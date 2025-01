'Comisión Koldo': el PP recuerda al ministro Torres que "mintió" dos veces en el Parlamento y que podría ir a la cárcel por ello

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, repite este martes como compareciente en la comisión de investigación sobre el caso Koldo que lidera el Grupo Popular en el Senado. Será la primera cita de una segunda ronda de comparecientes a la que seguirán la de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda; Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos; o Iván Redondo, exdirector de gabinete de Pedro Sánchez.

En lo que respecta al expresidente de Canarias, los populares sostienen que Torres "mintió" varias veces en sus últimas dos comparecencias, en Congreso y Senado, tanto sobre su relación con Koldo García como sobre la compra de mascarillas fraudulentas durante su etapa al frente del archipiélago. El Gobierno insular pagó 5,3 millones a la empresa de la trama.

Horas antes de la comparecencia del ministro, fuentes de la dirección del PP aseguran que tendrá "que dar muchas explicaciones" y le recuerdan, además, que faltar a la verdad ante una comisión de investigación parlamentaria "será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

"De momento sólo estamos recordando ese artículo del Código Penal, como hicimos en su día con las no comparecencias de Hidalgo", aseveran. "Pero cualquiera puede denunciarlo... incluso Fiscalía", ironizan.

En su primera comparecencia en noviembre, Torres negó haber tenido contactos con los miembros de la trama de Koldo y Aldama. Los informes de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) que muestran conversaciones entre ambos desmienten esta versión.

"Debe recordar el ministro que, si no dice la verdad, puede ser desmentido de nuevo, y en cuestión de horas, por la UCO", dicen los populares. En paralelo, las declaraciones de Víctor de Aldama en sede judicial también dan otra versión de los hechos.

El empresario dijo haber alquilado un apartamento en la calle Atocha para reuniones de Ángel Víctor Torres con "señoritas". Según reveló EL ESPAÑOL, Koldo García alquiló 28 apartamentos turísticos para citas de la trama mientras manejaba una agenda de encuentros "para encuentros de tipo íntimo" con mujeres señaladas como "putas". El ministro estaba en la lista.

"En esta nueva comparecencia, y a horas de que los informes de la investigación del caso hidrocarburos, una vez que el juez ha levantado el secreto de sumario, Ángel Víctor Torres tiene una nueva oportunidad de aclarar el negocio de una refinería en Tenerife en el que también habría intervenido la trama de Aldama", acusan.

Torres, que niega haber mentido, asegura que "hay alguien interesado" en "manchar" su imagen y que las acusaciones de Aldama sólo pretenden hacerle "daño político". También considera que el PP ha hecho de "altavoz" del empresario investigado.

"Espero que el Partido Popular el martes muestre en la comisión del Senado pruebas de que yo he pedido mordidas, de que yo he estado en pisos determinados, incluso, como decía quien me acusó, con señoritas", aseguró la semana pasada. Las mordidas hacen referencia a otra acusación de Aldama, quien dijo haberle entregado 50.000 euros procedentes de la trama.