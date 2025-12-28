El vuelco en España es de centroderecha: el PP de Feijóo ha ganado 15 de las últimas 20 elecciones y ha subido en todas

Actualmente, el PP gobierna en 14 de las 19 autonomías y en el 40% de los municipios, gestionando cerca del 70% de la población en comunidades autónomas y el 46,5% a nivel local.

El avance del PP contrasta con el retroceso del PSOE, que ha perdido bastiones históricos como Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana, y depende de pactos con varios partidos.

El PP ha experimentado crecimientos en votos y escaños en todas las convocatorias recientes, salvo en Galicia tras la marcha de Feijóo, donde aún así revalidó el gobierno.

El Partido Popular de Feijóo ha ganado 15 de las últimas 20 elecciones celebradas en España, consolidando su posición como fuerza hegemónica del centroderecha.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular en abril de 2022. Entonces, recuerdan fuentes de su entorno, el PP estaba "en una profunda crisis", casi en riesgo de "desaparecer", y convertido en tercera fuerza política en todos los sondeos, por detrás del PSOE de Pedro Sánchez y del Vox de Santiago Abascal.

Su primer mensaje al hacerse cargo del partido, después de la llamada "rebelión de los barones" que acabó con el liderazgo de Pablo Casado, fue una promesa: "Aquí se viene a ganar", dijo en el Congreso extraordinario de Sevilla.

Y lo ha cumplido: no sólo ganó las primeras generales a las que se presentó (algo que únicamente habían logrado, hasta entonces, Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero).

Es que el PP ha ganado 15 de las últimas 20 convocatorias a las urnas en España, el 68,18%.

En el Congreso de Sevilla, Feijóo prometió "salvar un partido en crisis". Ahora, se compromete a "salvar una democracia en crisis", frente a "la degradación putrefacta de un 'sanchismo' corrupto y amoral".

Ola de derechas

La ola ultra recorre Europa. Los partidos de la extrema derecha ya se han convertido en la segunda fuerza política en Francia (el Rassemblement National de Marine Le Pen), Alemania (la AfD) y Países Bajos (el Partido por la Libertad de Geert Wilders).

Por su parte, los Fratelli d'Italia (FdI) de Giorgia Meloni ya son la primera fuerza política. En cambio, en España, el vuelco ideológico no vira a los extremos, sino que se consolida a favor del centroderecha del PP de Feijóo, como se acaba de comprobar en la convocatoria anticipada de Extremadura.

"Un viejo bastión inexpugnable del PSOE ha votado en un 60% por las derechas", apunta una dirigente del Comité de Dirección popular.

"Pero el PP lidera con solvencia su bloque, con un socio claro con el que poder acordar; mientras el PSOE no sólo se ha derrumbado", recuerda, "sino que tiene que poner de acuerdo a muchos partidos, todos contrarios al sistema constitucional y además, antagónicos entre sí en lo ideológico".

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el vuelco se confirmó (aunque sólo a medias) en las urnas nacionales.

El PP pasó de los 89 escaños y en torno al 21% de los votos de 2019 a los 137 diputados y más del 33% de respaldo, una subida de algo más de 12 puntos y 48 escaños en sólo una legislatura.

El PSOE retuvo la Moncloa gracias a la suma con un conglomerado de socios, y de promesas como la Ley de Amnistía.

Pero se vio superado claramente por un PP que "avanza cada vez que se vota", como presume Cuca Gamarra, con Sánchez convertido en "una máquina de perder elecciones".

Las elecciones europeas del 9J de 2024 pusieron en evidencia el avance de la extrema derecha en buena parte del continente.

Los partidos más votados en cada país, en las Elecciones Europeas de 2024. Europa Press

El grupo de los Patriots en el que se ha integrado Vox (con un total de 85 eurodiputados en la Cámara) y el grupo de los Conservadores y Reformistas que lidera Meloni (en total, 83 escaños) ya suman más que el de los Socialdemácratas (que tiene 136).

