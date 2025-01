Gamarra: "En vez de buscar billete a Suiza, Sánchez debería ir a echar una mano a Valencia, que no ha pisado en 2 meses"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este sábado al Gobierno de "abandonar a Valencia" y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que anima a "buscar billetes para echar una mano en Valencia, algo que no ha hecho en los dos últimos meses".

En un acto celebrado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto a la portavoz del PP en en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat y el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, Gamarra también ha dejado un recado a Sánchez por su relación con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Según Gamarra, el últimatum de Puigdemont a los socialistas y la propuesta del PSOE para reunirse en Suiza supone "otra humillación" para un Gobierno que solo intenta "prorrogar su estancia en el poder a costa de la democracia y los españoles".

Gamarra ha hecho referencia a la comparecencia de Puigdemont de este viernes, en la que anunciaba la suspensión en las relaciones y negociaciones entre el PSOE y Junts, includa la de los próximos Presupuestos, esgrimiendo una falta de confianza en el Gobierno por no cumplir los pactos de investidura.

Los socialistas propusieron una reunión urgente en Suiza, tal y como deseaba Puigdemont, para intentar calmar las aguas de su necesario socio parlamentario.

La secretaria general ha aprovechado esta circunstancia para señalar que Puigdemont ha vuelto a "humillar" a Sánchez, al que invita a viajar a Valencia y no a Suiza.

"Más le valdría estar buscando billetes para ir a Valencia, echar una mano y ponerse al servicio de los valencianos, algo que no ha hecho en los dos últimos meses, porque no ha pisado Valencia. Han abandonado Valencia, no llegan las ayudas", ha cargado.

Además, Gamarra ha señalado que el Gobierno "está muerto" porque, según ella, no va a poder aprobar ni los PGE, ni leyes, ni reales decretos al contar con una aritmética parlamentaria aún más adversa sin el apoyo de Junts.

En su opinión, España se ha convertido "en una subasta" en la que Sánchez trata de "sobrevivir políticamente", por lo que "hay que sacar a Sánchez como sea".

Gamarra también se ha referido al relevo en la presidencia de Telefónica al acusar al Gobierno de querer “colonizar” empresas privadas tras saltar la noticia de que José María Álvarez-Pallete será sustituido por el presidente de Indra, Marc Murtra.

"Al Gobierno no le basta con colonizar las instituciones públicas, ahora quiere también colonizar empresas privadas. Nada queda fuera del interés del PSOE para extender el 'sanchismo' aunque sea a costa del prestigio de una de las compañías que es Marca España en el exterior y que es líder internacional también en su sector".

La reacción ha llegado después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y a través de la cual el Gobierno posee un 10% de Telefónica, haya activado dicho relevo al frente de la compañía.