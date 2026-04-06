Feijóo vincula a Sánchez con 10 casos de corrupción para evitar que el juicio de la Kitchen neutralice el de Ábalos y Koldo

Los populares buscan contrarrestar el impacto mediático del juicio de la operación Kitchen recordando los escándalos que afectan al PSOE y a Sánchez.

Entre los casos señalados por el PP están el de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el de su hermano David Sánchez, y los relacionados con Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

El PP destaca que ninguno de los colaboradores directos de Feijóo está investigado por la Justicia, en contraste con los casos que afectan al entorno de Sánchez.

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de estar vinculado a 10 casos de corrupción que afectan a miembros de su familia, partido y Gobierno.

El PSOE confía que el juicio de la operación Kitchen, que desde este lunes lleva al banquillo de la Audiencia Nacional a la cúpula del Ministerio del Interior de la etapa de Rajoy, le permita tapar y contrarrestar los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno.

Para cortar en seco esta estrategia, la dirección nacional del PP recordó este domingo que ninguno de los consejeros de Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, ni los secretarios generales que ha tenido en el partido (Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra) han tenido problemas con la Justicia.

En cambio, señalan los populares, el presidente Pedro Sánchez sí tiene una responsabilidad directa en los 10 casos de corrupción en los que están implicados miembros de su familia (como el caso Begoña y el caso David Sánchez), de su partido y su Gobierno.

"A Sánchez le han detenido, encarcelado e imputado", indica la dirección del PP, "a sus dos secretarios de Organización en el PSOE": José Luis Ábalos (que a partir del martes se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por el caso mascarillas) y Santos Cerdán, que también está a la espera de juicio.

Estos son los 10 casos de corrupción que, según denuncia el PP, salpican personalmente al presidente Pedro Sánchez:

1. 'Caso Begoña'

A raíz de una denuncia de Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado investiga ya a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, declaró ante el juez que en junio de 2020 recibió una llamada de Presidencia del Gobierno, que le invitaba a acudir a la Moncloa.

Una vez allí, la propia Begoña Gómez le expuso sus planes para crear la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), de la que se convertiría en codirectora, a partir de 2021.

Si el caso llega a juicio, Begoña Gómez tendrá que aclarar si registró a su nombre el software valorado en más de 200.000 euros que varias empresas (Google, Indra y Telefónica) habían cedido gratuitamente a la Complutense.

Y si utilizó a su asesora de Moncloa pagada con recursos públicos, Cristina Álvarez, para negociar los patrocinios de su cátedra y sus máster, tal como acreditan varios correos electrónicos.

2. 'Caso David Sánchez'

El músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz a partir del 28 de mayo, junto al exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Ambos están acusados de los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

David Sánchez cobró 340.572 euros durante los nueve años en los que estuvo contratado por la Diputación de Badajoz (que entonces presidía Gallardo). Primero como coordinador de los dos conservatorios de la provincia y, desde enero de 2022, como director de la Oficina de Artes Escénicas.

Durante su declaración como imputado ante la juez instructora Beatriz Biedma, el músico tuvo serias dificultades para explicar qué es la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz que él mismo dirigía, dónde tenía su sede y en qué consistía su trabajo.

David Sánchez Pérez-Castejón residió al menos seis meses en la Moncloa (desde finales de 2021) cuando ya había fijado su residencia fiscal en Portugal, según desveló el diario El Debate el pasado mes de septiembre.

3. Casos Koldo y Ábalos

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, se sientan a partir del martes en el banquillo del Tribunal Supremo, acusados de cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia.

La Fiscalía pide una pena de 24 años de cárcel para el primero, y de 19 años y medio de cárcel para Koldo.

En cuanto al empresario Víctor de Aldama, el Ministerio Público ha rebajado la petición de pena a 7 años de cárcel, al aplicar el atenuante de colaboración con la Justicia.

Gracias a las gestiones de Koldo, Soluciones de Gestión (representada por Aldama) obtuvo contratos de empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, así como de los servicios de salud de los gobiernos autonómicos de Baleares (entonces presidido por Francina Armengol) y Canarias (que presidía el hoy ministro Ángel Víctor Torres).