Frente a esta tendencia, el PP de Feijóo no sólo mantuvo su hegemonía en España. Fue además la segunda fuerza que más escaños aportó al Partido Popular Europeo (PPE), tras la CDU alemana.

El PP de Feijóo afrontó estos comicios en clave plebiscitaria sobre el sanchismo: saltó de aproximadamente el 20,35% de los votos y 12 escaños, que había obtenido en 2019, a un 34,21% y 22 escaños, casi 14 puntos más y 10 eurodiputados extra.

Los populares no sólo batieron con holgura al PSOE, sino que reforzaron la idea de que el vuelco ideológico español no era coyuntural, sino una tendencia consolidada en todas las urnas.

Resultado de las Elecciones Europeas de 2024 en España. Europa Press

La misma ola pintó de azul el mapa municipal en 2023, con consecuencias directas en el poder territorial.

En las municipales de 2019, el PP había caído a un 22,84% de los votos y 20.364 concejales, muy lejos de sus mejores tiempos.

Cuatro años después, en mayo de 2023, recuperó terreno de forma espectacular: 32,01% de los sufragios y 23.429 concejales, 9,17 puntos más y 3.065 ediles añadidos.

Ese salto se tradujo en centenares de alcaldías ganadas, en grandes capitales y en pequeños municipios. Permitió a Feijóo exhibir el mapa local como prueba de que "España quiere cambio".

"Ese cambio ya está en marcha y se llama Partido Popular", anunció.

La anomalía gallega

Es más, en todas las elecciones el PP ha crecido en votos y en escaños. En todas... salvo en una, en la primera convocatoria gallega sin él como cabeza de lista.

En esos comicios, su heredero, Alfonso Rueda, perdió 0,6 puntos porcentuales respecto a la última de las cuatro mayorías absolutas consecutivas de Feijóo... y en todo caso, la revalidó.

Así, en estos cuatro años (de 2022 a 2025), los populares han logrado gobernar en 14 de las 19 autonomías (en una de ellas, Canarias, lo hace como socio minoritario junto a Coalición Canaria).

Y tras las municipales de 2023, alcanzó la alcaldía en el 40% de los municipios de España, es decir, 3.193 consistorios de los 8.132 que componen el mapa local.

En términos de población, con Feijóo los populares gobiernan sobre cerca del 70% de la población en las Comunidades Autónomas. Son más de 33 millones de los 49 que pueblan España.

Algo similar, aunque menos espectacular, ocurre a nivel local. En ese 40% de municipios en los que el alcalde es del PP viven alrededor de 22,3 millones de habitantes, o lo que es lo mismo, alrededor del 46,5% de la población española.

Próximas convocatorias

En Aragón, donde Jorge Azcón ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero, el PP también ganó en 2023, descabalgando al presidente socialista, el hoy fallecido Javier Lambán.

Las urnas adelantadas llegan en cumplimiento de un compromiso del propio Feijóo. Según el líder del PP, "sin Presupuestos no se gobierna".

La promesa popular contrasta con el PSOE de Sánchez, que ni siquiera ha presentado un proyecto de Presupuestos en toda la legislatura. Y que comenzará 2025 con la tercera prórroga consecutiva de unas cuentas públicas aprobadas en 2022, con otro Parlamento y otras mayorías.

Azcón no pudo aprobar Presupuestos para 2025 y al no lograrlo tampoco para 2026, ha convocado a los aragoneses a las urnas, con todas las encuestas a favor: subirá e incluso confía en poder elegir un socio que no sea Vox, si sus resultados cumplen expectativas y también lo hacen los de Aragón Existe.

En 2019, el PP aragonés partía de una posición mucho más débil, en torno al 21% de los votos y 16 escaños en las Cortes autonómicas.

La cita de 2023 le permitió dar un salto de casi 15 puntos, hasta el 35,55%, y de 12 diputados, hasta los 28.

Y estos datos consolidaron a Azcón como figura central de un "vuelco ideológico" que Gamarra vendía este sábado como "anticipo de lo que puede venir en las generales".

En Castilla y León, donde el 15 de marzo de 2026 se volverá a las urnas, la fotografía es distinta, pero encaja en la narrativa de Feijóo.

