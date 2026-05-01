Sánchez sostiene que está "en el ecuador de la tarea" e insiste en que quiere seguir hasta 2035 con un "gobierno progresista"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez defiende la necesidad de ocho años más de gobierno progresista y reitera su intención de continuar hasta 2035. En el mitin en Cártama, Sánchez destaca los logros económicos de su gobierno, como el crecimiento del PIB y la reducción de la temporalidad laboral. Critica la privatización de la sanidad en Andalucía y Madrid, y promete aplicar la ley de vivienda para mejorar el acceso a la vivienda en la región. Denuncia el secuestro de un ciudadano español en una flotilla humanitaria hacia Palestina y rechaza aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar este viernes, 1 de mayo, que España necesita "ocho años más de gobierno progresista". Lo ha hecho en el municipio malagueño de Cártama, en el primer mitin de campaña del PSOE de Andalucía, donde ha arropado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

Sánchez ha vuelto a insistir en un mensaje que ya lanzó el pasado miércoles, 29 de abril, en el Congreso de los Diputados, durante una sesión de control al Gobierno. "Yo reflexiono, reflexiono y reflexiono y creo, sinceramente, después de mi reflexión, que España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista", aseguró.

El presidente ha reiterado ahora esa idea con similares términos, afirmando que el país se encuentra "en el ecuador de la tarea" y que, después de "ocho años de éxito económico de España, gracias a la acción del gobierno, España lo que se merece son otros ocho años de gobierno de coalición progresista".

Unas palabras que, según ha relatado, provocaron escándalo en el Congreso cuando las pronunció, aunque él las ha defendido con convicción: "Es verdad", ha subrayado.

Sánchez ha articulado su intervención en torno a tres consignas. La primera, la movilización: "No se puede quedar nadie en casa". La segunda, la coherencia del voto: "Si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda".

Y la tercera, la concentración del voto en el Partido Socialista como fuerza capaz de liderar ese gobierno, con la candidata María Jesús Montero como presidenta de la Junta. "Hay partido y lo vamos a ganar", ha repetido en varias ocasiones a lo largo del acto.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, presente en el acto, ha recibido el agradecimiento expreso de Sánchez por su "lealtad a las siglas, a una historia, al presente y al futuro" del PSOE.

Para justificar su apuesta por la continuidad, Sánchez ha desplegado un amplio arsenal de datos macroeconómicos que ha presentado como el resultado directo de las políticas del Gobierno. Ha citado un crecimiento del PIB del 2,7% en 2026, 22 millones de personas afiliadas y cotizando en la Seguridad Social, y una tasa de temporalidad que ha caído por debajo de la media europea desde el 26% que registraba en 2018.

Sánchez ha aludido a las críticas recibidas por parte de la oposición y ha respondido a los recientes insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, con una ironía dirigida a los asesores de este último. "Si el asesor cobra 30.000 euros al mes, cuánto cobrará el asesorado. Se espera algo más elaborado, ¿no? Es que no dan una". Y ha añadido: "Cuantos más vacíos sean sus insultos y cuanto mayores sus amenazas, más determinados estará el Partido Socialista para seguir adelante".

Sobre la sanidad, ha acusado al actual gobierno autonómico del PP de estar privatizando el sistema público de salud andaluz "convirtiendo en clientes a pacientes", y ha señalado que esa misma dinámica se reproduce en Madrid bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. "Se puede privatizar con insultos como hace Ayuso o a la chita callando como hace Moreno Bonilla. Pero el resultado es el mismo".

En materia de vivienda, ha advertido de que el problema habitacional es consecuencia directa del "dogmatismo neoliberal que infló la burbuja inmobiliaria" y ha defendido la intervención pública en el mercado como una obligación de los poderes públicos.

Ha anunciado que un gobierno socialista en Andalucía aplicará la ley de vivienda en la comunidad para proteger el derecho de jóvenes y mayores al acceso a una vivienda en compra o en alquiler, y ha recordado que el Plan Estatal de Vivienda aprobado recientemente por el Consejo de Ministros contempla 7.000 millones de euros que, sin embargo, "necesitan de un gobierno autonómico aliado para llegar a quien los necesita".

Respecto al derecho al aborto, Sánchez ha señalado que el 50% del total de interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en España tienen lugar en Andalucía y Madrid, y que el 99% de ellas se realizan en clínicas privadas. "Eso no es fortuito. Es una decisión política que han tomado gobiernos de derechas", ha subrayado.

El presidente ha anunciado también que las autoridades israelíes del gobierno de Benjamín Netanyahu han interceptado y "secuestrado", en sus propias palabras, a varios ciudadanos que formaban parte de una flotilla humanitaria con destino a Palestina, entre ellos un ciudadano español.

"España siempre va a proteger a sus ciudadanos", ha afirmado, y ha calificado el episodio de "nueva violación del derecho internacional", exigiendo su liberación inmediata.

En otro de los frentes abiertos en el debate político nacional, Sánchez ha vuelto a rechazar destinar el 5% del PIB al gasto en defensa, tal como ha reclamado la administración estadounidense y han respaldado el PP y Vox.

Ha cifrado el coste de esa medida en 80.000 millones de euros anuales adicionales, lo que equivaldría, según sus cálculos, a 3.000 euros más por ciudadano. "Eso significaría subir impuestos o recortar el estado del bienestar. Y nosotros, lo siento, pero vamos a estar siempre del lado del estado del bienestar".

Sánchez ha vinculado la política de regularización de migrantes aprobada por el Gobierno con la historia de su propia familia. Ha recordado que su abuelo tuvo que emigrar a Alemania a trabajar "de sol a sol" y que su padre también se marchó al extranjero tras la crisis financiera. "¿Cómo no vamos a darles los derechos a los migrantes que viven en nuestro país que exigíamos a los países que acogían a nuestros abuelos?", ha planteado.