anunció cuando se imputó a Santos Cerdán. Un año después, la mayoría de las medidas duermen en el cajón de los justos.

También presentarán una propuesta para regular el papel de los expresidentes. Todo mientras la tempestad aumenta y nadie sabe hacia dónde les lleva el capitán.