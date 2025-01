Vox pide a todos sus cargos la "máxima movilización" en las calles este 2025 tras las últimas "encuestas favorables"

En pleno arranque político del año, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reunido este martes a los cargos autonómicos y locales del partido para pedirles la "máxima movilización" ante el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que debe traducirse sobre todo en "intensificar la actividad política en la calle" e "incrementar el contacto con la sociedad civil".

Garriga lanza este mensaje coincidiendo con la publicación de varias "encuestas favorables" para el partido de derechas, como la elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Este sondeo da a los de Santiago Abascal un 14,1% de los votos, lo que supondría nueve escaños más en el Congreso, pasando de los 33 a los 42 diputados.

El PP, con 146 escaños, se colocaría, según estos datos, a apenas 30 diputados de la mayoría absoluta, y podría obtenerla con el apoyo de Vox.

Arte EE

En Vox son conscientes de que los sondeos les sonríen, pero prefieren no bajar la guardia porque ahora vendrán "mayores ataques" de quienes tratan de "matar a Vox". No obstante, Garriga ha garantizado que estos "no lograrán su empeño".

Agenda social de Vox

El número dos de Santiago Abascal ha destacado también la importancia de explicar "a pie de calle y mediante iniciativas parlamentarias" la agenda social de Vox y su programa, especialmente en materia de inmigración e inseguridad ciudadana.

Ha pedido a los cargos municipales que "hagan suyas las preocupaciones y dificultades de los españoles", alentándoles a trasladar "el mensaje esperanzador de Vox: principios sólidos y reconstruir todo lo que ha derribado y corrompido el socialismo". Todo ello "bajo un liderazgo claro y al alza del presidente nacional", es decir, Abascal.

Por último, ha emplazado a los portavoces de los parlamentos regionales a una reunión que se celebrará a finales de enero en Barcelona, aunque Vox no ha proporcionado aún el día concreto. Servirá para marcar la hoja de ruta del partido para ser "la revolución" en las próximas elecciones generales, que no tienen fecha.