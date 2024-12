Ayuso y Moreno encabezan la oposición a quitar deuda a los incumplidores: Valencia sería la única excepción por la DANA

Las autonomías que lidera el PP se opusieron de lleno al planteamiento que hizo este viernes el Gobierno central de negociar la condonación de parte de la deuda de las comunidades del régimen común. A juicio de los barones populares, se trata de un "conchabeo injusto" y "una locura", en palabras de Isabel Díaz Ayuso, y un "parche" que resulta "inaceptable", según Juanma Moreno.

La madrileña y el andaluz encabezaron la oposición del PP al anuncio de Pedro Sánchez, quien durante la cumbre autonómica celebrada en Santander avanzó que el próximo mes de enero convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar la quita de una parte de la deuda.

Este enunciado implicaría en principio que el Estado asumirá una parte de la deuda de todas las comunidades autónomas, salvo las sujetas al régimen foral, es decir, País Vasco y Navarra.

La región más beneficiada por esta medida sería Cataluña, ya que la deuda pública de la Generalitat ronda los 90.000 millones de euros. Se trata, calificaron los líderes populares presentes en el foro multilateral, de "un regalo", "un cebo", "un chantaje".

Pese al anuncio, el Gobierno no precisó qué porcentaje de la deuda autonómica asumirá la Administración central. En el pacto de investidura firmado en noviembre del año pasado, el PSOE prometió a ERC que el Estado asumirá 15.000 millones de la deuda de la Generalitat, equivalente al 20% de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico.

Precisamente Moreno lamentó que el Gobierno no facilitara "ningún tipo de información" y que tampoco se conoce "la letra pequeña" de esta propuesta. "Nos da la sensación de que esa supuesta quita de la deuda beneficia especialmente a Cataluña, que es la que más deuda tiene de toda España", puntualizó.

Para Ayuso, los que más están aportando y que no se están endeudando no tienen por qué asumir "que se regala todo". La líder del Ejecutivo madrileño pidió que no se "sigan subiendo impuestos" a los madrileños y se les llame "ricos", diciéndoles "que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué".

Excepción valenciana

El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ve necesario reformar el sistema de financiación autonómica pero no que desde el Ejecutivo central se negocie por separado con Cataluña.

Pese a su rechazo a la quita, al presidente andaluz "no le importaría" incluir la excepción de la Comunidad Valenciana, para compensar el impacto "brutal" que supone para esa región los daños de DANA del pasado mes de octubre, que dejó más de 220 muertos.

Tampoco Ayuso vería con malos ojos esa salvedad, "no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores". La deuda la Generalitat Valenciana asciende a 60.000 millones tras la etapa de Ximo Puig.

Otros presidentes autonómicos, como el lehendakari, Imanol Pradales, reclamaron que se analizara cómo le afectaría a País Vasco, vía cupo, esa hipotética condonación de la deuda. "Nosotros contribuimos a las cargas generales del Estado vía cupo y estamos contribuyendo a financiar la deuda pública del Estado", dijo en rueda de prensa.

El jefe del Ejecutivo vasco señaló que él no participaría en el debate sobre la financiación autonómica, ya que su comunidad se dota de un modelo diferente y cuenta con un sistema propio, el concierto económico, que obedece a un pacto bilateral con el Estado, un modelo que llamó a "cuidar".