Como gratificación por estas gestiones, Aldama asegura haber pagado 10.000 euros al mes a Koldo García, además de entregar otras sumas al propio Ábalos.

El fiscal también acusa a Ábalos de enchufar a una de sus amigas, Jéssica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde cobraba un sueldo entre 2019 y 2021 sin ir a trabajar.Y otra de sus amigas, Claudia Montes, obtuvo un contrato en la empresa pública Logirail.

Es sólo la primera de las causas judiciales a las que se enfrenta José Luis Ábalos, que luego tendrá que responder, junto a Santos Cerdán, del presunto amaño de concursos de obra pública, a cambio de comisiones.

4. La 'fontanera' Leire

La UCO detuvo el pasado 10 de diciembre a la fontanera de Ferraz Leire Díez, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso (socio de Cerdán en la constructora Servinabar).

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña les investiga por el presunto amaño de contratos en empresas públicas.

Según ha desvelado EL ESPAÑOL, Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían a empresarios la compra de edificios históricos de Correos, con garantías de financiación pública, a cambio de comisiones.

Por su parte, el juez Arturo Zamarriego investiga Leire Díez por presunto chantaje a los fiscales Anticorrupción José Grinda y Ignacio Stampa, a los que ofreció destinos y mejoras profesionales, a cambio de que le facilitaran trapos sucios sobre jueces, mandos de la UCO y compañeros del Ministerio Público.

Durante los "cinco días de reflexión" de Pedro Sánchez, Santos Cerdán convocó una reunión en Ferraz con Leire Díez y varios dirigentes socialistas para escuchar una grabación en la que el comisario Villarejo aludía al negocio de saunas y prostíbulos que regentaba el padre de Begoña Gómez.

Este diario ha desvelado que Leire Díez visitó la redacción de EL ESPAÑOL y de otros medios para ofrecer un vídeo sexual con el que pretendía desprestigiar al fiscal Grinda.

5. 'Caso Cerdán' y Servinabar

El juez del Supremo Leopoldo Puente envió el pasado 30 de junio a prisión al segundo secretario de Organización de Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, pocos días después de que la vicepresidenta María Jesús Montero "pusiera la mano en el fuego" por él.

Durante el registro de la vivienda del empresario Antxon Alonso, los agentes de la UCO habían hallado un contrato privado que acredita que Santos Cerdán es titular del 45% de las acciones de la constructora Servinabar, que ha recibido contratos millonarios del Ministerio de Transportes y del Gobierno navarro (casi siempre en UTE con Acciona).

Entre los más cuantiosos, el desdoblamiento de los túneles de Belate por 76 millones de euros. El técnico que, durante el proceso de licitación, advirtió de que se estaban cometiendo numerosas irregularidades para adjudicar la obra a la constructora de Cerdán sufrió luego represalias por parte del Gobierno de María Chivite.

La constructora Servinabar contrató o hizo pagos a la mujer, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y a otros cargos socialistas.

Pero, además, la empresa pagaba el alquiler del ático que Santos Cerdán ocupaba en Madrid. Éste y su mujer se gastaron 33.574 euros utilizando una tarjeta con cargo a Servinabar (incluyendo unas vacaciones en Ibiza y otras en Tenerife).

Hasta el punto de que el empresario Antxon Alonso reprochó en un chat de WhatsApp: "A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". Paqui está citada a declarar este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

6. El rescate de Plus Ultra

Agentes de la UDEF detuvieron el pasado 11 de diciembre a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros durante la pandemia.

Horas después era detenido otro empresario, Julito Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante y amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La juez Esperanza Collazos y la Fiscalía Anticorrupción investigan si los tres directivos han participado en delitos de blanqueo de capitales con fondos procedentes del tráfico de oro y petróleo de Venezuela, y del programa de alimentos del chavismo (denominado CLAP).

A través de distintas sociedades., Julito Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra, casi la misma cantidad que él pagó a Zapatero, en distintas anualidades.

