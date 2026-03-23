Muere a los 79 años Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE

Las claves nuevo Generado con IA Fallece Manuel Escudero a los 79 años, presidente de la Fundación Avanza y figura clave del PSOE. Pedro Sánchez y el PSOE destacan el compromiso y la influencia de Escudero en el pensamiento progresista y la justicia social. Escudero fue uno de los redactores del proyecto político de Sánchez en las primarias de 2017 y ocupó cargos relevantes como embajador ante la OCDE. También fue excoordinador de la candidatura de Josep Borrell y secretario de Política Económica y Empleo del PSOE.

El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años.



El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la noticia en un mensaje en X en el que traslada su cariño a la familia y a sus seres queridos y asegura que le echarán de menos.



"Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha escrito.

Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero.



Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas.



Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 23, 2026

Apoyó a Sánchez en las primarias de 2017

Escudero, natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

En 2017 fue uno de los que redactó el proyecto político con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias del PSOE.

También fue embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre junio de 2018 y febrero de 2024. Ese año cesó para crear la Fundación Avanza, el think tank del PSOE.

El PSOE ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Escudero, al que se refiere como "un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país".



"Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve", señala en un mensaje que ha publicado en la misma red social.

Así, los socialistas se han despedido del también excoordinador de la candidatura de Josep Borrell entre 1998 y 1999, exdiputado entre 2003 y 2004 y secretario de Política Económica y Empleo del PSOE tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido en 2017: "Que la tierra te sea leve".