El Gobierno desprecia la ayuda de la UE para "reubicar a los menas": "No tiene lógica que los acojan Alemania o Francia"

El Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a coger la mano que le tiende Bruselas para facilitar la salida de los menores inmigrantes no acompañados que saturan los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. La razón que aduce el Ejecutivo es que tienen que ser primero el resto de comunidades autónomas las que se hagan cargo.

"No tiene sentido que se le exija a Francia, a Bélgica o a Alemania que acojan menores quienes no quieren hacerlo en sus comunidades autónomas", ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, utilizando el ofrecimiento de la UE para arremeter contra los autonomías gobernadas por el PP.

En una entrevista en La Hora de La 1, de RTVE, el titular de Política Territorial ha asegurado que "no tiene lógica" reubicar a estos menores en otros países. "No es comprensible que haya comunidades que digan 'yo no los quiero en mi territorio pero sí que vayan a otros territorios de otros paises de la la Unión Europea", ha añadido. "Es un gesto que no tiene lógica ni coherencia y es muy hipócrita".

Tal y como ha informado este viernes en exclusiva EL ESPAÑOL, la presidenta de la Comisión Europea ha mostrado por escrito en una carta el compromiso de Bruselas de aliviar la crisis migratoria. Para ello, está dispuesta a "facilitar el diálogo con los Estados miembros que se han comprometido" a acoger a menas.

Ursula von der Leyen asegura que ese "mayor apoyo" que ofrece al problema migratorio se activaría "a petición de España", por respeto a la soberanía del país.

Ángel Víctor Torres ha insistido en que la solución hay que alcanzarla con los recursos nacionales y ha confirmado que continúan las negociaciones a tres bandas entre el Gobierno, el Ejecutivo canario y el PP para encontrar una fórmula de consenso que permita el reparto de menas.

"Hemos retomado esos contactos que nunca se han roto, porque incluso en verano los hubo, y en ese sentido hemos acordado en la mesa, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Partido Popular, máxima discreción, con el objeto de poder llegar a buen puerto", ha señalado el ministro.

En este sentido, el titular de Política Territorial ha recordado el pacto de asilo y migraciones tuvo el "voto favorable del Partido Popular Europeo" y "obliga a los Estados miembros a acoger inmigrantes". "La solución es que el resto de los territorios de España acoja a menores no acompañados que están en Canarias", que son 6.000 menores, según ha cifrado el ministro.