En su comparecencia ante la comisión del caso Koldo del Senado, Zapatero atribuyó estos pagos a asesorías verbales, que desligó del rescate multimillonario a la aerolínea.

7. Rescate de Air Europa

El empresario Víctor de Aldama aseguró, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el pasado 25 de julio, que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se concediera el rescate de Air Europa y que "los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

La empresaria Leonor González Pano (exnovia de Aldama) ratificó el pasado mes de junio ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente la grabación publicada por EL ESPAÑOL, en la que relataba que el presidente de Globalia, Pepe Hidalgo, entregó a Koldo García y Víctor de Aldama una bolsa de deporte con 500.000 euros para pagar a Ábalos por agilizar el rescate de Air Europa.

Según el audio, Aldama y Koldo García acudieron "a la casa de Pepe Hidalgo" en Puerta de Hierro (Madrid) poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate.

En su domicilio, el dueño de la aerolínea "les tenía una bolsa con cerca de 500.000 euros", que les entregó a ambos para pagar al entonces ministro de Transportes.

8. Las bolsas con billetes en Ferraz

La empresaria Carmen Pano declaró ante el juez que entregó en la sede socialista de Ferraz 90.000 euros en metálico, en bolsas de plástico, por encargo de Víctor de Aldama.

También ratificó este testimonio el chófer de Carmen Pano, Álvaro Gallego, durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional en el caso hidrocarburos.

Gallego aseguró que acompañó a la empresaria a la sede del PSOE, en dos visitas distintas, y dijo haber visto el dinero "en fajos, en tacos de 50 [euros]".

El testigo también expuso que, en diciembre de 2020, trasladó a Pano a la sede del Ministerio de Industria, para que asistiera a una reunión entre representantes de la empresa Villafuel SL y Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un presunto fraude de 231 millones de euros en el pago del IVA, que habrían cometido las empresas implicadas en el caso hidrocarburos.

9. Financiación del PSOE

En las grabaciones incautadas por la UCO, Koldo García hablaba de "chistorras"·, "soles" y "lechugas" para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros, que recibía en sobres en la sede de Ferraz. Supuestamente, se trataba de la liquidación de gastos de Koldo y Ábalos.

El PSOE ha reconocido ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente que, entre 2017 y 2024, llegó a extraer de sus cuentas bancarias 940.388 euros para hacer pagos en efectivo a sus dirigentes, para la supuesta liquidación de gastos de representación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, abrió el pasado 17 de diciembre una pieza secreta para verificar estos pagos, tras advertir de que el procedimiento empleado podría haber servido para que Ábalos blanqueara las mordidas que cobraba de la trama corrupta.

Durante su declaración ante la comisión del caso Koldo en el Senado, el presidente Pedro Sánchez reconoció haber cobrado también en Ferraz pequeñas cantidades en sobres, como liquidación de sus gastos, siempre justificados con facturas y tickets.

10. Amaño de las primarias

El PP ha puesto el foco en la asociación Bancal de Rosas (que presidía el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre), que se encargó del crowdfunding para financiar la campaña de Pedro Sánchez.en las primarias del PSOE de 2017.

Durante su declaración de casi cinco horas en el Senado, Sánchez aseguró desconocer si su campaña recibió aportaciones económicas de la sociedad San Bernardo 36 SL, a través de la que su suegro, Sabiniano Gómez, regentaba el negocio de saunas y prostíbulos.

"Yo he sido claro en esta cuestión", dijo el presidente, "que mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, yo no tengo información sobre ello y desgraciadamente no puedo responder".

"No me consta", dijo Sánchez sobre si la asociación Bancal de Rosas, que gestionaba las donaciones para su campaña en las primarias del PSOE de 2017, pudo recibir aportaciones superiores a los 50.000 euros —algo que prohíbe la ley en el caso de los partidos— o financiación de "empresas que pagaban mordidas".

Y de nuevo, contestó "no me consta", cuando el senador del PP Alejo Miranda le preguntó si Bancal de Rosas pudo financiarse desde Servinabar, la constructora de la que era accionista Santos Cerdán.