Abascal dice que el diálogo con Feijóo "empieza con mal pie": "Molesta que insinúe que Vox no respeta el Estado de derecho"

"No comprendo muy bien ese documento del PP para pactar con Vox", ha dicho Santiago Abascal este martes.

Con estas palabras el líder de Vox ha desacreditado este lunes el documento marco que ha propuesto el PP para llegar a un acuerdo con su formación política y lo tacha de "error". Dice incluso que es una "ofensa" para sus propios compañeros de partido.

En su opinión "es un insulto a sus propios dirigentes autonómicos" porque él entiende "que Guardiola y Azcón no van a pactar fuera de la legalidad".

"Me molesta que Feijóo insinúe que Vox es un partido que no defiende el sistema democrático, el Estado de derecho. Sobre todo es una ofensa a Guardiola y Azcón, ha indicado Abascal en una entrevista en 'Espejo público' (Antena 3).

El líder de Vox considera que "ni Feijóo ni yo tenemos que negociar lo que pasa en Extremadura y Aragón. Deben negociarlo Guardiola y Azcón con los equipos que tienen y es lo que pensábamos hacer en Aragón".

"Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué necesitamos", ha señalado Abascal. Para quien Feijóo "ha empezado con mal pie y lo tengo que decir públicamente".

