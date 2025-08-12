El PP tras el último incidente con Óscar Puente: "España no tiene al frente un Gobierno, sino una banda de tuiteros"

Se agudiza la guerra entre el Partido Popular y Óscar Puente. Si ayer Alberto Núñez Feijóo acusaba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de "bromear con el sufrimiento" de los afectados por los incendios a raíz de una serie de tuits que criticaban la gestión de la crisis por parte del presidente de Castilla y León, Génova ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno para que explique "quién está controlando los mensajes de odio que lanzan los miembros del Consejo de Ministros en redes sociales".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de PP, Alma Ezcurra, ha afirmado en unas declaraciones a los medios que "uno de los principales problemas de España en estos momentos es que no tiene al frente un Gobierno, sino una banda de tuiteros". A su juicio, esta situación deja a España "sin rumbo".

El PP pretende conocer con la iniciativa presentada en el Congreso "quién ordenó" a Puente que borrara un tuit en el que sugería que Alfonso Fernández Mañueco no estaba al frente del equipo de coordinación para abordar los fuegos en León y Zamora porque se encontraba de vacaciones en Tarifa. "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma [Moreno, el presidente andaluz]", escribió.

Ezcurra ha detallado que el PP exige conocer "quién está controlando lo que pasa con el Gobierno mientras Sánchez está recluido en Lanzarote", donde se encuentra de vacaciones. Además, ha reprochado a Puente, exalcalde de Valladolid, su "ingenio de saldo" y ha añadido que "no tiene sentido que un ministro envíe mensajes de odio en redes sociales mientras su tierra se está quemando".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha dicho que el ministro "debería abstenerse de hacer bromas sobre oponentes políticos en redes sociales mientras España está asediada por las llamas", con vecinos que "lo están perdiendo todo". "Son momentos de humanidad que exigen sentido de Estado", ha apostillado.

No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. Sinverguenzas! — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

En sus mensajes en X publicados en la tarde del lunes, Puente tachó de "sinvergüenzas" a Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectan a la comunidad. Mañueco ha señalado al ministro por hacer un uso "frívolo del sufrimiento".

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa". Esta última publicación del ministro de Transportes desató la reacción de los populares, que a través de su diputado Jaime de Olano acusó a Puente de "cachondearse" de los incendios y que "el sanchismo es un estercolero ético".

Por otro lado, el PP ha incidido en sus críticas a Sánchez por conducir a España a "la irrelevancia internacional" al quedarse fuera de la cumbre convocada mañana miércoles por el canciller alemán Friedrich Merz para debatir sobre el futuro de Ucrania y en la que coincidirán el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

"No hemos sido invitados porque llevamos años aplicando el manual de diplomacia de Zapatero: ponernos en contra de la OTAN, de EE.UU. y contradiciendo a los socios europeos", ha lamentado Alma Ezcurra.