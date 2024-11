La asistente de Begoña Gómez se niega a declarar en la comisión del Senado: "Las cuestiones están judicializadas"

La directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, ha comparecido este jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, pero se ha negado a responder a las preguntas planteadas por los senadores del PP y Vox.

Acompañada por un abogado, la funcionaria de la Moncloa se ha acogido a su derecho a no declarar, ya que está citada como testigo por el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa en la que Begoña Gómez está investigada por cuatro delitos. Cristina Álvarez debe comparecer ante el juez el próximo 20 de diciembre.

EL ESPAÑOL desveló el pasado 14 de noviembre que Álvarez negociaba con los patrocinadores para que siguieran financiando la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tenía en la Universidad Complutense de Madrid.

Una información que podría apuntar a un presunto delito de malversación, ya que la función de Cristina Álvarez en Moncloa debía limitarse a tareas vinculadas a la actividad del presidente del Gobierno, y a cuestiones de protocolo de su esposa.

"Les agradezco su interés en mi persona y cumplo con mi obligación constitucional de comparecer ante esta comisión de investigación del Senado", ha dicho Álvarez antes de que los senadores iniciaran sus preguntas; "sin embargo, con todo respeto a sus señorías y su trabajo, dado que las cuestiones por las que se interesan están judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen, acogiéndome a mi derecho a no declarar".

De este modo, las preguntas que han planteado los senadores del PP, Alfonso Serrano, y de Vox, Paloma Gómez, han quedado en el aire, sin respuesta.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.