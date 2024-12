Ion Antolín, el hombre que noveló la guerra sucia en la política, vuelve de Ferraz a Moncloa con galones

"Cuando entró en la rama juvenil del partido, de la mano de los hijos de unos amigos del padre, un militante histórico muy recordado, jamás imaginó llegar tan alto. Ni lo soñaba. No aspiraba a gran cosa. Simplemente quería ocupar el puesto inmediatamente superior al suyo, a ser posible con una maniobra pacífica".

Escribe Ion Antolín (Valladolid, 1977), aunque la historia no es la suya, sino la de Tomás Romero, un personaje de novela que le sirvió para retratar las oscuras tramas que se cuecen entre las bambalinas de la política.

El libro se llamó Noches de poder (Editorial Círculo Rojo) y en él describe las horas cruciales, entre confesiones y cuchilladas, de un dirigente regional que aspira a tomar el control de su partido.

"La política es un juego en el que se luce la camiseta de un equipo y se lleva debajo la del contrario, por si acaso. Solo aquellos capaces de entender estas miserias y soportarlas con el suficiente arrojo llegaban a la situación en la que él se encontraba en ese momento". Así, desde la cómoda distancia de la ficción, entendía Ion Antolín el juego.

Era 2019 y él, de profesión periodista, todavía no se había adentrado en ese terreno. Había trabajado en algunos medios y colaborado como columnista sobre asuntos políticos en otros, pero su camino parecía haber virado más bien hacia el mundo de la empresa.

Los actores Jordi Rebellón y Paco Tous entregan a Ion Antolín el premio de la editorial Círculo Rojo a la mejor ficción contemporánea a Ion Antolín en 2020. Editorial Círculo Rojo

En ese momento era gerente de Comunicación de La Caixa, un cargo del que todavía se encuentra en excedencia. Porque poco después, en septiembre de 2021, recibió una llamada de Moncloa.

El entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, lo quería a su lado y lo nombró director general de Coordinación Informativa del Gobierno.

No duró en ese puesto ni un año, pues Pedro Sánchez lo nombró entonces jefe de prensa del PSOE. Y en ese movimiento centrífugo que se lleva produciendo en los últimos años de figuras que entran y salen de Ferraz a Moncloa a través de pasillos paralelos, Ion Antolín vuelve a la Secretaría de Estado para ocupar el asiento de Francesc Vallès, el hombre que lo fichó.

Gen socialista

Que no hubiera ocupado cargos políticos hasta ese momento no significa que no llevara en el ADN el gen socialista. Se educó en una familia de Villalón de Campos, un municipio de la provincia de Valladolid que se ubica en lo que un día fue tierra comunera.

Su padre regentaba un bar, aunque nunca renunció a la militancia. "Seguiremos en las trincheras, defendiendo todo en lo que él creía, que no era otra cosa que en la igualdad y la solidaridad entre todas las personas que compartimos la sociedad. Que la tierra te sea leve Papá, descansa en paz, compañero", escribió en sus redes sociales Ion Antolín el año pasado, el día que falleció su padre.

En una entrevista en El Norte de Castilla, momentos después de publicar su libro, reconoció que la política iba ligada a su vida. "Siempre me ha gustado y he estado cerca de ella", confesó.

Fue heredero de un PSOE de Castilla y León comandado por José María Crespo, quien tuvo varios cargos y fue uno de los popes del partido en esta comunidad durante el felipismo; y Javier de Paz, que luego se pasó a los negocios como consejero de Telefónica.

Al terminar sus estudios de Comunicación Audiovisual en Palencia, Ion Antolín también orientó su carrera hacia el ámbito privado al realizar un máster en administración de empresas. Fue jefe de prensa en la Universidad Camilo José Cela e ingresó en el sector bancario hasta que sonó aquel teléfono procedente de Moncloa.

Un 'dircom' con perfil propio

Su paso por la Secretaría de Estado de Comunicación había quedado interrumpido por un nuevo servicio al PSOE. En septiembre de 2022 el partido decidió renovar su aparato de prensa, liderado hasta entonces por la histórica Maritcha Ruiz Mateos, y el elegido fue Antolín, ya con la etiqueta de socialista fiel.

Un director de comunicación no suele ostentar un perfil público demasiado visible. Aunque éste no fue el caso de Ion Antolín, muy activo en redes sociales. Desde su perfil de X, que abandonó hace un mes para migrar a Bluesky, cultivó una imagen propia, rivalizando con sus oponentes. Al estilo de su paisano Óscar Puente, aunque de forma menos asidua.

Mientras, en Instagram ha ido mostrando su cara más personal, combinando su trabajo con momentos privados o un seguimiento permanente de su gato.

Antolín acompañó a Begoña Gómez, la mujer del presidente, a varias de sus citas en los juzgados. Y en esa simbiosis entre asuntos personales, partido y Gobierno, finalmente ha vuelto al lugar donde empezó todo, aunque con galones.

La vida en trienios

Iván Redondo, el anterior asesor de Pedro Sánchez, solía contar el tiempo por semanas. Un tanto a favor si la actualidad le había sido benévola al Gobierno en esos siete días o uno en contra si las cosas se habían torcido.

Ni siquiera el congreso del PSOE le ha servido al presidente para sacar demasiado pecho durante las últimas semanas, pero él los tiempos comunicativos los mide de otra manera: por trienios. Eso es lo que han durado sus anteriores secretarios de Estado de Comunicación y, ahora que se cumplía el plazo, tocaba relevo.

Francesc Vallès, que según adelantó El País, había pedido no continuar, ha estado en el cargo tres años. Los mismos que Miguel Ángel Oliver, quien aterrizó con Sánchez -e Iván Redondo- en Moncloa.

Son los mismos tiempos, aproximadamente, que le esperan a Ion Antolín si la legislatura dura hasta 2027, como pretende Sánchez. El hasta ahora jefe de prensa del PSOE se había encargado de organizar el Congreso Federal del partido en Sevilla y hasta que éste no ha pasado no se ha anunciado el relevo.

Su nuevo rol se centrará en mantener prietas las filas para una legislatura constantemente al borde del abismo. La misma situación que se viene produciendo desde antes de las anteriores elecciones, con la selección de perfiles muy del partido para apuntalar el Gobierno.

Esa estrategia se repite ahora con otros nombramientos como el de Óscar López para iniciar la batalla contra Isabel Díaz Ayuso.

"Era la hora de la verdad para su carrera política, o al menos eso era lo que decían los columnistas más famosos de la capital del reino sobre el próximo Congreso del partido. Un cónclave en el que su candidatura, sin rival conocido, se alzaría con la victoria; y él, por fin, se convertiría en el gran jefe, el barón de barones. Martín, su mano derecha, el 'fontanero' más cotizado y temido del país, lo decía con más garra: 'el puto amo'".

De nuevo, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Escribe Ion Antolín en Noches de poder.