Última hora de la DANA y Política, en directo | Podemos pide al Gobierno que gestione las ayudas sin el PP para evitar casos de corrupción

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al Gobierno que "gestione directamente las ayudas a Valencia sin el PP para evitar nuevos casos de corrupción".



Fuentes de Podemos han informado de que Belarra así se lo ha transmitido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, con quien ha conversado el domingo por la tarde para abordar los próximos pasos a seguir en la concesión de ayudas a la Comunitat Valenciana tras las inundaciones ocasionadas por un dana.



Belarra ha trasladado al ministro la necesidad de que sea el Gobierno el organismo encargado de gestionar directamente cualquier fondo o ayuda dirigida a paliar las consecuencias de la catástrofe.



A juicio de Podemos, "el PP no debe tocar ni un solo euro de los fondos de reconstrucción por su historial y para que no se produzcan nuevos casos de corrupción".