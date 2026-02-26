La Casa Real responde a Feijóo y afirma que el regreso de Juan Carlos I a España depende exclusivamente del Emérito

Las claves nuevo Generado con IA La Casa Real asegura que la decisión de regresar a España depende únicamente de Juan Carlos I. El debate sobre su retorno surge tras la desclasificación de documentos sobre el 23-F y la petición de Feijóo para que el Emérito vuelva. El Gobierno afirma que nunca ha impedido la entrada del Emérito y que respetará su decisión personal. Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde 2020, tras abandonar España por los escándalos financieros, y ha manifestado su deseo de regresar.

La Casa Real ha asegurado este jueves que la decisión sobre el regreso de Juan Carlos I a España es personal y le compete exclusivamente al Rey Emérito.

El debate ha surgido tras la desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23-F y las palabras del líder del PP, que ha reclamado su vuelta.

Alberto Núñez Feijóo ha expresado a primera hora de la mañana su deseo de que el Emérito regresara a España.

A su juicio, la publicación de los documentos del 23-F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe", en alusión al papel del entonces Rey en la defensa del orden constitucional.

Los documentos desclasificados incluyen un informe del CESID, los servicios de inteligencia de la época, que confirman cómo el Rey frenó al general Armada en su intento de acudir al Palacio de Zarzuela.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en respuesta a las palabras del líder del PP, ha asegurado que la decisión de volver o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno y "mucho menos al jefe de la oposición".

"La decisión del Rey Emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España", ha contestado Bolaños, antes de recordar que, de hecho, "viene a España cuando así lo decide".

Una respuesta que no le vale a Núñez Feijóo, que ha pedido después al Ejecutivo que aclare su posición al respecto: "El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión; nosotros sí tenemos opinión".

También la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que el Ejecutivo respetará la decisión que pueda tomar. Y ha puesto en valor la desclasificación como un "ejercicio de transparencia" y para alejar "bulos y rumores malintencionados que querían difamar la figura del rey".

Juan Carlos I abandonó España el 3 de agosto de 2020, cuando comunicó a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, tras los escándalos sobre sus finanzas y vida privada.

Desde entonces vive allí de forma estable, con visitas puntuales a nuestro país, generalmente a regatas en Sanxenxo (Pontevedra), sin pernoctar nunca en Zarzuela.

También lleva casi seis años sin percibir la asignación anual que tenía fijada en los presupuestos de la Casa del Rey.

En sus recientes memorias, Juan Carlos I ha expresado su deseo de regresar a España.