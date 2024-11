El PP llama "ministra a la fuga" a Teresa Ribera por no ir en "21 días" a Valencia y ella responde: "No voy a hacerme fotos"

Sesión de alta tensión este miércoles en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta Teresa Ribera ha vuelto a la Cámara Baja por primera vez desde la DANA del pasado 29 de octubre y la oposición la ha acusado de ser "una ministra huida, una ministra a la fuga", durante la sesión de control al Gobierno.

"Han pasado 21 días desde la riada de Valencia y es usted la principal responsable en materia hidrológica de nuestro país. ¿De verdad que no ha tenido tiempo, en 21 días, a pisar Valencia? ¿De verdad que no? No sé cómo es capaz de dormir tranquila por las noches", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Ribera, ante la presión del PP, ha acabado diciendo que "claro" que irá a Valencia, pero ha asegurado que "ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido". "No voy a hacerme fotos, sino a trabajar", se ha defendido Ribera ante las acusaciones de no haberse trasladado al lugar de los hechos.

