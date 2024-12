Óscar López inicia la carrera por Madrid atacando a Ayuso: "Es la mejor representante del 'trumpismo' en España"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha oficializado este jueves su candidatura para convertirse en el secretario general del PSOE madrileño y liderar la oposición frente a Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda de prensa que ha empezado diez minutos antes, López ha lanzado un mensaje a la militancia pidiendo un voto de confianza para convertir el PSOE de Madrid en un proyecto de "izquierdas" y "valiente" que pueda hacer frente al trumpismo, que ha personificado en Isabel Díaz Ayuso.

López ha puesto su mirada en el "tercer fin de semana de mayo de 2023" cuando ha asegurado que va a recuperar la presidencia de la Comunidad de Madrid para el PSOE. Hasta entonces, el ministro (que ha dejado claro que va a continuar en el Gobierno de Pedro Sánchez) se ha comprometido a "divertirse".

Eso sí, la diversión la tendrá que llevar a cabo desde su Ministerio, el Congreso de los Diputados o el Senado porque, como él mismo es consciente, no tendrá voz en la Asamblea de Madrid. Ante esa situación, López no se ha mostrado preocupado y ha asegurado que le ganará la batalla a la presidenta regional.

"No estoy en la Asamblea, pero voy a estar en todas partes. No me preocupa ni lo más mínimo".

López se ha presentado con un discurso claramente nacional y dispuesto a "ganar al mal".

El pasado fin de semana concluyó el 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Allí han bailado nombres y cargos del partido socialista que ha tenido su eco días más tarde con el anuncio oficial por parte de López.

Actualmente, es Isaura Leal quien se encarga de liderar la gestora. La acompañan José Manuel Franco, Cristina González, Fernando Fernández Lara y Tatiana Jiménez. Por su parte, Jesús Celada, es el nuevo portavoz en la Asamblea.

Ni Celada, ni Isaura Leal estaban en la presentación de López. Sí se han podido ver otras caras conocidas del socialismo madrileño, como Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, Mercedes González, directora general de la Guardia Civil y Javier Rodríguez Palacios, exalcalde de Alcalá de Henares.

Dimisión de Lobato

El actual ministro, la apuesta de Ferraz para la federación madrileña, pretende así rellenar el hueco que dejó la pasada semana Juan Lobato con su dimisión. El exalcalde Soto del Real renunció tras hacer público que registró en la notaría de una conversación de WhatsApp con un alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.

En esos mensajes con la que era la mano derecha de Óscar López, Acera le proporcionaba, supuestamente, una información confidencial relativa al proceso judicial en el que está inmerso Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Proceso de primarias

Las primarias arrancarán el 7 de diciembre con la presentación de precandidaturas, mientras que del 8 al 14 de diciembre será la recogida y presentación de avales.

Tras ello entre el 14 y el 17 se proclamará a los candidatos y se podrán presentar los recursos. Si Óscar López acaba siendo el único que opta a liderar el PSM quedará designado como secretario general de los socialistas madrileños.

En el caso de que hubiera más de una lista, del miércoles 18 de diciembre al 10 de enero se entrará en campaña de información para votar el 11 de enero en primera vuelta, mientras que el 18 del mismo mes será la segunda. Por otro lado, los días 1 y 2 de febrero se celebrará el 15º Congreso Regional.

Un nombre que sonó con fuerza para presentarse es el del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que este lunes descartó esa posibilidad, pese a ser en 2021 rival de Lobato. "Yo no tengo intención de presentarme a las primarias", dijo en una entrevista con 'Antena 3'.

Apoyos del partido

Ya desde este lunes varios cargos del PSOE-M mostraron su respaldo a una candidatura de López para la Secretaría General de los socialistas madrileños.

Entre los apoyos que ha recibido López en sus redes sociales se encuentra el secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y diputado en el Congreso, Javier Rodríguez Palacios, quien lo ha definido como "la mejor opción" porque se necesita "fuerza, conocimiento y experiencia" ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la misma línea se han expresado los concejales en el Ayuntamiento de Madrid María Caso y Jorge Donaire. Caso ha puesto en el foco la necesidad de "revertir el desmantelamiento incesante de los servicios públicos" en la región, ante lo que cree que debería situarse a Óscar López. El segundo ha remarcado su "solvencia, capacidad y experiencia" ante el PP y "la extrema derecha".

El diputado de la Asamblea de Madrid Agustín Vinagre, por su parte, ha remarcado la importancia de la "unidad, ilusión y experiencia" en esta nueva etapa y ha apostado por la "fuerza y solvencia probadas" de López para conseguir "el cambio en Madrid".