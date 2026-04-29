La legislatura se le desmorona a Pedro Sánchez: sus socios le abandonan entre corrupción y vientos de crisis económica

El Gobierno enfrenta además el juicio a José Luis Ábalos y Koldo García por presunta corrupción, y María Jesús Montero podría sufrir un revés electoral en Andalucía el 17 de mayo.

Las previsiones económicas se complican debido a la guerra en Irán, con inflación al alza y el peor dato de empleo en 13 años, mientras el Gobierno carece de mayoría para aprobar medidas de calado.

PNV y Junts expresaron su descontento con Moncloa, cuestionando la continuidad de la legislatura y poniendo en duda la viabilidad de sacar adelante nuevos Presupuestos.

El Congreso rechazó el decreto para prorrogar los alquileres, mostrando la fractura entre los socios de Pedro Sánchez y dificultando la aprobación de iniciativas clave del Gobierno.

Cuando la agenda está marcada por la política internacional a Pedro Sánchez le va bien y, precisamente, por eso carga la suerte en el exterior y suele cambiar el paso a la oposición.

El problema para el presidente del Gobierno es cuando se tiene que enfrentar a la dura realidad de la política doméstica y, más concretamente, a lo que tiene que ver con su falta de apoyos en el Congreso.

Entonces la legislatura muestra más grietas y se le ven las costuras al Gobierno por su imposibilidad de sacar adelante iniciativas. Este martes ha sido un día especialmente duro para el Ejecutivo en el ámbito doméstico por acumulación de malas noticias y de pésimas perspectivas.

Eso sí, fuentes oficiales de la Moncloa aprovecharon para insistir en la voluntad inquebrantable del presidente del Gobierno de mantener la legislatura hasta 2027. Más concretamente hasta julio que es, precisamente, la fecha que Sánchez baraja en las reuniones internas.

Este martes el Congreso ha rechazado el decreto para prorrogar los alquileres, que fue impuesto por Sumar en un insólito plante que obligó a retrasar el Consejo de Ministros.

Además, los socios del Gobierno intercambiaron acusaciones por el fracaso de la negociación; PNV y Junts mostraron su enfado con Moncloa y se preguntaron por qué no se convocan ya las elecciones; el Ejecutivo anunció que ya no se compromete a presentar Presupuestos en 2026 y Economía anunció previsiones inquietantes sobre los efectos de la guerra de Irán; todo en la víspera de que declaren José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo.

Por si fuera poco siguen acumulándose indicios de que María Jesús Montero se estrellará en Andalucía el 17 de mayo.

Al Gobierno sólo le consuela la vista oral en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen que afecta directamente al Gobierno de Mariano Rajoy, sobre las presuntas operaciones ilegales de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para borrar pruebas de la financiación ilegal del PP.

En el Parlamento todo se resume en la existencia de una mayoría conservadora frente a un Gobierno progresista y, por eso, no se convalida el decreto aprobado en una agitado Consejo de Ministros e impuesto por Sumar para frenar la subida de los alquileres.

Se pone de manifiesto que Sánchez no puede aprobar las medidas que querría para hacer frente a problemas como el de la vivienda o la crisis provocada por la guerra.

Sólo puede aprobar medidas que no necesiten pasar por el Parlamento o que la derecha acepte. Por eso, las medidas no pueden apelar a la "intervención del mercado" ni a cambios fiscales.

Esto ata las manos al Gobierno en una democracia parlamentaria y, por eso, desde hace tiempo, se bloquean los proyectos de ley en la Cámara.

Lo dijo hace una semana la portavoz de Junts, Míriam Nogueras: "Sólo votamos admisiones a trámite, no leyes terminadas". Y el Gobierno alardea de leyes aprobadas, pero elude que muchas más se atascan.

Nogueras ya preguntó la semana pasada en el Congreso a Sánchez la razón por la que mantiene la legislatura y este miércoles la portavoz del PNV, Isabel Vaquero, preguntará a Sánchez en la sesión de control "¿cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?".

