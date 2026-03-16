Abascal acelerará de manera "urgente" los pactos con el PP en Extremadura y Aragón tras estancarse en Castilla y León

Vox estuvo cerca de obtener un procurador más en varias provincias, quedándose a unos 2.000 votos del PSOE en Zamora, Segovia, Valladolid y Palencia.

A pesar de las expectativas no alcanzadas, Vox destaca que estos son sus mejores resultados autonómicos y buscarán acuerdos basados en medidas, no en cargos.

Santiago Abascal anuncia que Vox acelerará las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón, donde los pactos siguen bloqueados.

Vox mejora resultados en Castilla y León, logrando 14 procuradores y el 18,9% de los votos, aunque por debajo del 20% esperado.

Vox crece en Castilla y León y volverá a ser decisivo para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Pero su avance queda por debajo de las expectativas.

La formación de Santiago Abascal logra 14 procuradores, uno más que en 2022, y se queda por debajo del 20% que algunas encuestas habían pronosticado durante la campaña. De hecho, el partido se queda en el 18,9% de los votos, es decir, ni siquiera llega al 19%.

En Vox consideran que, tras cerrar este ciclo electoral, ahora toca acelerar las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón, donde los acuerdos siguen bloqueados.

Así lo dejó claro el propio Abascal, que compareció en la sede nacional. "Es urgente ir a lo importante a partir de mañana", dijo. "Tres regiones españolas esperan un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo".

Según dijo, las conversaciones deberán centrarse en "medidas" concretas y no en "sillones".

El mensaje busca reivindicar un resultado que deja sensaciones agridulces dentro del partido. Y eso pese a que Vox firma en Castilla y León su mejor resultado en unas elecciones autonómicas, precisamente con ese 18,9% de los votos.

Es una cifra superior a la cosechada en Extremadura (16,9%) o Aragón (17,9%). Sin embargo, ahí los de Abascal se presentaron como los ganadores morales de la noche porque duplicaron su representación.

La gestión de esas altas expectativas, por encima del 20%, ha terminado pasando factura, aunque en público los miembros de Vox no lo admitan.

Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, lo resumía con ironía en un tuit: "Abascal diciendo que baten récords con cara de funeral".

Fuentes de Vox reconocen que el resultado es "sin duda" menos de lo deseado.

En cualquier caso, Vox ha estado a punto de sumar un procurador más en Zamora, Segovia, Valladolid y Palencia, provincias donde el último escaño ha ido para el PSOE y los de Abascal se han quedado a unos 2.000 votos de arrebatárselo.

¿Qué ha podido fallar para no llegar a ese 20%? Es algo que el partido analizará en los próximos días.

Precisamente hace unos días un dirigente del partido reconocía a EL ESPAÑOL que el bloqueo en Extremadura y Aragón, donde Vox es necesario para que el PP gobierne, podía acabar pesando electoralmente.

Más incluso que las crisis internas que han sacudido a la formación en plena campaña, con la expulsión de Javier Ortega Smith y la abrupta salida de José Ángel Antelo.

"Esas telenovelas no nos quita ni un voto", se jactaban fuentes de Vox.

En Vox, no obstante, aseguran estar "contentos" con el resultado y recuerdan que se trata de su mejor marca en unos comicios, lo que ha de traducirse en el "mejor acuerdo histórico". O, lo que es lo mismo, que se lo pondrán difícil a Mañueco para reeditar su gobierno.