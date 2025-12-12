La caída de Antxon, el socio de Cerdán que medió con Otegi y expandió Servinabar gracias a su amiga Uxue Barkos

Servinabar y sociedades vinculadas a Alonso mantuvieron conexiones con el entorno mediático afín a Geroa Bai, recibiendo contratos públicos y participaciones societarias vinculadas a figuras del Grupo Noticias.

Alonso jugó un papel clave como mediador entre el PSOE y los independentistas vascos, facilitando pactos políticos relevantes como la moción de censura de 2018.

Su empresa, Servinabar, pasó de facturar 13.000 euros a más de 1,5 millones en pocos años, obteniendo contratos millonarios durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

Antxon Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán, fue detenido por la UCO y es investigado por corrupción, malversación y organización criminal.

La detención de Antxon Alonso supone la caída del arquitecto discreto que contribuyó a levantar los pactos que llevaron a Pedro Sánchez al poder.

También es la caída del empresario que vio cómo su pequeña constructora multiplicaba contratos y facturación gracias a adjudicaciones públicas.

Antxon es una pieza importante en el entramado que ahora estrecha el cerco sobre Santos Cerdán, su socio y amigo.

La UCO lo detuvo este jueves en Vizcaya. Se le investiga por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Joseba Antxon Alonso, nacido en Elgóibar (Guipúzcoa), ya estaba siendo investigado en el Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción liderada por Cerdán.

¿Cómo empezó todo? Antxon constituyó Servinabar 2000 SL el 4 de septiembre de 2015 con un capital de 3.000 euros.

Tan sólo unos meses después, firmó el contrato por el que vendía el 45% de la sociedad a Cerdán por 6.000. euros.

Una cifra irrisoria, si se tiene en cuenta la cuantía millonaria de los contratos que la empresa recibió luego de varias Administraciones públicas.

Antxon y Cerdán se habían conocido diez años antes en Milagro, el pueblo del exdirigente socialista, cuando el empresario vasco llegó con un macroproyecto inmobiliario que los puso por primera vez en contacto.

Con una plantilla que nunca ha superado los nueve empleados, Servinabar pasó de facturar 13.000 euros en su primer ejercicio a más de 1,5 millones en 2022 y un millón de euros en 2023, el último año en el que presentó sus cuentas oficiales ante el Registro Mercantil.

Asociada en UTE con Acciona, la constructora de Antxon accedió a contratos públicos millonarios como el de la duplicación de los túneles de Belate, adjudicado en diciembre de 2023 por 76 millones de euros.

El despegue de su actividad empresarial coincidió con la etapa en la que Uxue Barkos presidía el Gobierno de Navarra.

De hecho, entre 2015 y 2019, Servinabar y sociedades vinculadas al empresario sumaron más de 15 millones en adjudicaciones.

Barkos y Antxon son amigos. La relación, tal y como desveló este periódico, quedó plasmada en una imagen tomada en un céntrico bar de Pamplona en 2019, justo al final del mandato de Barkos.

Ambos brindaban con champán tras una legislatura en la que la empresa de Antxon y Cerdán había recibido importantes contratos públicos.

Las adjudicaciones continuaron durante el Gobierno de la socialista María Chivite, a partir de 2019.

Uno de los contratos, de hecho, se cofinanció con fondos europeos. Y el último se confirmó el mismo día que la UCO registró la sede de Servinabar en junio de este año.

Antxon también conocía a María Chivite desde mucho antes de que ella llegara a la Presidencia foral.

Coincidieron por primera vez en 2006 en Cintruénigo, donde el empresario promovía un polígono industrial y Chivite era una joven concejal del PSN.

Ya como presidenta, se reunió con él cuatro veces entre 2020 y 2021, según ha admitido ella misma.

Reuniones con Otegi

Antxon también mantenía conexiones con el nacionalismo vasco. Por ejemplo, con Arnaldo Otegi. Ambos son de Elgóibar.

Tal y como reconoció el propio líder de Bildu, se vieron en un par de ocasiones.

Gracias a esos encuentros se abrió un canal de comunicación entre los independentistas vascos y el PSOE.

Y eso se tradujo en la moción de censura que aupó a Sánchez en 2018 y en la operación que permitió a Bildu recuperar la Alcaldía de Pamplona en 2023.

Diario afín a Geroa Bai

El caso de Antxon también tiene una vertiente mediática. Porque un 2% de Servinabar figura a nombre del hijo del director del Diario de Noticias.

En la fecha de la firma, el 12 de diciembre de 2016, el joven tenía 16 años, por lo que era menor de edad.

Al día siguiente, Antxon tenía agendada una reunión con el propio director del periódico.

Diario de Noticias es un periódico afín a Geroa Bai, el partido de Uxue Barkos y la marca navarra del PNV en la Comunidad Foral.

Y no es la única conexión entre Diario de Noticias y Servinabar.

En la sociedad Alegure, que comparte domicilio social con Servinabar y está vinculada a Antxon Alonso, aparece como accionista Iñaki Alzaga, consejero delegado del Grupo Noticias, grupo editor del Diario de Noticias.

Alegure fue adjudicataria de 2,63 millones de euros para la construcción de un colegio público.

Alzaga es también presidente de Nortegas y exdirectivo de Euskaltel.