El PNV está molesto con el Gobierno y, por si faltaba poco, su líder, Aitor Esteban, canceló una reunión prevista con el Gobierno para este miércoles por un meme sobre él difundido por el PSE. El incidente afecta también al Gobierno de coalición del País Vasco del PNV con el PSE.

Además, Esteban publicó un mensaje en redes sobre la huelga de médicos en el que aseguraba lo siguiente: "Si Mónica García no es capaz de resolver la situación de los médicos, Sánchez debería cesarla. No podemos seguir así. Llevan dos años y 30 reuniones debatiendo, y no hay avances".

Sumar, que carece de líder futuro visible, queda tocado en esta batalla, aunque asegura que ha conseguido forzar al PSOE a un debate sobre los alquileres.

Lo que no ha logrado es sacar adelante su decreto, como no lo consiguió con la reducción de jornada o con el control de horarios laborales, entre otras iniciativas. Sumar reprocha al PSOE que se haya desentendido de la negociación y los socialistas responden que Yolanda Díaz llamó "clasistas y racistas" a Junts mientras pedía su voto, además de constatar que los de Carles Puigdemont ni siquiera les cogen el teléfono para negociar nada.

En ese ambiente, el mayor exponente de debilidad es lo que ocurre sobre los Presupuestos Generales del Estado, que no se aprueban desde 2022.

Desde esa fecha, el Gobierno había reiterado frecuentemente que presentaría las cuentas como exige la Constitución, incluso aunque sean rechazadas, como dijo solemnemente Sánchez en varias ocasiones. Ahora ha vuelto a dejar en el aire que nada de eso era cierto.

En concreto, al compromiso del Gobierno para presentarlos que han venido asegurando los ministros y el presidente, le siguió este martes el inicio del viraje. Tanto el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, como el ministro de Hacienda, Arcadi España, dejaron caer la posibilidad de que no presentarán los de 2026.

De hecho, han retrasado de facto las decisiones previas, como el cuadro macroeconómico o el techo de gasto, tanto como que se les juntaría con los de 2027, que han de presentar antes de octubre. Fuentes de la Moncloa admiten que llegados a este punto no tendría sentido presentar y negociar dos Presupuestos en un plazo de pocos meses, admitiendo que, como mínimo, habrá que esperar a otoño. Si es que se presentan entonces y no se completa toda una legislatura sin proyecto de cuentas del Estado.

La excusa ahora es la guerra de Irán. En los últimos tres años ni siquiera se molestaron en buscar excusas, sólo el mero paso del tiempo.

Lo que no hacen es admitir pública y oficialmente la realidad de que se niegan a cumplir la obligación constitucional de presentar cuentas cada año y así pueden cumplir toda una legislatura.

El relato del Gobierno se basa en gran medida en los buenos datos macroeconómicos, pero la guerra de Irán ha puesto eso en riesgo. De hecho, Cuerpo anunció que mantienen la previsión del PIB en el 2,2% pero que la inflación subirá al 3,1% tras el peor dato de empleo en 13 años.

Moncloa teme que se prolongue la situación bélica y de tensión en Oriente Medio y que eso provoque pésimos datos económicos. Y, volviendo al inicio, carece de mayoría para aprobar las medidas que querría aprobar para mitigarlo.

Por otra parte, el Gobierno asiste al juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García en el que se habla del descontrol en el ministerio y en el PSOE. Moncloa insiste en que, aunque haya condena de quien fue la mano derecha de Sánchez, el presidente del Gobierno no tomará decisiones como dimitir o convocar elecciones.

En Moncloa creen muy probable que haya condena, pero insisten en que ya se asumieron responsabilidades políticas.

Y el 17 de mayo, Montero pugna por no llevar al PSOE a su peor resultado electoral en Andalucía, con la seguridad de que gobernará el PP, con mayoría absoluta o pacto con Vox.