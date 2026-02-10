Almeida reprocha a Rita Maestre sus ataques al alcalde de Móstoles: "Yo no tengo un Errejón en mi vida"

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, responde a Rita Maestre tras sus críticas por el silencio sobre el presunto caso de acoso en Móstoles. Almeida acusa a Más Madrid de encubrir a Íñigo Errejón y asegura que el PP no hubiera mantenido a alguien en esa situación como portavoz en el Congreso. Rita Maestre reprocha a Almeida su falta de pronunciamiento sobre el caso de Móstoles y le pide que aclare si apoya la actitud de Ayuso al defender al alcalde implicado. Desde Más Madrid insisten en que su postura es apoyar a las víctimas y exigen responsabilidades para los presuntos agresores.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes a las críticas lanzadas por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que en los últimos días le ha reprochado su silencio sobre el caso de presunto acoso sexual y laboral que ha afectado al alcalde de Móstoles.

Almeida ha rechazado las acusaciones y ha contraatacado vinculando a Más Madrid con el caso de Íñigo Errejón, al que ha acusado de haber sido "encubierto" por su formación. "Con el PP, Errejón no habría sido portavoz en el Congreso de los Diputados", ha insistido.

"Rita Maestre se ha empeñado en los últimos días en retarme a hablar sobre temas de acoso", ha afirmado el regidor madrileño. Reto que ha aceptado "con gusto", según él mismo ha bromeado, antes de asegurar que él no tiene "ningún Íñigo Errejón" en su vida.

"Ella sí lo tuvo y lo encubrió y toleró conductas inaceptables antes de las elecciones generales y después", ha añadido. Según Almeida, Maestre no ha denunciado a Errejón "por convicción, sino por estricta necesidad", y solo ha actuado cuando el asunto ha saltado a la opinión pública.

El alcalde ha sostenido que Más Madrid conocía los hechos antes de las elecciones generales y, aun así, ha mantenido a Errejón como portavoz en el Congreso de los Diputados.

"Ellos sabían antes de las generales lo que pasó en Castellón y no hicieron nada", ha señalado, al tiempo que ha recordado también el silencio mantenido en su día sobre Lorenzo Arenillas en la Asamblea de Madrid. "Si no llega a saltar a la opinión pública, Errejón habría seguido siendo portavoz", ha insistido.

Almeida ha ido más allá y ha asegurado que Errejón "nunca habría sido portavoz con el PP en el Congreso si hubiéramos sabido lo que ellos sabían", y ha defendido la actuación del Partido Popular tanto a nivel nacional como en Madrid.

En respaldo a la gestión del caso por parte de Alfonso Serrano y de la dirección regional del PP, ha afirmado que en su partido "no hay un Ábalos, ni un Koldo, ni un Salazar, ni un Errejón, por mucho que se empeñen algunos".

El "silencio" de Almeida

Las declaraciones de Almeida han llegado después de que Rita Maestre haya afeado públicamente su falta de pronunciamiento sobre el caso de Móstoles.

La portavoz de Más Madrid ha considerado "muy raro" que un alcalde "habitualmente dicharachero o deseoso de participar en los debates públicos" haya permanecido en silencio durante varios días sobre un asunto que ha afectado directamente a su partido.

Maestre ha subrayado que, tras escuchar a Isabel Díaz Ayuso "defender de forma no solo activa, sino hostil" al alcalde de Móstoles, ha vuelto a interpelar a Almeida para que se pronunciara.

A su juicio, el regidor madrileño ha llevado "más de cinco días callado y escondido", sin decir "ni una sola palabra" sobre un caso que ha calificado de acoso sexual y laboral, y le ha pedido que aclarara si compartía la actitud de la presidenta regional de "proteger al agresor".

Desde Más Madrid han insistido en que su posición ha sido "ponerse del lado de las víctimas" y exigir que los presuntos agresores "rindan cuentas y asuman responsabilidades", al tiempo que Maestre ha reprochado a Almeida haber pasado de los "chascarrillos" sobre el lema hermana, yo sí te creo a respaldar —a su juicio— al presunto acosador.