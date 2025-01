Marruecos se basa en los acuerdos de comercio con Franco para reabrir las aduanas con Ceuta y Melilla

España y Marruecos seguirán dando pasos, durante el primer cuatrimestre de 2025, para implementar las relaciones comerciales en sus fronteras terrestres. Pero Marruecos ya ha dejado claras sus condiciones: solo permitirá el paso de los productos originarios y destinados exclusivamente al consumo interior o a su transformación por los fabricantes del país importador, según explican en el país vecino a EL ESPAÑOL.

De este modo, Ceuta y Melilla únicamente podrán exportar los productos que su industria manufacture o que se cultiven en las ciudades autónomas. No podrán comercializar, por ejemplo, con textiles de la India o de China, ni siquiera con mercancía procedente de la península.

Por lo tanto, la fluidez comercial en Beni Ensar y El Tarajal quedará limitada. Además, en ningún caso cambiará la situación actual, sin porteo y con un régimen de viajeros restringido, por el que los ciudadanos no tienen permitido entrar con ningún producto.

Mientras el Parlamento de Rabat legisló el fin del porteo en los pasos de Barrio Chino y El Tarajal II; en esta ocasión, las condiciones comerciales las pone en marcha directamente el Gobierno por indicaciones del palacio real. La persona que desde hace años ha estructurado estas medidas conoce de primera mano los ámbitos político, económico e histórico de Ceuta y Melilla, y domina la lengua y la legislación españolas. El objetivo es acorralar, asfixiar y hacer depender a las ciudades autónomas del país vecino.

Para ello, Marruecos vuelve a los estatutos anteriores a la valla, previos a los años 80. De tal forma que el tránsito comercial formal o legal por las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla permitirá que los áridos, el pescado, la fruta, la verdura y otros productos agrícolas entren a Melilla y Ceuta desde Nador y Tetuán, y que los "productos atípicos" de ambas ciudades autónomas salgan a Marruecos.

El término "atípico" viene de un convenio bilateral que firmaron el dictador Francisco Franco y el Sultán de Marruecos Mohamed V, abuelo del actual monarca, para regular el comercio una vez España se retiró del norte de Marruecos. Es decir, se basa en los convenios bilaterales históricos que regularon el comercio, la agricultura y el suministro de agua de los manantiales de Tetuán y Nador, entre otros asuntos.

En el acuerdo de comercio firmado en 1957 en Madrid, se consensuó que "cada una de las Altas Partes contratantes concederá́ las mayores facilidades posibles, tanto para la importación en su propio territorio de los productos naturales o fabricados originarios del territorio de la otra Alta Parte contratante, como para la exportación a este de sus propios productos".

Entonces, determinaron dos listas con la mercancía que consentían circulase en cada dirección. En la de España aparecen animales, carne, pescado, harinas, frutas, semillas y legumbres. Mientras que Marruecos se comprometía a conceder licencias de importación en caso de que fueran solicitadas para piedras, minerales, metales, productos químicos y farmacéuticos; tejidos, pieles, maquinaria y manufacturas metálicas.

Esta información, sobre todo la referente a la expedición de licencias de importación y exportación, se ofrece a través de las oficinas comerciales de las respectivas embajadas en Madrid y Rabat. Además, existe una Comisión Mixta impuesta por representantes de ambos Gobiernos.

Enésimo anuncio

Es la tercera ocasión que el Gobierno de España anuncia la puesta en marcha de las aduanas comerciales desde que se firmase la hoja de ruta en abril de 2022 en Rabat. Sin embargo, dos años después, no se reabrió la aduana en Melilla ni se instaló una en Ceuta, debido a que no se llegó a un acuerdo en las negociaciones con Marruecos, que impone sus condiciones.

De hecho, Rabat viene informado de estas restricciones al Gobierno español desde abril de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI firmaron la hoja de ruta bilateral.

En todo caso, no se trata de una novedad porque Rabat ha diseñado este tipo de aduana comercial desde antes de la pandemia, a partir del cierre unilateral de la aduana comercial el 1 de agosto de 2018.

La estrategia de Marruecos de controlar las fronteras y el comercio es conocida desde 2020, cuando Rabat cerró la frontera por la Covid-19. La maniobra del país vecino es que la mayor parte de la mercancía entre con sus correspondientes aranceles desde los puertos de Tánger Med y Nador Med West a Ceuta y Melilla. Lo que restringe el comercio directo entre las ciudades autónomas españolas y Marruecos.

"No tenemos fecha"

Por otro lado, en cuanto a la frontera inteligente que España pretende instalar en los pasos fronterizos, desde el país vecino advierten que no se pueden solicitar documentos personales en la aduana marroquí para formar una base de datos para su implantación. Aseguran que es "ilegal".

El miércoles comenzaron a difundirse en Melilla unos mensajes por WhatsApp, que anunciaban que el día 8 de enero permitirían entrar "pescados, verduras y áridos en grandes cantidades" por la frontera para el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del puerto de Marruecos. Alegaban que la fuente era la delegada del Gobierno de Melilla, Sabrina Moh, que se había reunido con empresarios en petit comité.

A partir de esas informaciones, un periódico local difundió que se restablecía la aduana comercial. Sin embargo, en Marruecos reina el silencio, los pocos medios que hacen alusión a la apertura se basan en informaciones publicadas en España.

Desde la Delegación del Gobierno de Ceuta reiteran a EL ESPAÑOL que el Ejecutivo "continúa trabajando para que la aduana comercial sea una realidad", pero también reconocen que "no tenemos fecha". Señalan que "no gestionamos asuntos con terceros países porque no tenemos competencias".

Por ello nos remiten al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, en donde se guarda silencio. Por su parte, en Melilla nos indican que contactemos directamente con Exteriores. Ambas delegadas hicieron declaraciones vagas a los medios locales y pidieron prudencia al no poder confirmar lo publicado por la prensa local.

De hecho, los propios empresarios no disponen de información respecto de las aduanas comerciales. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en Melilla han concertado una reunión con Sabrina Moh para el jueves 9 de enero a las 19.30 horas. Posteriormente, todas las asociaciones se encontrarán en la Confederación de Empresarios "para tomar decisiones".