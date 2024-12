El PSOE y Junts chocan en Suiza: Cerdán pide que retiren la moción de confianza a Sánchez y Puigdemont se niega

Miembros de Junts y del PSOE se han reunido este viernes en Suiza cinco días después de que el líder de la formación independentista, Carles Puigdemont, instara a Sánchez a someterse a una "cuestión de confianza".

El encuentro ha sido tenso y breve. Junts ha vuelto a pedir al PSOE que se cumplan los acuerdos y se cierren las negociaciones que ya están en marcha. Además, ha vuelto a retar a Sánchez a que se presente a una moción de confianza aceptando la Proposición No de Ley registrada en el Congreso de los Diputados este lunes. Sin embargo, la delegación socialista ha pedido a los separatistas que la retiren.

En el encuentro han estado Puigdemont, Jordi Turull, Josep Lluís Alay y Miriam Nogueras por parte de la formación independentista. Del PSOE han acudido el número tres del partido, Santos Cerdán, negociador habitual, junto al diputado socialista Juan Francisco Serrano.

Efe Moncloa cree que logrará que Junts retire la cuestión de confianza agilizando la cesión de la inmigración

En la cita se han repasado los "incumplimientos" que explicó Puigdemont a principios de esta semana. La oficialidad del catalán en la Unión Europea, la aplicación de la ley de amnistía o el traspaso integral de las competencias de inmigración a Cataluña, entre otras cuestiones.

Hay que remarcar que ambos partidos pactaron hace un año mantener reuniones periódicas para hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. El momento, sin embargo, no es cualquiera.

Aviso de Puigdemont

Puigdemont lanzó este lunes uno de los avisos más claros a Sánchez, dejando en evidencia que hay cierto hastío en las filas independentistas con el Gobierno y los socialistas. La relación no vive su mejor momento.

"No es de fiar", afirmó el líder independentista sobre el presidente del Gobierno, remarcando que los acuerdos que habían pactado hace un año no se estaban cumpliendo. La crítica personal a Sánchez la acompañó con un reto: someterse a una cuestión de confianza.

Las palabras de Puigdemont, sin embargo, no calaron en Moncloa. EL ESPAÑOL informó este martes que la presidencia del Gobierno no se ha creído el órdago del expresident, aunque sí se sorprendió por su exigencia. El equipo de Sánchez entiende que el líder de Junts está marcando territorio antes de negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, buscando así subir el precio de su 'sí'.

Además, la amnistía a Puigdemont aún está pendiente de facilitarse, por lo que el expresident necesita presionar a Sánchez, pero no le conviene dejarle caer.

Fuentes del PP han criticado el encuentro entre socialistas e independentistas de este viernes. "El mismo día que se celebra la Conferencia de Presidentes, el PSOE viaja a Suiza para definir con Junts el futuro de nuestro país. Seguro que allí no han llevado folios en blanco como las repartidas hoy en Santander", comentan los populares. Dirigentes autonómicos del PP han criticado que el Gobierno no preparara propuestas por escrito a la Conferencia de este viernes y, por tanto, que no se acordara ninguna medida.