En mayo de 2019, Alfonso Fernández Mañueco sacó un 31,5% de los votos y 29 procuradores. En las adelantadas de febrero de 2022, ya con el ciclo electoral girando a su favor pero aún sin Feijóo al frente del partido, repitió prácticamente el mismo porcentaje, un 31,4%, pero mejoró hasta los 31 procuradores.

En Andalucía, que irá a las urnas entre mayo y junio de 2026, el vuelco ideológico adquirió dimensiones de terremoto.

Allí, en otro viejo feudo del PSOE, la subida fue la más espectacular de todas. Juanma Moreno, que venía de gobernar en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, subió 22,38 puntos (del 20,75% al 43,13%) y más que duplicó los escaños, desde los 26 a los 58.

Aquella mayoría absoluta andaluza se ha convertido en uno de los argumentos favoritos de Feijóo para reivindicar que el PP gana espacio en el centro y absorbe voto moderado que antes iba al PSOE o se refugiaba en la abstención.

Territorios hostiles

Incluso allí donde el PP nunca ha podido aspirar a gobernar, el PP crece en territorio hostil.

En el País Vasco, una de las plazas menos proclives para los populares, el partido pasó del 6,71% de los votos y 6 escaños de 2020, a un 9,18% y 7 escaños en 2024, una subida de casi dos puntos y un representante más en la Cámara de Vitoria.

En Cataluña, el salto fue más llamativo: del 3,85% y 3 diputados de 2021 al 11% y 15 escaños en las autonómicas de 2024, triplicando porcentaje y quintuplicando presencia.

Son autonomías donde el PP sólo aspira a ser coherente con su discurso nacional, pero donde Feijóo presume de "tener proyecto y crecimiento" frente a un PSC y un PNV atados al destino de Sánchez y a los pactos con ERC y Junts, por un lado, y a Bildu por el otro.

Las convocatorias autonómicas de 2023 ya habían dibujado un mapa nuevo en toda España. En Navarra, por ejemplo, siguen gobernando los socialistas. Pero la victoria fue para UPN, socio popular a nivel nacional. Y los de Feijóo, esta vez en solitario, mejoraron la representación de la que partían con Navarra+.

Resultado de las Elecciones Autonómicas del 28M de 2023. Europa Press

El PP amplió su poder en la Comunidad Valenciana, donde pasó de ser oposición a liderar el Consell tras un salto de casi 17 puntos y un aumento de 21 escaños. En Baleares, la subida de más de 13 puntos y 9 escaños permitió desalojar al PSOE.

Algo similar ocurrió en otros feudos tradicionalmente inclinados a la izquierda o al regionalismo. En La Rioja, Cantabria o Murcia, los populares también registraron subidas de entre 10 y 15 puntos y ganaron entre 5 y 6 escaños.

El dominio autonómico se ha convertido en la base de poder de Feijóo, que reúne a sus barones en cumbres de presidentes cada seis meses.

En Ceuta y Melilla, plazas pequeñas pero simbólicas por su peso en el discurso sobre la frontera sur, la dinámica es la misma. En Ceuta, donde gobierna Juan Jesús Vivas desde 2001, el PP subió algo más de 3 puntos desde 2019 hasta 2023 y consolidaron sus 9 escaños.

En Melilla, el salto fue todavía mayor: Juan José Imbroda pasó de un 37,84% y 10 escaños en 2019 a un 52,67% y 14 escaños en 2023, casi 15 puntos más y 4 representantes adicionales, que le valieron para recuperar la presidencia.

La última pieza del puzle, de momento, se ha colocado en Extremadura, donde la convocatoria anticipada ha servido para confirmar la tendencia. María Guardiola gobernaba desde 2023, pero con un 38,85% de los votos y 28 escaños no había ganado al PSOE.

Había subido desde el 27,49% y 20 diputados de 2019. Pero en la reciente cita del 21-D, ha vuelto a crecer, superando el 43% de los sufragios y sumando un escaño más, hasta los 29.