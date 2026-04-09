Cada español paga hoy 10 euros más al día en impuestos de lo que tributaba antes de que Sánchez llegara al Gobierno

Alberto Núñez Feijóo promete una bajada masiva de impuestos si llega a la Moncloa, con medidas como reducir el IVA de alimentos básicos y bajar el IRPF.

El IRPF ha subido un 71,9% desde 2018, pero los salarios nominales solo aumentaron un 26,6% y la inflación acumulada fue del 23,1%.

La recaudación fiscal ha aumentado en 178.000 millones de euros desde 2018, mientras que la población solo creció un 6% y los ingresos tributarios un 55%.

Cada español paga 10 euros más al día en impuestos desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, lo que supone 3.600 euros adicionales al año.

Desde que gobierna Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018, cada español tiene que pagar 10 euros más cada mañana al Gobierno para empezar el día.

Entre impuestos y cotizaciones, los 50 millones de españoles, hombres y mujeres, empresarios y trabajadores, jubilados y recién nacidos, empleados y autónomos pagan 3.600 euros más al año. Todos y cada uno, sin excepción.

Los datos son oficiales, corroborados por el Ministerio de Hacienda. Aunque, evidentemente, la recién salida vicepresidenta María Jesús Montero, no los vende así. Ella ha presumido insistentemente en el "éxito" de sus políticas por los "récords de recaudación".

Son 178.000 millones de euros más que entraron en las arcas del Estado en 2025 de los que se ingresaron en ellas en 2018.

Así que las cuentas son sencillas: si según el INE, éramos 49.570.725 españoles a 31 de diciembre de 2025, el reparto sale a 3.590,82 euros de más, cada uno, en impuestos y cotizaciones tomando como base la llegada de Sánchez a Moncloa.

Y eso, porque la población ha crecido en 2,8 millones de personas desde entonces. El 1 de junio de 2018, al salir investido de la moción de censura contra Mariano Rajoy, fueron 46.733.038 los ciudadanos que cambiaron de presidente en España.

Hacienda aduce que sin ese crecimiento de población no habría tal aumento de tributaciones... pero, evidentemente, un alza del 6% en los habitantes no explica un 55% de alza en ingresos tributarios.

Ocurre en un país donde "el 90% de la población ha perdido poder adquisitivo", según denuncia el Partido Popular. Y donde los españoles que se consideran de clase baja o pobre se han multiplicado por seis desde 2019, del 3% al 19%, según el CIS.

Feijóo: "Bajada masiva"

Más presión fiscal sobre menos renta. Ése es el diagnóstico que Alberto Núñez Feijóo llevó este miércoles al acto Pagas más, recibes menos, celebrado en el Espacio Jorge Juan de Madrid coincidiendo con el arranque de la campaña de la Renta.

El líder del PP compareció ante un auditorio preparado con perfiles alejados del aparato político: un emprendedor de motos eléctricas, un joven ganadero, la directora de una startup sanitaria y un ama de casa. Los elegidos para poner cara a la presión fiscal.

"En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo", proclamó Feijóo. "Y si no lo hago, dimito. Dejaré de ser presidente del Gobierno".

Feijóo anunció cinco rebajas fiscales "desde el día uno" de su llegada a la Moncloa. La primera: reducir el IVA de los alimentos básicos al 5% mientras dure la crisis. La segunda: bajar el IRPF desde el primer año de legislatura. La tercera: bonificar los cuatro primeros años de IRPF a los jóvenes.

La cuarta: eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Y la quinta: no recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones en ninguna Comunidad Autónoma, "no sólo en las que gobierna el PP".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, con algunos jóvenes invitados al acto 'Pagas más, recibes menos'. PP/David Mudarra

Además, prometió un modelo fiscal "adaptado al siglo XXI" que incluya todas estas medidas. "Será una bajada masiva el primer año, y si no lo hago, dimito", insistió.

Menos por más

La recaudación por IRPF ha crecido un 71,9% desde que Sánchez llegó a la Moncloa: de 82.859 millones en 2018 a 142.466 millones en 2025. Los salarios nominales, en ese mismo periodo, apenas han subido un 26,6%. Y la inflación acumulada ronda el 23,1%.

El mecanismo es silencioso pero "demoledor", según el PP. La no deflactación de los tramos del IRPF estatal desde 2015. Cada vez que un trabajador recibe una subida nominal de sueldo, "aunque no gane un euro más en términos reales, su renta salta al tramo siguiente y tributa a un tipo más alto".

La AIReF calcula que esta mecánica genera al Estado unos 9.000 millones de euros adicionales cada año. Sin debate parlamentario y sin que ningún ministro haya tenido que defender una subida del IRPF en el Congreso.

El último estudio de Funcas también lo cuantifica. En 2024, los hogares españoles soportaban un 14,4% más de carga real por IRPF que en 2008. Su renta neta real, en cambio, era un 4,3% inferior.

La pregunta que Feijóo instaló en el debate es directa: "¿Para qué este infierno fiscal? ¿Para llenar la nevera, para que la vivienda sea más accesible?".

La vivienda ha subido un 65% desde 2018. El alquiler, un 51%.

"Sánchez cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio, cruje al que declara hasta el último euro", denunció el presidente del PP en la segunda jornada del primer juicio a José Luis Ábalos. "Pero a los que roban no, a esos no los cruje, a esos les protege".

El líder popular ha vinculado así la presión fiscal con la corrupción del caso Koldo. Un doble símbolo, según el PP: impuestos y corruptelas bajo el mismo Gobierno.

En 2025, la Agencia Tributaria batió su propio máximo: 325.356 millones de euros recaudados. "Arranca la campaña de la Renta y vamos a comprobar que nunca se nos ha exigido tanto a los españoles", advirtió Feijóo.

"Éste es el Gobierno de la inflación y de la corrupción. Tú pagas y ellos se lo llevan", sentenció.

El acto, moderado por Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, escenificó la alternativa económica del partido en el momento en que millones de contribuyentes abren por primera vez su borrador de la Renta.

"Presumir cuando tanta gente las pasa canutas, pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle", concluyó Feijóo.

Según Hacienda, en los dos primeros meses de 2026, la recaudación ya ha crecido otros 9.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Después de cinco años consecutivos de récords históricos: "Bajar impuestos es de justicia", cerró el líder del PP, casi como anunciando un lema de campaña.