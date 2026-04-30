El Gobierno desconoce "la letra pequeña" del plan de Illa de enviar policías a los colegios para prevenir "conflictos"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno central, a través de la ministra de Educación Milagros Tolón, afirma desconocer los detalles del plan piloto de la Generalitat para introducir policías sin uniforme ni armas en 13 colegios catalanes. El plan de la Generalitat prevé que los Mossos actúen como "agentes de convivencia", sin despacho propio ni presencia continua en los centros, para tareas de mediación y prevención de conflictos. Tolón anunció también que el Gobierno prepara un real decreto para endurecer los requisitos de apertura de centros privados de Formación Profesional, exigiendo más ciclos formativos, profesorado suficiente y enseñanza presencial obligatoria. El auge de la FP privada en España ha sido notable, con un incremento del 467% en la matrícula desde 2013, especialmente en la modalidad en línea.

Balones fuera de la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, sobre uno de los temas educativos más polémicos de las últimas semanas: la presencia de policía en los colegios catalanes.

La titular de la cartera ha evitado posicionarse sobre el proyecto piloto impulsado por el Govern de Salvador Illa para incorporar agentes de los Mossos d’Esquadra en centros educativos catalanes.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, la ministra ha asegurado que desconoce los detalles concretos de la iniciativa y ha emplazado a la Generalitat a aclarar su funcionamiento tras la polémica generada en los últimos días.

"No he leído la letra pequeña y prefiero no pronunciarme. Debe ser la Generalitat la que explique el plan", ha afirmado Tolón. Además, ha añadido que se trata de "un programa piloto" que afecta "a 13 centros de 3.000" y ha insistido en que "lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda".

El proyecto, diseñado conjuntamente por las consejerías de Educación e Interior del Govern catalán, contempla la presencia de agentes de paisano y sin armas en varios centros educativos para desarrollar labores de "prevención y mediación".

La medida ha provocado críticas y confusión tanto en la comunidad educativa como en sectores políticos, obligando a la Conselleria de Educació a salir a explicar públicamente el alcance del programa varios días después de conocerse.

Según el plan presentado por el Ejecutivo catalán, los Mossos actuarán como "agentes de convivencia" y su labor estará coordinada con las direcciones de los centros. No tendrán despacho propio, no accederán a las aulas ni permanecerán de forma continua durante toda la jornada lectiva. Su presencia dependerá de las necesidades concretas de cada escuela o instituto.

La Generalitat defiende que la iniciativa supone una evolución de la figura de los llamados "agentes tutores", ya existentes en algunos centros catalanes, con un enfoque más preventivo. El objetivo es que los agentes conozcan el funcionamiento cotidiano de los colegios y puedan intervenir en tareas de mediación, acompañamiento y sensibilización vinculadas a la convivencia escolar.

Requisitos de la FP privada

Durante el mismo acto, Tolón también avanzó que el Gobierno trabaja en un nuevo real decreto para endurecer las condiciones de apertura de centros privados de Formación Profesional. La ministra explicó que los nuevos centros deberán contar con un número mínimo de ciclos formativos, profesorado suficiente y una parte de enseñanza presencial obligatoria, incluso en los cursos en línea.

La reforma busca poner freno a los "chiringuitos académicos que se limitan a dar diplomas", en línea con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado febrero. El Ministerio prevé iniciar la tramitación del decreto en julio, aunque Tolón no concretó todavía las exigencias mínimas que deberán cumplir los nuevos centros.

"No estamos en contra de la privada sino en contra de los chiringuitos que no ofrecen calidad académica al alumnado y tampoco le garantizan salidas laborales", defendió la ministra. "Hay centros que imparten enseñanza en garajes o en otros locales nada acondicionados y otros que ofrecen ciclos en línea de la rama sanitaria sin una sola hora de prácticas en un laboratorio", añadió.

El anuncio llega en pleno auge de la FP privada en España. Según datos de CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, el alumnado matriculado en centros privados no concertados ha aumentado un 467% desde el curso 2013-2014, pasando de cerca de 40.000 estudiantes a más de 226.000. El crecimiento ha estado impulsado especialmente por la modalidad en línea.

Preguntada por las críticas de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que denuncian haber quedado fuera de la reforma, la ministra aseguró que el Gobierno estudiará una regulación específica, aunque recordó que las comunidades autónomas ya tienen competencias para rebajar ratios "desde ya mismo".