Ayuso advierte de que "Madrid no se dejará controlar por nada ni por nadie" frente al "acoso político" y el "sectarismo"

Isabel Díaz Ayuso en el centro de la imagen junto a José Luis Martínez Almeida, Alberto Núñez Feijóo, Enrique Ossorio y Miguel Ángel García. CAM

Las claves

Las claves Generado con IA Ayuso reivindica el papel de Madrid como motor de España y advierte que la región no se dejará controlar ni por el Estado ni por intereses ajenos. Denuncia la "soledad administrativa" de Madrid en su relación con el Gobierno central y reclama mayor implicación estatal en infraestructuras y servicios públicos. Defiende un modelo de sociedad madrileña basado en la libertad, la apertura y la convivencia, rechazando nacionalismos e ideologías identitarias. Relaciona el espíritu de resistencia del 2 de mayo de 1808 con la actualidad y apela a la necesidad de proyectos de Estado que garanticen oportunidades para las nuevas generaciones.

Apostando por "proyectos de Estado" que no dejen a nadie atrás y por una mayor vertebración territorial, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este 2 de mayo para reivindicar el papel de la región como motor de España.

Ayuso no ha querido dejar de advertir la "soledad administrativa" que, según ha señalado, sufre la capital en su relación con el Estado, al tiempo que ha lanzado una advertencia directa: "Madrid no se dejará controlar por nada ni por nadie", en un contexto que ha vinculado al "acoso político" y el "sectarismo".

En su discurso durante la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha combinado, como suele ser tradición, la apelación al simbolismo histórico del levantamiento del 2 de mayo de 1808 con un mensaje político centrado en el presente y el futuro de la región.

Desde el inicio de su intervención, la presidenta ha querido enmarcar la jornada como "el día grande" de Madrid y ha reivindicado la identidad de una región que ha definido como "abierta, popular, callejera, brava y directa", formada —ha dicho— "por todas las formas de ser español".

En ese mismo bloque inicial ha defendido además una idea de convivencia entre territorios, asegurando que "el buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región, sabe hacer lo propio con las demás", y subrayando que Madrid "vive su mejor momento" precisamente porque, según ha dicho, "ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo".

A partir de ahí, Ayuso ha construido un discurso en el que ha defendido a Madrid como "región capital internacional" y "puerta de entrada para el mundo entero", insistiendo en su papel como polo de atracción de inversión, talento y población.

"Somos la región más heterogénea que existe", ha afirmado, antes de plantear: "¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?".

En ese marco, ha reivindicado también la capacidad de respuesta de la sociedad madrileña en los momentos de crisis. Ayuso ha recordado que Madrid "se comportó de manera responsable y ejemplar ante los ojos del mundo en la pandemia, y ante las tropas napoleónicas".

Ha añadido que esa misma actitud se repite "cada vez que se nos necesita: ya sea ante el terrorismo, ante incendios forestales u otras catástrofes, aunque se den fuera de nuestra región".

Isabel Díaz Ayuso en el centro de la imagen junto a José Luis Martínez Almeida, Alberto Núñez Feijóo, Enrique Ossorio y Miguel Ángel García.

En su intervención, Ayuso ha reivindicado también una idea de convivencia entre territorios y modelos de país, asegurando que "el buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región, sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid".

Dice Ayuso que Madrid "es su casa" y vive "su mejor momento", entre otras cosas, porque —ha dicho— "ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo".

En esa misma línea, ha reivindicado un modelo de sociedad basado en la libertad y la ausencia de complejos.

Ha añadido que es una sociedad que "alienta a quien prospera, sin envidias ni temores" y que "dice sí a toda idea buena", aunque también sabe "no perder el tiempo cuando hay que decir no o cuando alguien nos torea", momento en el que —ha concluido— "nos sale el ‘anda y que te ondulen’".

Ayuso ha insistido en la necesidad de impulsar grandes proyectos de Estado en ámbitos como las infraestructuras, el transporte, la sanidad o la gestión del agua.

"Debemos centrarnos en proyectos estatales que reformen infraestructuras, repartan el agua de todos, incentiven a los médicos, reformen los transportes en todas sus formas para seguir vertebrando nuestro país", ha señalado.

El discurso ha girado también hacia una reivindicación del modelo económico y social madrileño, que la presidenta ha vinculado a la libertad de elección, la apertura y la convivencia entre tradición y modernidad. En ese marco, ha defendido una sociedad "sin complejos", capaz de atraer inversión y talento internacional y de combinar lo local con lo global.

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la relación con el Estado.

"Mentiría si no les expongo la preocupación que sentimos por la situación que está atravesando España y la soledad administrativa que tenemos como región capital", ha advertido Ayuso, en un mensaje en el que ha reclamado mayor acompañamiento institucional en el desarrollo de políticas estratégicas.

La presidenta ha insistido en que la posición de Madrid como "puerta de entrada al mundo" no está siendo suficientemente respaldada, y ha reclamado una mayor implicación del Gobierno central en la planificación de infraestructuras, servicios públicos y políticas de cohesión territorial.

Isabel Díaz Ayuso durante la entrega de premios de este 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. CAM

Levantamiento del 2M

En ese contexto, ha subrayado también el papel histórico de la región como símbolo de resistencia y libertad, enlazando el presente con el levantamiento del 2 de mayo de 1808.

"La sociedad madrileña es otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido sobre todo si se le pone a prueba", ha afirmado.

Ayuso ha defendido además que "nada ni nadie tiene derecho a transformar al pequeño gusto de unos pocos" la biografía de una sociedad, y ha apelado a la necesidad de conocer, respetar y proyectar el pasado hacia el futuro desde una visión liberal.

Una clara apelación al Gobierno de Pedro Sánchez contra el que ha presentado varios recursos de inconstitucionalidad por leyes que, según su administración, invaden sus competencias.

El discurso se ha desarrollado en un contexto nacional marcado por el debate sobre el modelo territorial y la financiación autonómica, así como por las tensiones entre el Gobierno central y distintas comunidades, principalmente Madrid, mientras que a nivel internacional las grandes capitales compiten por atraer inversión en un escenario de transformación tecnológica y demográfica.

En ese marco, Ayuso ha situado a Madrid como una región "vertebradora" y clave en el futuro de España, llamada —ha dicho— a crecer en equilibrio y a garantizar oportunidades para familias, jóvenes y nuevas generaciones.

"Es verdad que el futuro no está escrito. Pero si no miráramos a largo plazo, estaría sentenciado", ha señalado, apelando a la planificación estratégica en un contexto de cambio global acelerado, con especial referencia a la inteligencia artificial y la transformación económica.

El discurso ha concluido con una reivindicación de Madrid como sociedad abierta, integradora y en crecimiento, y con una defensa del papel de la región como actor central en el presente y el futuro de España.