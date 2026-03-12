Albares, Robles y Cuerpo se ausentarán de la sesión de control y evitan responder sobre las implicaciones de la guerra

El Partido Popular critica que el Ejecutivo evita dar explicaciones en el Parlamento justo cuando se multiplican las preguntas sobre la gestión de la crisis.

El Gobierno no ha solicitado autorización parlamentaria para el envío de la fragata Cristóbal Colón ni para transferencias millonarias a Defensa.

Las ausencias afectan a las carteras clave en la gestión diplomática, militar y económica de la respuesta del Gobierno al conflicto.

Los ministros Albares, Robles y Cuerpo, responsables de Exteriores, Defensa y Economía, no acudirán a la sesión de control del Congreso sobre la crisis de la guerra en Irán.

Los tres ministros más implicados en la gestión de la crisis de la guerra en Irán no acudirán al Congreso la próxima semana, según ha podido confirmar este periódico.

El titular de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el de Economía, Carlos Cuerpo, se ausentarán de la sesión de control del miércoles 18 de marzo. A ellos se sumará Óscar Puente, ministro de Transportes.

La ausencia de los tres primeros es especialmente significativa. Son las carteras que pilotan la respuesta del Gobierno al conflicto, tanto en el plano diplomático y militar como en el impacto económico sobre los hogares españoles.

Cabe recordar que el presidente del Ejecutivo aún no ha dado explicaciones en la Cámara Baja, y que ha retrasado su comparecencia hasta el 25 de marzo, un mes después de iniciarse la guerra.

Tampoco ha pedido el Gobierno autorización para el envío de la fragata Cristóbal Colón, la más moderna y pertrechada de la Armada, a la zona del conflicto. Ni transferencia de créditos por más de 1.339 millones de euros para "gastos ineludibles" de Defensa.

Ahora, que ninguno de los ministros quiera responder a la oposición en este momento agrava la imagen de un Ejecutivo que "rehúye dar explicaciones", según denuncian fuentes consultadas en el Partido Popular.

Sin dar razones

En el escrito remitido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, con fecha del 10 de marzo, no se especifica ninguna razón para las ausencias en el Congreso.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, sólo comunica el listado de ministros que no estarán. Un segundo escrito, fechado el 11 de marzo, rectifica una de las ausencias inicialmente notificadas: la del ministro de Derechos Sociales, que finalmente sí acudirá.

En el Senado la situación es aún más llamativa, cuando además este jueves se cumplen dos años sin que Sánchez pise siquiera la Cámara Alta, a pesar de que el Reglamento le obliga a someterse a control, "al menos, una vez al mes".

Las ausencias confirmadas para el pleno del martes 17 de marzo en el Senado ascienden a ocho.

Repiten Albares, Robles y Puente, y se les unen la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, la ministra de Ciencia Diana Morant y la de Igualdad Ana Redondo.

En este caso, el escrito de Simancas sí incluye algunas justificaciones. Montero alega una reunión con el presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La vicepresidenta primera evita así dar cuentas ante las Cortes en plena crisis de precios.

La ministra de Defensa se ausenta por haber sido designada ministra de jornada en una actividad del Rey Felipe VI. Robles, por su parte, no responderá, por ejemplo, sobre un aumento de más del 10% del presupuesto de Defensa, sin control de las Cortes.

Blindaje o "bunker"

Fuentes parlamentarias confirman a EL ESPAÑOL que las preguntas de la oposición deben registrarse antes de las 18:00 horas de este jueves.

El Gobierno envía el listado de ausencias con antelación suficiente para que, "aunque la oposición quisiera preguntar a esos ministros, no pueda hacerlo".

Es un mecanismo que blinda a los miembros del Ejecutivo frente al control parlamentario en un momento en el que precisamente se multiplican las preguntas sobre la gestión de la crisis.

Desde la dirección del PP denuncian que el Ejecutivo "se esconde en su búnker", en una "auténtica espantada parlamentaria".

Los populares lamentan que "el Gobierno que pide ideas a los partidos políticos para afrontar la subida de precios por la guerra en Irán se escabulle de las Cortes cuando toca dar explicaciones".

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció este jueves que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un paquete de medidas que incluirá el control de los precios de la energía y la prohibición de despidos por causas energéticas.

El PP, por su parte, registró ya este martes en ambas Cámaras su propio paquete, que incluye una rebaja del IRPF que beneficiaría a 16 millones de contribuyentes, ayudas a la industria electrointensiva y bonificaciones al gasóleo agrícola y pesquero.

La moción se debatirá en el Senado la semana que viene, justo cuando el Ejecutivo evita acudir a explicar su posición.