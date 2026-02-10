Rufián ya no disimula: pretende liderar un nuevo proyecto de izquierdas con el beneplácito del PSOE 'pescando' de Sumar

El movimiento surge en un contexto de fragmentación de la izquierda y falta de una propuesta electoral común, mientras partidos regionalistas y nacionalistas ganan protagonismo.

Rufián busca abrir un debate sobre el futuro de la izquierda y la necesidad de unir fuerzas frente al avance de la derecha y la extrema derecha.

El PSOE ha mostrado simpatía por la iniciativa de Rufián, pero su propio partido ERC y otros aliados como Bildu e Izquierda Unida se han desmarcado del movimiento.

Gabriel Rufián impulsa un nuevo proyecto de izquierdas para aglutinar fuerzas a la izquierda del PSOE, con la participación de figuras como Emilio Delgado de Más Madrid.

Gabriel Rufián ha comenzado a mover ficha sin disimulo para explorar la posibilidad de articular un frente común a la izquierda del PSOE.

Su acto con Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid y un verso libre dentro de la formación, se ha interpretado desde todos los frentes políticos como un paso adelante.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso toma esta decisión en un momento de máxima fragmentación y desconcierto entre los partidos a la izquierda del PSOE y con un objetivo claro: liderar un proyecto que no ha podido articular Yolanda Díaz con Sumar.

La idea gusta en el PSOE. Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva, tampoco se escondió ayer y dio públicamente la "bienvenida" al proyecto de Rufián "para unir" esfuerzos "frente a la ultraderecha".

Ello, pese a que Rufián da el paso sin el aval de su propia formación, ERC, ni el de Bildu ni el de Izquierda Unida, socios prioritarios del PSOE en esta legislatura.

Rufián está impulsando actos públicos con referentes de otras formaciones progresistas con el objetivo de abrir un debate sobre el futuro de la izquierda y la necesidad de "sumar y multiplicar" ante el avance de la derecha y la extrema derecha.

El próximo 18 de febrero participará en un acto en Madrid junto a Emilio Delgado, el diputado regional de Más Madrid.

Los organizadores aseguran que será una conversación pública para reflexionar sobre el futuro de la izquierda situada a la izquierda del PSOE. Pero lo que está claro es que la elección de Emilio Delgado y el momento no son casuales.

Rufián llega a este encuentro, el primero de otros en distintos puntos de España, en un momento en el que las fuerzas progresistas siguen sin configurar una nueva oferta electoral común, algo a lo que Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes se comprometieron a poner en marcha el pasado mes de diciembre.

No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia.

Con @gabrielrufian, presenta y modera @SarahPerezSanta pic.twitter.com/mzAkPYtj7w — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) February 8, 2026

Entonces se anunció que para "enero o febrero" se presentaría un frente amplio con el objetivo de repetir el modelo Sumar: muchos partidos con poder regionalista bajo la batuta de una coordinación nacional.

Febrero ya ha arrancado y nadie ha presentado aún una propuesta concreta, aunque fuentes cercanas al proceso insisten a EL ESPAÑOL en que se hará "muy pronto".

En ese escenario de bloqueo, Rufián ha tomado la iniciativa y ha defendido públicamente la necesidad de unir fuerzas y construir un espacio común que no esté "decidido desde Madrid", sino impulsado desde los territorios y las "naciones sin Estado".

Tanto el propio Rufián como su entorno tratan de rebajar las expectativas sobre la creación de una nueva formación. Y es que las resistencias son evidentes.

Varias cosas:



1) Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya.



2) Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos.



3) Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y VOX dejen de sumar 200 diputados.



4) Creer… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 9, 2026

De hecho, la dirección de ERC ha salido al paso para descartar cualquier intento de coalición electoral de ámbito nacional.

La secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha defendido que "el mejor antídoto ante la derecha y la extrema derecha" pasa por proyectos de izquierda "arraigados a su país y no decididos desde Madrid".

Tampoco otras formaciones han acogido con entusiasmo la iniciativa.El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha calificado la idea de un frente común como "no viable", aunque el diputado Oskar Matute sí participará en una de las charlas impulsadas por el equipo de Rufián.

Izquierda Unida también se ha desmarcado de cualquier proyecto al margen de la coalición Sumar. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha cargado contra los hiperliderazgos y ha reclamado "menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo".

Aun así, desde Movimiento Sumar, que no es la agrupación Sumar sino una parte dentro de ella, su coordinadora, Lara Hernández, sí ha saludado la llegada de "propuestas para avanzar en un momento de emergencia" y poner "freno a la ultraderecha".

Podemos, por su parte, ha restado importancia a la iniciativa. "No hemos tenido ninguna información ni nadie nos ha dicho nada", ha señalado su portavoz, Pablo Fernández.

Mónica García

En este contexto, una de las figuras clave del actual espacio de Sumar es la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, que este mismo lunes en el Congreso volvió a marcar distancias con cualquier posibilidad de dirigir un proyecto de liderazgo nacional.

Su visión, tal y como ha confirmado este diario por fuentes próximas a la ministra, es continuar con un proyecto regionalista que consideran clave para los buenos resultados obtenidos hasta ahora.

"La política nos la jugamos en el territorio", afirmó. También defendió que Más Madrid es "una fuerza arraigada" y reivindicó un modelo centrado en los problemas concretos de cada comunidad, "los de Madrid en nuestro caso o los de la Chunta en Aragón".

Sí valoró positivamente el diálogo entre referentes de la izquierda y aseguró que siempre ha apostado por "abrir los brazos" y permitir que todas las fuerzas progresistas aporten al debate.

Desde Más Madrid también se esfuerzan en contextualizar el papel de Emilio Delgado en este debate. Fuentes del partido recuerdan que no es la primera vez que el diputado protagoniza actos que podrían interpretarse como iniciativas personales —en septiembre llegó a postularse para disputar el liderazgo a Mónica García—, aunque subrayan que su reciente presencia en un acto de Chunta Aragonesista, en el marco de las elecciones aragonesas, fue una decisión orgánica del partido y en calidad de representante de Más Madrid.

Eso sí, el movimiento de Emilio Delgado con esta charla con Gabriel Rufián se ha producido "al margen de la organización". Es decir, que ni siquiera les avisó de que se iba a producir.

Con todo ello, en Más Madrid no dan por perdido a Emilio Delgado y destacan que, en su esencia, está la idea de las listas integradoras. Algo que ya han llevado a cabo en varias ocasiones, agrupando en cargos orgánicos voces críticas para evitar cismas.

El movimiento impulsado por Rufián se produce en un momento clave: con la izquierda a la izquierda del PSOE sin resolver su recomposición y con un crecimiento de partidos nacionalistas/regionalistas, tal y como ha demostrado Chunta en las elecciones de Aragón. La duda es quién tomará el timón para articular algo a nivel nacional, y si será Rufián.