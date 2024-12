Mil menas más en un mes: la crisis de Canarias se agudiza mientras el Gobierno dilata el pacto con el PP para reubicarlos

Noviembre ha batido todos los récords. A mediados de mes ya se podría decir que 2024 será el año con más llegadas de migrantes irregulares a Canarias. Y al acabarlo, la cifra de menores no acompañados (conocidos como menas) arribados a las costas de las islas pasó una marca histórica: jamás se habían contabilizado más de mil en 30 días. Concretamente, fueron 1.004 menas más.

Entretanto, el ministro Ángel Víctor Torres sigue sin cumplir las condiciones de la oposición y del Gobierno insular para llegar a un acuerdo para su reubicación. Ya son más de 7.000 los menas que se "hacinan" en los 81 dispositivos de acogida habilitados en las islas, se superan los 160 millones gastados por el Ejecutivo autonómico en la crisis en lo que va de año, y se cumplen más de seis meses desde que se iniciaron las negociaciones.

Este jueves, se volverán a reunir el Gobierno de España, el Partido Popular y los presidentes de Canarias y de Ceuta. La cita es en Madrid y, aunque la emergencia no hace más que agudizarse, no es esperable ningún acuerdo.

Según las cifras oficiales, a 30 de noviembre, son 41.862 los irregulares desembarcados por Salvamento Marítimo en las islas. Sólo en este mes llegaron 7.686 personas en 106 embarcaciones, casi la mitad de ellas (48) procedentes de Marruecos y casi la otra mitad (42), de Mauritania.

El dato supera el del año 2023, que se cerró con 39.910, lo que convierte 2024 "ya seguro" en el peor ejercicio de la historia "cuando se cumplen 30 años desde que llegó la primera patera a las islas", explica Fernando Clavijo a este diario.

En este último mes, llegaron en esas pateras y cayucos hasta 1.004 menores no acompañados. El dato es brutal, porque duplica la media de un año trágico, que estaba en 518 menas al mes. Canarias ha recibido en lo que va de año un total de 5.699 chicos y chicas migrantes a los que debe no sólo alojar, sino escolarizar, dar atención psicológica y tutelar hasta su mayoría de edad.

Y esto, a pesar del mínimo reparto pactado el pasado junio (ése que rompió los gobiernos autonómicos del PP con Vox) hace que ya sean "más de 7.000 los menas que atendemos en Canarias", según la Consejería de Bienestar Social. El año pasado, ya se hablaba de "crisis humanitaria" cuando Clavijo llegó al poder autonómico, y eran 2.500 los menas que se encontró.

Dilaciones del Gobierno

Las dilaciones de Torres, encargado personalmente por Pedro Sánchez de coordinar a los seis departamentos con competencias en materia migratoria (Exteriores, Interior, Defensa, Inclusión, Juventud e Infancia y el suyo, Política Territorial) solo tienen una explicación para el entorno de Fernando Clavijo, liderado por de Coalición Canaria y presidente de las islas: Moncloa está empeñada en sabotear su alianza de Gobierno con el Partido Popular.

Así lo ha expresado en el Parlamento canario el propio Clavijo. Lo mismo se ha preguntado en alto Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso y negociador designado por Alberto Núñez Feijóo. E incluso el propio Sánchez se lo sugirió al presidente insular en la reunión de urgencia que mantuvieron ambos en agosto

Sin los votos del PP, al Gobierno de la nación le es imposible sacar adelante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que es la vía elegida por Moncloa para abordar la crisis.

Se trata de hacer "obligatorio" el principio de solidaridad entre Comunidades Autónomas para la reubicación de menas. O lo que es lo mismo, un mecanismo similar al del Programa Voluntario que incluye el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.

Pero en ese empeño, Tellado ha advertido reiteradamente a Torres que "si el Gobierno quiere un pacto, tiene que negociar, es decir, aceptar parte de nuestras propuestas". En esa posición de fuerza, el PP tiene las de ganar: no sólo porque forma parte del Ejecutivo canario y lidera el de Ceuta, sino porque Feijóo firmó con Clavijo un acuerdo sobre migración el pasado mes de septiembre. Y Vivas ha pactado su estrategia con el canario.

Primero, Torres dejó pasar casi dos meses desde la reunión secreta de agosto hasta que cumplió su compromiso de entregar un cuadro con las plazas exigibles a cada Comunidad Autónoma. Después, quedó en el aire la garantía de Hacienda para que el Estado aportara financiación para cada uno de esos menores, tal como habían acordado los negociadores.

La última polémica

Y finalmente, el Gobierno se negó a activar los recursos que ofrece la UE para asistir a sus Estados miembros en situaciones de crisis migratoria.

El director general de Frontex ya anunció en el Parlamento Europeo, el pasado septiembre, que estaba "a la espera de que Madrid pida" la activación de sus "más de 3.000 agentes" para patrullar las islas y evitar la llegada de pateras y cayucos. Un mes después, fue la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la que ofreció sus servicios para activar ese Programa Voluntario de reubicación de menores no acompañados "con los países que se han comprometido a ello".

El rechazo explícito de Torres, en rueda de prensa, a activar esos recursos comunitarios motivó la ruptura de las negociaciones a inicios de octubre. En los siguientes 40 días, el ministro ni siquiera llamó a Tellado, hasta que envió una carta a Von der Leyen.

Pero en la misiva, en lugar de solicitar esos recursos, se limitaba a describir las políticas del Ejecutivo, explicar todas las iniciativas lanzadas para ampliar la llegada de migrantes en situación regular, y la reforma del Reglamento de Extranjería para dar papeles a hasta 900.000 irregulares residentes en España.

Esa carta fue remitida por Torres a los negociadores: Clavijo por Canarias, Tellado por el PP, y Juan Jesús Vivas, por Ceuta, recién integrado en la negociación dada la "quiebra presupuestaria" de la Ciudad Autónoma, también sobrepasada en sus capacidades de acogida.

El portavoz popular se mostró indignado. La regularización se imponía sin negociación y el Gobierno incumplía su promesa de pedir ayuda a la UE. Así que respondió con otra misiva en la que le acusaba de haber dejado pasar "dos meses más de dejadez" que "agravan la emergencia humanitaria" de la migración.

Así las cosas, las posiciones son éstas: el PP quiere llegar a un acuerdo, pero garantizándose "racionalidad en el reparto, financiación por parte del Estado, y coherencia del Gobierno para combatir la migración ilegal con todos los recursos a su alcance, incluidos los de la UE", explican las fuentes del entorno de Tellado.

Canarias y Ceuta, gobernadas en parte o en todo por el PP, están de acuerdo. Aunque son estos territorios los que sienten la presión. Y por eso, aunque el Gobierno central no ha cumplido las condiciones impuestas por estas tres partes, Clavijo ha forzado que se celebre una nueva reunión, este jueves, en Madrid.

Del Gobierno se espera que proponga algo nuevo en la cita.

Pero "si no hay acuerdo, cambiaremos la estrategia", advierte el entorno del presidente canario. "No contemplamos que no haya solución", expresa el del ceutí Vivas. "Si quieren pacto, es muy fácil, que pongan su firma en el que ya firmaron Canarias con el PP, en representación de 12 Comunidades Autónomas", sentencian fuente cercanas a Tellado, "que son las que se harán cargo de esos menores".