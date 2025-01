Junts cambia su proposición no de ley sobre la cuestión de confianza y ya sólo pide que Sánchez "considere" presentarla

Pedro Sánchez se salió con la suya en (casi) todo, tras someterse al capricho de Carles Puigdemont. Sí retrasó el Consejo de Ministros y sí troceó el decreto ómnibus. Pero, a cambio, el presidente de Junts le aceptó un tercio del texto original y le levantó la "suspensión de las negociaciones sectoriales", abriéndose a negociar el resto.

Y sobre todo, el expresident fugado rebajó los términos de su órdago: ya no quiere "instar al presidente a plantear" una cuestión de confianza, le basta con instarle a "considerar la oportunidad" de hacerlo.

Un mes y 20 días después, el partido de Puigdemont, presenta una nueva PNL en la que también reconoce su nulo "valor jurídico" y aclara que es una "prerrogativa constitucional" del presidente.

La redacción de la Proposición no de Ley (PNL) del 9 de diciembre era: "El Congreso insta al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza".

La redacción de la PNL de este 29 de enero es: "El Congreso insta al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha registrado este miércoles la nueva Proposición No de Ley (PNL) que sustituye a la anterior. En la rueda de prensa de este martes por la tarde, ella misma admitía que Junts ya no quiere obligar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, que le basta con "un debate y una votación" sobre el asunto.

La realidad es que ninguna de las dos versiones era vinculante jurídicamente para el presidente, pero tanto Sánchez como varios de sus ministros habían argumentado su rechazo a tramitar la iniciativa en que ésta es "una prerrogativa constitucionalmente reservada al propio presidente del Gobierno".

Así lo dijo Óscar López en una entrevista radiofónica el pasado viernes. En ella, de hecho, anunció que la Mesa del Congreso rechazaría la PNL por "ser inconstitucional". Y retó al líder separatista huido en Waterloo a que se sumara a una "Moción de censura" junto al PP y Vox.

Órdago visto

En realidad, el órdago de Junts era más moral que político. Si la Mesa tramitaba la iniciativa, antes o después, se debatiría y votaría en la Cámara Baja una PNL sin valor jurídico alguno, pero cuyo peso habría tenido el mismo peso ante la opinión pública que una auténtica cuestión de confianza.

Pero en la situación en la que están las relaciones entre el Sánchez y Puigdemont, "con la confianza perdida", la derrota del Gobierno en el Congreso habría dado la razón no sólo a los independentistas, en cuanto que el PSOE no está cumpliendo sus pactos, sino a la oposición del Partido Popular, en cuanto a que el Gobierno ya no tiene una mayoría en el Parlamento.

Ahora, el redactado incluye que la iniciativa se reconoce "sin vinculación jurídica", y reconoce "la prerrogativa que le confiere la Constitución" al presidente del Gobierno.

De este modo, queda claro que el PSOE vio el órdago sin cartas desde el principio. Y que forzó los retrasos en la Mesa del Congreso adrede, a la espera del momento para intercambiar su cesión por algo de mucho valor político para el Gobierno. Ese momento llegó este martes, cuando logró sacar adelante las medidas sociales del decreto ómnibus y dejar al PP descolocado.

Entretanto, se cumple el vaticinio de Sánchez que, este martes, presentaba el acuerdo del nuevo decreto, alcanzado en el Consejo de Ministros y pactado previamente con Puigdemont.

El presidente advirtió de que el PSOE aceptaría tramitar la PNL, pero que sería otra que reconociera que es suya la última decisión. E impuso que el nuevo redactado fuera como el finalmente registrado por Junts, que ya no contradice la argumentación que esgrimían los socialistas contra la tramitación de la PNL inicial por la Mesa del Congreso.

Es más, el presidente del Gobierno se permitió anunciar que jamás se someterá a la cuestión de confianza, porque no le ve "la necesidad". Puede haber debate y votación, como pide Nogueras, pero la decisión ya llegará tomada desde Moncloa, donde sigue el líder socialista.