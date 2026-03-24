¿Será delito conducir a 80 km/h por ciudad? El PSOE impulsa una reforma para castigar más a los conductores imprudentes

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE propone reformar el Código Penal para que conducir superando en 50 km/h el límite urbano y en 70 km/h el interurbano sea considerado delito. La reforma no aumenta las penas, pero amplía el número de conductores que podrían enfrentarse a antecedentes penales por exceso de velocidad. Las sanciones incluyen prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y retirada del carnet de 1 a 4 años. El PSOE justifica la medida por el aumento de siniestros mortales y considera los límites actuales "obsoletos" en comparación con los estándares europeos.

Los socialistas llevan este martes al Pleno del Congreso la toma en consideración de una propuesta para reformar el artículo 379.1 del Código Penal con el que pretenden bajar los umbrales de velocidad a partir de los cuales una infracción pasa de multa administrativa a delito.

El PSOE se ha fijado como objetivo que la ley considere que un conductor comete "delito" cuando supere en 50 km/h la velocidad permitida en vías urbanas y en 70 km/h la establecida para vías interurbanas.

Como la velocidad en vías urbanas varía entre los 20 km/h y los 50, en función del tipo de calle, rebasar los 80 km/h en las que estén limitadas a 30 podría tener graves consecuencias para el conductor imprudente.

De la misma forma, puesto que la velocidad fijada para carreteras convencionales es de un máximo de 90 km/h, sobrepasar los 160 sería igualmente delito.

La medida que ahora llega al Congreso no aumenta las penas, pero sí amplía de forma notable el número de conductores que podrían enfrentarse a antecedentes penales.

Las sanciones previstas van de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la retirada del carnet de 1 a 4 años.

De momento, en el PSOE desconocen si tienen los respaldos necesarios y esperarán a ver el debate para ver si se aprueba su admisión a trámite.

Una vez más, los ojos están puestos en Junts, que sigue sin desvelar su posición. En el partido de Carles Puigdemont no desvelarán el sentido de su voto hasta el debate de este martes.

Aunque la semana pasada fue ERC quien truncó otro de los objetivos del Ejecutivo en materia vial: la reducción del límite permitido de alcohol de 0,5 g/l a 0,2.

El voto de los separatistas se unió al PP y Vox, aunque por causas opuestas.

Los separatistas exigen más examinadores de Tráfico en Cataluña, los populares argumentaron que estaban en contra de la forma en la que el Gobierno trataba de reformar el reglamento de la DGT y Vox tildó la norma por su "punitivismo".

Pese al fiasco, ahora los socialistas tratan de retomar la iniciativa para esa nueva rebaja en la tasa de alcoholemia.

Límites "obsoletos"

Ahora, en su exposición de motivos, el PSOE defiende que la velocidad excesiva está detrás de una parte significativa de los siniestros mortales en ciudad y que los umbrales actuales son "obsoletos", a la luz de los datos y de los estándares europeos en seguridad vial.

Los socialistas se apoyan en estudios que vinculan un incremento mínimo de la velocidad con un aumento exponencial del riesgo de accidente mortal, y en la idea de una "violencia vial" que exige una respuesta penal más temprana frente a los comportamientos más peligrosos.

La iniciativa llega al Congreso en un contexto en el que el Gobierno intenta exhibir firmeza frente a la siniestralidad, después de que haya aumentado la cifra de víctimas de tráfico.

En el debate parlamentario de la semana pasada, tanto PP como Vox vincularon ese incremento de víctimas con el mantenimiento de las carreteras.

Si la propuesta del PSOE sobre el límite de velocidad sale adelante, pasará a estudiarse en comisión y su aprobación definitiva podría llegar en unos meses.