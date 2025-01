Sánchez acude a 3 congresos de federaciones críticas para vender "unidad y fortaleza" y Page le afeará el "cupo catalán"

El PSOE revivirá desde este viernes las tensiones internas por la financiación singular. Pedro Sánchez se trasladará a Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura para participar en tres congresos regionales del partido, territorios todos ellos liderados por barones que se han mostrado críticos con el secretario general y que le afearán el concierto económico para Cataluña.

Según explican fuentes de Ferraz, la presencia de Sánchez en los tres congresos "da buena cuenta de la unión y fortaleza del PSOE". "Todo el partido tiene claro que los enemigos son los que tenemos enfrente: un PP cada vez más desdibujado con Feijóo intentando que Ayuso no le quite el mando y con Vox siendo cada vez más ultra", señalan.

Hasta ahí las expectativas, pero lo cierto es que en esos territorios el partido defenderá una línea diferente a la marcada por Ferraz. Las discrepancias más evidentes se verán en Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page quiere convertir el congreso regional en un "congreso de la financiación" y le afeará el cupo catalán.

El PSOE de Castilla-La Mancha intentará abordar la redefinición del proyecto de partido defendiendo la España de las autonomías y la igualdad de oportunidades ante territorios, según explican desde el entorno de Page. Es en ese contexto ideológico en el que el presidente castellanomanchego defenderá su visión de la financiación autonómica.

Page lleva meses oponiéndose a la financiación singular para Cataluña porque considera que apunta a la disolución del Estado y defiende, al contrario, un modelo basado en la "justa redistribución de la riqueza" bajo "criterios de progresividad". Pide un modelo "multilateral, que lo sea entre todos" y en el que no haya "regímenes especiales".

Sánchez, que no acudió al pasado congreso regional del partido en Castilla-La Mancha, irá a Toledo el sábado y pronunciará un discurso de apertura sobre las 11.30 horas. Sin embargo, no alargará la jornada y su marcha está programada para las 12.30, aproximadamente. El argumento oficial es que tiene una agenda muy apretada con el resto de congresos regionales. Lo cierto es que no está previsto que los dos líderes celebren alguna reunión en privado ni coman juntos.

La apresurada marcha de Sánchez recuerda a la misma que protagonizó Page en el 41º Congreso Federal del PSOE para no quedarse al discurso del presidente del Gobierno y evitar la foto aplaudiéndole.

También marcará distancia entre ambos el hecho de que Page sí someterá a votación el informe de su gestión, algo que siempre se ha hecho en los congresos federales del PSOE pero que no se llevó a cabo en el de Sevilla.

A pesar de que Sánchez no se quedará a escuchar a Page (el presidente castellanomanchego hablará el domingo), desde su entorno ven como una victoria que el presidente del Gobierno acuda al congreso regional. A fin de cuentas, es el único presidente autonómico del PSOE con mayoría absoluta y consideran que el partido tiene que mostrarle ese respeto.

Asturias y Extremadura

Antes de verse con Page, el presidente del Gobierno se trasladará a Avilés este viernes para participar en el congreso regional del PSOE asturiano. El presidente del Principado, Adrián Barbón, también se ha mostrado crítico con la financiación autonómica propuesta por el Gobierno, aunque se espera que Barbón tenga un tono más amable que el que le espera en Castilla-La Mancha.

Durante la ronda de contactos con presidentes de comunidades autónomas del año pasado, Barbón fue uno de los que marcó un mayor perfil propio sobre el asunto de la financiación singular. Aseguró que no iba a aprobar nada que perjudicase a Asturias, y entregó un documento pactado por todos los grupos políticos del Parlamento asturiano, excepto Vox.

Aunque Barbón se ha mostrado crítico con Sánchez en múltiples ocasiones (también fue contrario, por ejemplo, a la amnistía) y se le puede encuadrar en la línea de Page y Javier Lambán, siempre ha sido el que menos ha querido confrontar directamente con Sánchez.

Por lo tanto, si bien se espera que en su discurso pueda hacer algún tipo de mención a la financiación singular, esta se abordará seguramente en nombre de la defensa de los intereses de Asturias, algo que puede encajar con la visión de Moncloa, que esgrime una especie de financiación multilateral en la que cada comunidad autónoma vea reconocidas sus singularidades.

En cuanto a Extremadura, Sánchez se trasladará hasta ahí el domingo y estará con Miguel Ángel Gallardo, otro crítico que ganó las primarias en su partido el pasado fin de semana tras ganar (por segunda vez) a un candidato bien visto desde Ferraz.

Gallardo todavía es un desconocido en este tipo de actos y seguramente opte por no confrontar directamente con el secretario general, pero lo cierto es que el PSOE extremeño fue una de las federaciones que más duramente se pronunció en contra de la financiación singular.

Gallardo advirtió al Gobierno que "no tolerará chantajes en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica" y la Ejecutiva regional acordó una resolución en contra de la medida de Sánchez, justo después de que lo hiciera también Aragón.

Como anécdota, Page felicitó por WhatsApp a Gallardo cuando este ganó las primarias, el pasado sábado. Aunque es un pequeño gesto, demuestra que hay buena sintonía entre los barones críticos a Sánchez.