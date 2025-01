Puigdemont cortará con Sánchez hasta que le visite en Waterloo: "Sin moción de confianza no se habla más"

Carles Puigdemont ya se había adelantado, no sólo convocando a la dirección permanente de Junts a una reunión presencial "importante" en Bruselas este viernes, sino "diseñando reacciones ante cualquier escenario". Y finalmente, según pudo saber este periódico en fuentes del Gobierno, la Mesa del Congreso no tramitará la proposición no de ley (PNL) de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

El líder del PSOE ha decidido no atender ni esta exigencia ni la amenaza de ruptura de Puigdemont. De este modo, si nada cambia de aquí a mañana, Junts decidirá el viernes romper con Sánchez. "Sin confianza no hay más que hablar", explica un portavoz del entorno del expresident fugado en Waterloo (Bélgica).

Ahora, Puigdemont dará orden de romper contactos con Sánchez, según ha sabido este diario si, como todo indica, el órgano de gobierno del Congreso, en el que el PSOE y Sumar tienen mayoría, decide no calificar la PNL.

"No es inocuo lo del jueves, no es menor", advierte Jordi Turull, secretario general de Junts. "Nosotros hemos cumplido nuestra parte y ellos no han cumplido nada, todo son excusas".

La formación de derecha independentista siempre ha expresado su "desconfianza" con el líder del PSOE. Así lo dejó, negro sobre blanco, en el llamado Acuerdo de Bruselas, en el que comprometió sus votos para la investidura de Sánchez.

"Nos han engañado, efectivamente", admite otra fuente de la dirección de Junts, "y sin la oficialidad del catalán en la UE, sin el traspaso integral de las competencias en inmigración, y sin una amnistía efectiva, ni judicial ni política, no tenemos modo de justificar nuestro apoyo".

"Ni Pedro Sánchez, presidente del Gobierno del Estado, ni Salvador Illa, el de la Generalitat, se reúnen con normalidad con Puigdemont", concluye. Es decir, para Junts será ahora más importante que nunca que Sánchez viaje a Waterloo o a Suiza, "donde se acuerde que sea la reunión", como se había comprometido a hacer el pasado marzo, para verse con Puigdemont.

"Y tendrá que ser una reunión de trabajo real, no para la foto y ya está", advierte otra de las fuentes consultadas.

Es decir, que el expresident fugado de la Justicia tras el procés de 2017, sólo retomará las negociaciones con el jefe del Gobierno si éste acude a su encuentro para firmar alguna de las promesas incumplidas pendientes.

"Si el PSOE ni tramita la cuestión de confianza, ¿qué estamos haciendo?", se pregunta Turull. "Eso quiere decir que no son capaces de asegurarse nuestra confianza, que Sánchez no está dispuesto a levantar el teléfono para presionar a los jefes de Estado y de Gobierno europeos para la oficialidad del catalán, y que no prevé cumplir su compromiso de traspasar a Cataluña las competencias integrales en inmigración".

"Pactos antinatura"

Sobre lo primero, fuentes de Junts destacan que para "colocar" a Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, el presidente no dudó en negociar con la italiana Giorgia Meloni o el húngaro Viktor Orbán, "los líderes de ultraderecha europeos, según ellos".

Pero que, una vez que José Manuel Albares ha hecho "todo lo posible" como ministro de Exteriores, "ahora le toca a él demostrar su voluntad".

Y sobre la cuestión de la inmigración, un portavoz del partido de Puigdemont explica que "nunca hemos dejado de negociar". Pero que, si el PSOE ha incumplido el plazo al que se comprometió de hacer el traspaso antes del 31 de diciembre, "es porque les hemos dicho que no a las condiciones que nos imponen".

Según estas fuentes, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska está poniendo impedimentos y tratando de que la cesión de competencias sea incompleta.

Es decir, que hay un acuerdo "muy amplio" a nivel global, pero que "la diferencia entre lo que queremos, que es compatible con ser un Estado propio, y lo que nos quieren dar, que es una encomienda de gestión".

El expresident ya aventuraba como "muy posible" que Pedro Sánchez diera la orden de que el PSOE vetara la iniciativa para que se someta a una cuestión de confianza que presentó el partido de derecha independentista. Por eso anunció ya este lunes que el viernes reuniría a la cúpula de Junts en Bruselas.

"Nosotros en Madrid, vamos a la nuestra", culminaba Turull en un acto público este martes. "El poder por el poder, y a costa de lo que sea, haciendo pactos antinatura para salvar ese día de la investidura... luego pasa lo que pasa, si no vas a cumplir. Pasa que no hay Presupuestos en Barcelona, ni en la Generalitat y ni en el Estado... y no parece que vaya a haber Presupuestos en toda la legislatura".