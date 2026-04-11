Otro Sánchez para levantar el PSOE extremeño: el 'yerno perfecto' de casi 1,90, favorito para suceder a Gallardo

Por primera vez, el PSOE extremeño tendrá a un millennial como secretario general, reflejando el relevo generacional en la dirección del partido.

Su principal rival en las primarias es Soraya Vega, portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura, apoyada por figuras cercanas a Gallardo y con una candidatura orientada al futuro.

Sánchez Cotrina defiende un modelo basado en el contacto directo con la ciudadanía y busca romper la tradicional división provincial entre Cáceres y Badajoz dentro del partido.

Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino y secretario provincial del PSOE en Cáceres, es el favorito para liderar el PSOE de Extremadura tras la salida de Miguel Ángel Gallardo.

Dicen que los niños traen un pan debajo del brazo. Álvaro Sánchez Cotrina (Cáceres, 1986) podría empezar esta semana siendo padre de un bebé por primera vez y acabarla como secretario general del PSOE de Extremadura.

Este joven alcalde de Salorino, que lleva desde los 25 años al frente de ese municipio de 500 habitantes, es el favorito en las primarias que elegirán al sucesor de Miguel Ángel Gallardo. Se trata de una versión extremeña de aquellas elecciones internas que enfrentaron a Pedro Sánchez con Susana Díaz.

El extremeño no solo comparte apellido con el actual secretario general del PSOE. También es guapo, alto (mide 1,87 cm), deportista y tiene ese aire de "yerno perfecto" que tanto valoran los expertos en telegenia.

Su cartel, con tipografía ochentera de "volver a ser Extremadura" con el logo del puño y la rosa histórico, remite, según su equipo, a "ese PSOE de mayorías absolutas" de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Felipe González.

De hecho, Cotrina asegura que su modelo de partido es en el que "los políticos del PSOE tardemos mucho en cruzar las plazas de nuestros pueblos, porque eso dirá que somos políticos de carne y hueso" que "escuchan los problemas".

Todo mientras evita alinearse con alguna de las familias socialistas actuales y, al igual que Pedro Sánchez de 2017, trata de venderse como un candidato de las bases.

Aunque apela al "municipalismo", recuerda que viene de un pueblo de 500 habitantes cuya agrupación tiene apenas 30 militantes. Aunque también tiene estructura orgánica: lleva desde hace un año al frente de la secretaría general del PSOE de la provincia de Cáceres.

Su procedencia supone un cierto hándicap en una comunidad en la que el 70% de los votos procede de Badajoz y el 30 % de Cáceres. Su reto es romper esa barrera, muy visible en las primarias que enfrentaron al pacense Miguel Ángel Gallardo con Lara Garlito.

En el equipo de Sánchez Cotrina destacan la ilusión que está despertando y confían en sumar más apoyos. De momento, le respaldan el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Si Sánchez (Pedro) fue el del "no es no" que disparó contra la Ejecutiva, Sánchez (Álvaro) fue de los primeros en pedir responsabilidades a Gallardo tras la debacle de diciembre, cuando le exigió que estuviera "a la altura" de los resultados, los peores del PSOE en la región.

Una postura que le ha granjeado ciertas simpatías entre los militantes de base y que ahora quiere explotar tratando de romper los bloques provinciales.

Soraya Vega posa junto al moderador y Álvaro Sánchez Cotrina (derecha) durante el debate de las primarias. PSOE

Su rival

Frente a Sánchez Cotrina está Soraya Vega. Tiene casi la misma edad que su rival —nació en 1987 en Herrera del Duque, Badajoz— y actualmente es portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura.

Cuenta con el respaldo de algunas de las personas más próximas a Miguel Ángel Gallardo, como su sucesora en la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

Conoce a su rival desde que ella era secretaria general de las Juventudes Extremeñas. Destacan su implicación en el feminismo y su admiración por el fallecido Guillermo Fernández Vara. Algo que también comparte con Álvaro Sánchez Cotrina, quien elogia su "humanismo".

Si Sánchez Cotrina apuesta por una estética ochentera, en el equipo de Soraya Vega sostienen que ellos presentan una candidatura "que mira al futuro".

Ambos coinciden en subrayar que el partido necesita unidad tras un periodo convulso. No solo por el peor resultado histórico del PSOE, sino también por el procesamiento de Gallardo por el contrato del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Un proceso que dejó muchas heridas en el partido. Queda por ver si ahora las lealtades provinciales se mantienen o, por el contrario, se rompen.

De momento, Ferraz se mantiene a la espera, observando pero sin decantarse por ningún candidato, aunque sí admiten que parece que Cotrina parte con ventaja.

Una neutralidad que respetan históricos como Ibarra. Aunque, en su caso, al igual que otros como Alfonso Guerra, por estar en contra de las primarias como método para elegir a los candidatos.

Y una constatación: por primera vez, gane quien gane, el PSOE Extremeño tendrá a un millenial al frente de su secretaría general.