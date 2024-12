PNV y Junts votan con el PP en política fiscal y el PSOE obliga a la izquierda a conformarse con compromisos que no cumplirá

La derecha que sostiene a Pedro Sánchez, es decir, Junts y PNV, gana, mientras que la izquierda que apoya al Gobierno -ERC, Bildu y, sobre todo, Podemos- evita derrotas del Ejecutivo y sólo recibe a cambio compromisos imprecisos que el PSOE ni siquiera está en condiciones de cumplir.

El PSOE paga a la izquierda con decretos que dependen de Junts y PNV y que, en algún caso, el Gobierno da por perdidos. Paga con billetes falsos y sin disimularlo. Y ve rebajadas notablemente sus aspiraciones legislativas, aunque salve las normas.

Básicamente, ese es el balance global del último Pleno del año en el Congreso, al que no le faltaron las incertidumbres y negociaciones de última hora que caracterizan esta agitada legislatura. Esta vez ha habido además duros enfrentamientos cruzados entre los socios del Gobierno.

Javier Lizón EFE El acuerdo entre PP y Junts descafeína aún más la reforma fiscal de Sánchez y le 'cuela' tres enmiendas en el último minuto

"No sé cómo pudo llegar a ministra", dijo Aitor Esteban (PNV) de Ione Belarra (Podemos) y ésta le tachó de "empleado de Josu Jon Imaz", presidente de Repsol. Y Bildu y ERC critican con dureza la forma de negociar de Podemos.

El Gobierno puede presumir de que sacó adelante la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la ley de reforma fiscal y el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y ha convalidado el segundo decreto de ayudas a los afectados por la DANA.

Pero en todas las leyes aprobadas se incluyen enmiendas importantes que el PSOE no quería incluir de ninguna manera, que han terminado introduciéndose por pactos obligados de los socialistas con Junts y PNV, o por acuerdos entre estos partidos y el PP en contra de la voluntad y del voto del PSOE. Constatación de que en el Congreso hay mayoría de derechas, no de izquierdas.

Pese a tener esas enmiendas de la derecha, los tres partidos de la izquierda que sostienen al Gobierno han apoyado las normas y han salvado, como siempre, a Sánchez evitando tumbar las leyes a cambio de promesas de decretos.

El caso más claro es el de los impuestos que irá estos días al BOE. La norma acaba su trámite con varias enmiendas pactadas por Junts, PNV y PP, con el añadido de Vox. Especialmente una que elimina el impuesto a las empresas energéticas gracias al voto de esos partidos de la derecha y frente a la posición de Bildu, ERC y Podemos, que querían mantenerlo.

Para lograr el apoyo de esos partidos, especialmente Podemos, el Gobierno se comprometió a aprobar el próximo lunes un decreto para mantener ese impuesto. Lo que ocurre es que PNV y Junts lo rechazan y aunque el decreto salga del Consejo de Ministros el pleno no lo convalidará.

En una actuación insólita, la vicepresidenta María Jesús Montero asegura abiertamente que el decreto saldrá de Moncloa pero no será convalidado. Hay que recordar que, en Democracia, no llega a media docena el número de decretos no convalidados, es decir, es una situación excepcional y, desde luego, no hay precedente de dejarlos caer de forma intencionada.

Los partidos de la izquierda hacen como que no se enteran y aseguran en un comunicado que "se va a garantizar por vía Real Decreto Ley, también en este escenario, que a 1 de enero exista un gravamen según lo acordado".

Algo parecido ocurre con la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, para cuya aprobación el PSOE ha garantizado a Podemos la aprobación de un decreto que PNV y Junts rechazan.

Esa norma incluyó en noviembre, durante el trámite, una enmienda del PNV gracias al error de Bildu y ERC que agiliza los desahucios en los casos de ocupación. Este jueves se volvía a votar esa norma, y Podemos se negaba a apoyarla precisamente por esa enmienda y amenazaba con tumbarla.

Justo antes de la votación, Podemos aceptó la propuesta del PSOE, que consiste en el compromiso de aprobar un decreto que suspenda esa disposición y prolongue ayudas al transporte. De nuevo ocurre que el PNV, que presentó la iniciativa, se opone a ese decreto, y con Junts pueden impedir su convalidación.

Para cerrar la jornada parlamentaria, se aprobó la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en la que la suma de Junts, PNV y PP lograron incluir multitud de enmiendas en contra de la posición del Gobierno.

En total, este jueves, el PSOE ha perdido una quincena de votaciones.