Adiós, Musk; hola, Mr. Lei Jun: Sánchez busca inversión de los 'tecnoligarcas' chinos a la vez que combate a los de EEUU

El presidente español defiende ante Bruselas la reconsideración de los aranceles a los coches eléctricos chinos y refuerza la relación económica con el gigante asiático.

Sánchez mantiene una postura regulatoria dura con grandes tecnológicas estadounidenses como X, Facebook o Telegram, mientras favorece la llegada de competidores chinos.

El Gobierno español busca atraer a empresas chinas del sector tecnológico y automovilístico, impulsando la creación de empleo y valor añadido en España.

Pedro Sánchez visita la sede de Xiaomi en China y ofrece a España como destino para inversiones tecnológicas chinas.

Si Berlanga rodara hoy Bienvenido, Mr. Marshall, no buscaría que los habitantes de Villar del Río impresionasen a una autoridad estadounidense.

Lo más probable es que eligiera como objetivo de su seducción a un Mr. Xi: Xi Jinping, en su versión política, o Lei Jun, fundador de Xiaomi, si optara por adaptar el guion a los tiempos tecnológicos.

Pedro Sánchez ha visitado este lunes el Xiaomi Science and Technology Park, la sede central de Xiaomi, donde se diseñan los futuros modelos de esta compañía especializada en móviles, pero con divisiones en relojes electrónicos, coches eléctricos, patinetes, drones y ahora hasta robots humanoides.

Allí, Sánchez y Begoña Gómez han podido montarse en los últimos modelos de vehículos eléctricos y han visitado la recreación de cómo serán las viviendas en unos años con sistemas domóticos integrados.

El jefe del Ejecutivo ha felicitado al fundador de la compañía, Lei Jun, y ha ofrecido a España para más modelos de colaboración. En ese sentido, ha resaltado el papel de nuestro país como núcleo europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos sobre IA.

Sánchez tendrá además otras dos reuniones en el hotel Regent de la capital con diversos inversores chinos interesados en instalarse en España. Moncloa busca empresas tecnológicas que creen valor añadido y generen empleo aquí.

Los "tecno-oligarcas" de EE.UU

El guante de seda del presidente con estos gigantes tecnológicos contrasta con el trato dispensado a los que ha dado en llamar "tecnoligarcas", con Elon Musk, propietario de X, SpaceX o Tesla, como principal antagonista.

El choque se ha agudizado después de que el presidente anunciara sus planes para prohibir, por un lado, el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Y, por otro, para endurecer las obligaciones de las grandes plataformas en la retirada de contenidos de odio o ilegales, lo que provocó que Musk le acusara de "tirano" y "traidor".

Sánchez ha presentado este conflicto como una batalla entre gobiernos democráticos y magnates que, a su juicio, se creen por encima de las reglas y convierten los algoritmos en un poder paralelo.

Unas críticas que se extienden al dueño de Telegram, Pável Dúrov, o al de Facebook, Mark Zuckerberg.

En esa lucha, el Gobierno mantiene el impuesto sobre determinados servicios digitales —la llamada tasa Google— que grava a las grandes tecnológicas.

Prepara una vuelta de tuerca regulatoria con la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años y un observatorio contra la desinformación, Hodio, que permitirá exigir responsabilidades a las plataformas que incumplan las normas.

Mientras, pone la alfombra roja a los principales competidores de Tesla: los coches eléctricos chinos, que están convirtiendo a España en un hub para sus vehículos en Europa.

Inversiones chinas

Una de las compañías chinas más potentes es Chery, que ya está fabricando en la antigua fábrica de Nissan en Barcelona sus marcas Omoda y Jaecoo, e incluso ha creado otras propias para Europa como Lepas y Ebro, esta última recuperando la histórica firma española.

El presidente de esta compañía, Yin Tongyue, inauguró la semana pasada en Barcelona su centro de I+D para todo el continente.

Además, hay planes para que Stellantis fabrique en la planta de Figueruelas (Zaragoza) junto con el chino Leapmotor.

Las inversiones de empresas chinas en el exterior tienen que contar con el visto bueno de Pekín. De ahí que la visita de Sánchez tenga una doble vertiente, política y económica.

Ese acercamiento a las empresas del gigante asiático ha levantado recelos en Bruselas, que ha visto cómo el presidente del Gobierno español ha llegado a pedir, en contra del consenso comunitario, que Europa "reconsidere” los aranceles al coche eléctrico asiático, convirtiéndose así en el mayor valedor de las empresas punteras chinas en Europa.

En Moncloa aseguran que el principal objetivo es equilibrar la balanza comercial. En 2025 el desequilibrio rondó los 42.300 millones de euros, frente a unos 37.700 millones en 2024, lo que supone un salto cercano al 14% solo en un año.

En el Gobierno presumen de haber elevado las exportaciones gracias, en parte, a un acuerdo sobre el sector porcino, pero este aumento ha sido de apenas un 7%, una cifra que esperan mejorar con algún nuevo acuerdo agroalimentario e industrial.

Sánchez ha hecho de los viajes a China una tradición anual. La de ahora es su cuarta visita desde 2023 y en Moncloa ya anticipan que están preparando la del próximo año.