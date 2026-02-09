Sumelzo niega vínculos con la empresa de su familia, que ha logrado 30 M en contratos con Sánchez en el Gobierno

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’. Ricardo Rubio Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, niega tener vínculos con la empresa familiar Sumelzo SA. Sumelzo reconoce haber sido apoderada de la compañía durante unos meses, empresa que obtuvo 30 millones en contratos públicos desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo, Sumelzo rechaza que familiares le pidieran mediar con el PSOE para facilitar contactos. Empresarios como Antxón Alonso y Santos Cerdán habrían influido en el Ministerio de Transición Ecológica en favor de empresas como Forestalia y Sumelzo, recibiendo pagos de estas compañías.

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, ha negado que tuviese vínculos con la empresa de su familia, Sumelzo SA, y ha acusado al Senado de crear una campaña de "acoso" para "desgastar al Gobierno".

La también exdiputada del PSOE ha afirmado, sin embargo, haber sido apoderada de la compañía durante unos meses, que logró 30 millones de euros en contratos públicos desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta en la Comisión que investiga el caso Koldo, Sumelzo ha negado, asimismo, que algún familiar suyo le pidiera mediar con alguien del PSOE para facilitar un encuentro o un contacto.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el empresario Antxón Alonso junto con Santos Cerdán, influyó en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, en pro de las mercantiles Forestalia, Sumelzo y otras compañías de renovables que, supuestamente, les pagaban.

De hecho, Servinabar, propiedad de Alonso y del exsecretario de Organización del PSOE, recibió hasta 12.100 euros desde sociedades vinculadas a la familia Sumelzo.​

