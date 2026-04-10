PSOE y Gobierno en el calvario del TS: tres testigos rotundos les acusan de cobrar sobornos por hidrocarburos y Air Europa

La investigación afecta a altos cargos y se desarrolla en la antesala de las elecciones andaluzas, generando gran impacto político para el PSOE y el Gobierno.

Las declaraciones implican al exministro Ábalos y a empresarios, y se investigan varias tramas: el caso mascarillas, la presunta financiación ilegal del PSOE, el rescate de Air Europa y el fraude en licencias de hidrocarburos.

Los testigos describieron entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE y la compra de un chalé para un ministro como contraprestación por una licencia.

Tres testigos han declarado ante el Tribunal Supremo acusando al PSOE y al Gobierno de recibir sobornos relacionados con licencias de hidrocarburos y el rescate de Air Europa.

Lo que describieron este jueves los tres testigos que desfilaron ante el Tribunal Supremo deja muy deteriorada la imagen del PSOE y del Gobierno, que viven un calvario que amenaza con pasarles una dolorosa factura.

Dinero que llegaba en bolsas a la sede del PSOE en billetes de 50 euros doblados en tacos, con una persona esperando la entrega en la segunda planta de Ferraz. "Se veía que había dinero. Había tacos de dinero".

Pero también un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez que "quiere una casa" como contraprestación por una licencia de hidrocarburos, y "por eso se compra el chalé de La Alcaidesa", en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

Todo eso lo contaron, uno detrás de otro, rotundos, la empresaria Carmen Pano, su hija Leonor González Pano y el chófer Álvaro Gallego.

Sus relatos encajan entre sí, ratifican lo que ya declararon en la Audiencia Nacional y confirman lo que este periódico ha ido revelando durante los últimos meses.

El Supremo, sin embargo, no juzga esa estampa en conjunto ni la hipotética financiación ilegal del PSOE. Se centra en el llamado caso mascarillas.

Eso incluye los contratos adjudicados al entorno de la trama del exministro José Luis Ábalos durante la primera fase de la pandemia, con 36 millones de euros en contratos presuntamente irregulares, y también los sobornos, el tráfico de influencias, los enchufes en empresas públicas y la malversación.

Pero lo que está entrando en la sala desborda con creces ese perímetro, por la mezcla de varias tramas que investigan distintos tribunales.

De hecho, hay otros tres procedimientos abiertos: la supuesta financiación ilegal del PSOE, el rescate de Air Europa y la el caso de los hidrocarburos. Y es ese relato, y no la letra pequeña de los contratos de las mascarillas, lo que está suponiendo a nivel político un verdadero varapalo para el PSOE y el Gobierno de Sánchez.

Y todo esto ocurre en la antesala de las elecciones andaluzas. En esa comunidad, el PP de Juanma Moreno parte con mayoría absoluta o muy cerca de ella, según todas las encuestas publicadas, mientras María Jesús Montero se prepara para un batacazo en las urnas.

El Gobierno se ha esforzado esta semana por tratar de mover el foco hacia otros asuntos, pero sin éxito: la reforma constitucional para blindar el aborto como derecho —que en realidad ya es un derecho fundamental, según estableció el Tribunal Constitucional— o el no a la guerra en el conflicto abierto en Oriente Próximo.

"Tacos de billetes"

El primer testigo de la jornada en el Supremo fue Álvaro Gallego, amigo y chófer de Carmen Pano. Confirmó que llevó a la empresaria en coche a la sede del PSOE en Ferraz para entregar dinero, tras pasar antes por el despacho de Víctor de Aldama.

"Era una bolsa transparente blanca dentro de una bolsa más grande y se veía que había dinero". Esa bolsa mayor, de papel marrón, "iba abierta". El dinero, según el chófer, procedía de Claudio Rivas, dueño de Villafuel: "He oído varias veces que era para pagar 600.000 euros para la licencia de operador".

Después declaró la propia Carmen Pano. Ratificó que hizo "dos pagos de 45.000 euros cada uno en la sede del PSOE". En total, 90.000 euros en efectivo entregados en Ferraz en dos visitas.

"La primera vez fui en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego. Fui con mi DNI y me dijeron que subiera a la segunda planta. Me estaba esperando un señor nada más salir del ascensor", relató.

El dinero viajaba en una bolsa de plástico blanca, metida dentro de una bolsa de papel marrón, en billetes de 50 y algunos de 100.

Pano aseguró que actuó siguiendo las instrucciones de Aldama y que los fondos venían de Claudio Rivas para que su empresa consiguiera la licencia de operadora de hidrocarburos. Además de esos 90.000 euros, dijo haber hecho varias entregas de dinero a Aldama a partir de octubre de 2021: "Más de 600.000 euros".

La empresaria confirmó asimismo que la sociedad Have Got Time, vinculada a Rivas, adquirió un chalé en Cádiz, en la urbanización La Alcaidesa, destinado al entonces titular de Transportes: "Yo estaba presente cuando Aldama nos dice a Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa, y por eso se compra el chalé".

Su hija Leonor acabó de completar el relato. Ratificó que Aldama le contó que los Hidalgo (José y su hijo Javier, dueños de Globalia, compañía propietaria de Air Europa) habían entregado 500.000 euros en una bolsa de deporte en su chalé de Puerta de Hierro, poco antes del rescate de la aerolínea, y que ese dinero era para el entonces ministro José Luis Ábalos.

La entrega del dinero tendría la finalidad de recompensar las gestiones realizadas por el ministro en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

El Gobierno, acorralado

Todas estas declaraciones zarandean en el Tribunal Supremo al PSOE y al Gobierno.

Ahora se sientan en el banquillo Ábalos, su exasesor Koldo García —ambos en prisión provisional desde noviembre del año pasado— y el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil el "nexo corruptor" de la trama.

Pero además del caso mascarillas, la Audiencia Nacional está investigando una posible financiación ilegal del PSOE. Es la trama más directamente perjudicial para el partido. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada del caso Koldo para rastrear pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024 que no encajan con la contabilidad oficial.

El PSOE encargó una auditoría a expertos afines que concluye que no hay financiación ilegal, pero el juez sigue investigando y en la actualidad el sumario está bajo secreto.

En paralelo, el juez Santiago Pedraz instruye la trama de hidrocarburos en torno a la empresa Villafuel. Ahí se analiza un presunto fraude de IVA millonario y las gestiones de Aldama y Claudio Rivas en Industria y Transición Ecológica para conseguir una licencia de operadora mayorista.

En esa causa, Carmen Pano y su hija Leonor no son testigos, sino investigadas, y el juez ha llamado a declarar a los jefes de gabinete de Reyes Maroto y Teresa Ribera.

El tercer frente es Air Europa. El Gobierno rescató la aerolínea con 475 millones de euros de dinero público y, según la Guardia Civil, Ábalos habría cobrado favores a cambio de ayudar a la compañía.

El Supremo dijo que ese posible soborno no podía investigarse dentro del caso Koldo y sugirió que, si se quiere seguir esa pista, tendrá que abrirse una causa aparte.

La próxima semana, será el propio Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, junto a Claudio Rivas, quien tenga que dar explicaciones sobre todo esto ante el Tribunal Supremo. El mismo Rivas que, en paralelo, está siendo investigado por el juez Pedraz en la Audiencia Nacional por la trama de los hidrocarburos.